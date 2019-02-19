На автокроссе в Рязани за победу сражались дети

16-17 февраля на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» прошел первый этап первенства России по автокроссу среди юниоров.

Самым многочисленным классом стала зачетная группа Д3-мини (мини-багги), в которой мальчишки и девчонки от 9 до 12 лет сражаются за первенство России. Здесь набралось 16 участников!

Призер соревнований Александр Попов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

А вот в других классах количество спортсменов оставляло желать лучшего. Настоящим разочарованием для болельщиков стали заезды на заднеприводных «Жигулях». Несмотря на то, что соревнования носили статус отборочных заездов к финалу Кубка России, который должен состояться осенью в Тольятти, на гонку заявились только двое (!) участников.

Владимир Скороходов (№10) обходит Максима Прописного.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Наиболее зрелищно прошли заезды в классе Д2-Н (передний привод), где традиционно борьбу за победу вели Владимир Скороходов и Станислав Евсенин. Скороходов выиграл первый заезд (Евсенин финишировал вторым), Евсенин выиграл второй заезд (Скороходов финишировал вторым). В таких случаях судьи учитывают преимущество второго заезда – именно поэтому итоговую победу отпраздновал именно Станислав Евсенин. Правда, ряд пилотов посчитали, что в борьбе за позицию с Андреем Кутиновым Станислав действовал слишком грубо. Но, видимо, отсутствие какого-либо статуса у соревнований в этой зачетной группе позволило судьям не применять к пилоту никаких штрафных санкций.

Андрей Кутинов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Что касается самого многочисленного класса – Д3-мини, то борьба здесь кипела острая – были и стычки, и перевороты (свой «багги» на бок уложил Амир Динмухаметов), но скорости, разрешенные в этом классе, конечно, не дают зрителям прочувствовать атмосферу гонки. Тарахтят эти автомобильчики, будто газонокосилки, да и динамику разгона демонстрируют соответствующую. Но сам факт того, что за рулем находятся дети, причем девчонки борются на равных с мальчишками, вызывает умиление и гордость.

Немногочисленные болельщики.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В ближайшие выходные, 23-24 февраля, под Рязанью (деревня Семеновская) пройдет традиционный зимний автокросс «Русская зима». На старт выйдут легковые и грузовые гоночные автомобили.

Результаты соревнований на АСК «Атрон»

Зачетная группа Д3-микро

1. Дмитрий Савченко (Воронеж)

2. Даниил Кепов (Курск)

3. Александр Попов (Воронеж)

Зачетная группа Д3-мини

1. Федор Купцов (Москва)

2. Владислав Савченко (Воронеж)

3. Азат Бадретдинов (Набережные Челны)

Зачетная группа Д3-юниор

1. Прохор Гончаров (Москва)

2. Николай Селиверстов (Москва)

3. Егор Молчанов (Москва)

Зачетная группа Д2-юниор

1. Артем Антонов (Смоленск)

2. Иван Гудилин (Егорьевск)

3. Егор Бортнев (Егорьевск)

Зачетная группа Д2-юниор («Ока»)

1. Анатолий Мосияченко (Ростов-на-Дону)

2. Олег Тамбовцев (Москва)

3. Мария Муратикова (Егорьевск)

Зачетная группа Д2-Н (передний привод)

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Владимир Скороходов (Рязань)

3. Евгений Кузовкин (Рязань)

Олег Сокушев и Артем Кулапов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Д2-классика (задний привод)

1. Артем Кулапов (Рязань)

2. Олег Сокушев (Ростов-на-Дону)