На автокроссе в Рязани за победу сражались дети
16-17 февраля на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» прошел первый этап первенства России по автокроссу среди юниоров.
Самым многочисленным классом стала зачетная группа Д3-мини (мини-багги), в которой мальчишки и девчонки от 9 до 12 лет сражаются за первенство России. Здесь набралось 16 участников!
Призер соревнований Александр Попов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
А вот в других классах количество спортсменов оставляло желать лучшего. Настоящим разочарованием для болельщиков стали заезды на заднеприводных «Жигулях». Несмотря на то, что соревнования носили статус отборочных заездов к финалу Кубка России, который должен состояться осенью в Тольятти, на гонку заявились только двое (!) участников.
Владимир Скороходов (№10) обходит Максима Прописного.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Наиболее зрелищно прошли заезды в классе Д2-Н (передний привод), где традиционно борьбу за победу вели Владимир Скороходов и Станислав Евсенин. Скороходов выиграл первый заезд (Евсенин финишировал вторым), Евсенин выиграл второй заезд (Скороходов финишировал вторым). В таких случаях судьи учитывают преимущество второго заезда – именно поэтому итоговую победу отпраздновал именно Станислав Евсенин. Правда, ряд пилотов посчитали, что в борьбе за позицию с Андреем Кутиновым Станислав действовал слишком грубо. Но, видимо, отсутствие какого-либо статуса у соревнований в этой зачетной группе позволило судьям не применять к пилоту никаких штрафных санкций.
Андрей Кутинов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Что касается самого многочисленного класса – Д3-мини, то борьба здесь кипела острая – были и стычки, и перевороты (свой «багги» на бок уложил Амир Динмухаметов), но скорости, разрешенные в этом классе, конечно, не дают зрителям прочувствовать атмосферу гонки. Тарахтят эти автомобильчики, будто газонокосилки, да и динамику разгона демонстрируют соответствующую. Но сам факт того, что за рулем находятся дети, причем девчонки борются на равных с мальчишками, вызывает умиление и гордость.
Немногочисленные болельщики.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
В ближайшие выходные, 23-24 февраля, под Рязанью (деревня Семеновская) пройдет традиционный зимний автокросс «Русская зима». На старт выйдут легковые и грузовые гоночные автомобили.
Результаты соревнований на АСК «Атрон»
Зачетная группа Д3-микро
1. Дмитрий Савченко (Воронеж)
2. Даниил Кепов (Курск)
3. Александр Попов (Воронеж)
Зачетная группа Д3-мини
1. Федор Купцов (Москва)
2. Владислав Савченко (Воронеж)
3. Азат Бадретдинов (Набережные Челны)
Зачетная группа Д3-юниор
1. Прохор Гончаров (Москва)
2. Николай Селиверстов (Москва)
3. Егор Молчанов (Москва)
Зачетная группа Д2-юниор
1. Артем Антонов (Смоленск)
2. Иван Гудилин (Егорьевск)
3. Егор Бортнев (Егорьевск)
Зачетная группа Д2-юниор («Ока»)
1. Анатолий Мосияченко (Ростов-на-Дону)
2. Олег Тамбовцев (Москва)
3. Мария Муратикова (Егорьевск)
Зачетная группа Д2-Н (передний привод)
1. Станислав Евсенин (Рязань)
2. Владимир Скороходов (Рязань)
3. Евгений Кузовкин (Рязань)
Олег Сокушев и Артем Кулапов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Зачетная группа Д2-классика (задний привод)
1. Артем Кулапов (Рязань)
2. Олег Сокушев (Ростов-на-Дону)
ИСТОЧНИК KP.RU
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