Контролеры билетов филармонии Вера Мельничук и Галина Медова: В нашей работе главное — говорить со зрителем на одном языке

Эти люди всегда на виду и одновременно в тени. Они первые, кого вы встречаете, приходя в театр, цирк, концертный зал. Толпа напирает, и вам хочется побыстрее проскочить узкое горлышко входных дверей. Ведь надо в гардероб вещи сдать и свое место в зале найти. А тут еще контролер билеты рассматривает, людей пересчитывает. Недовольно бурча, вы забираете свой билетик и быстро проходите внутрь. Конец мизансцены.

А теперь представьте, что за один вечер такая мизансцена перед билетером повторяется 900 (!) раз. Снова и снова люди, многообразие лиц, настроений, реплики вразнобой. И каждому – каждому! – нужно уделить внимание, улыбнуться.

О том, как находить слова в тысячный раз, и других секретах профессии мы поговорили с контролерами билетов рязанской филармонии Верой Мельничук и Галиной Мёдовой.

«Концертов увеличилось вдвое»

В прошлом художник по стеклу, Галина Сергеевна вот уже 16 сезонов встречает гостей концертного зала филармонии. А с Верой Феофановной — специалистом по радиотехнике и промышленной электронике - лучше знакомы рязанцы, которые посещают концерты в камерном зале - она трудится здесь с 2006 года.

- По сравнению с 2003-2005 годами концертов у нас увеличилось вдвое, - говорит Галина Сергеевна. - В месяц больше двадцати выступлений даем. И практически всегда аншлаги!

- Особенно возрос интерес к симфонической музыке, - добавляет Вера Феофановна. - Послушать рязанских музыкантов приезжают даже из других городов. Оркестр под руководством Сергея Анатольевича Оселкова зазвучал по-новому - люди покупают абонементы, чтобы весь сезон приходить и слушать именно их. И знаете, что я еще заметила — молодежи стало очень много.

«Люди перестали одеваться на концерты как на праздник»

Когда-то поход в театр или филармонию представлял собой целый ритуал, который начинался с изучения афиши, сборов, продумывания туалета и заканчивая номерком из гардероба... В наш демократический век на концерт уже необязательно являться во фраке или в вечернем платье.

Галина Сергеевна:

- Зрители перестали одеваться на концерт как на праздник. Сегодня редко кто наряжается. В чем приходят утром на работу, в том вечером и к нам. В рваных джинсах, а в летнее время даже топиках с голым животом и в шортах приходили. Мы им, конечно, делаем замечания, но ничего не поделаешь.

Вера Феофановна:

- А сменную обувь с собой приносят в основном только люди старшего поколения. Это мы привыкли: когда приходишь в культурное заведение, то по этикету нужно переобуваться. То есть следует соответствовать тому месту, куда пришел.

«Статусные гости стараются не привлекать к себе внимание»

Гости филармонии — это не только обычные рязанцы, но и местные знаменитости — бомонд, крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. За некоторыми из них в зале даже закреплены «свои» места. И, конечно, я не могла не спросить у моих собеседниц о том, как ведут себя в культурном заведении известные личности.

Вера Феофановна:

- Губернатор у нас часто бывает, в основном приезжает на городские мероприятия, выступает с торжественной речью. Как-то с женой приходил на концерт. Я и не заметила их — так, просто слух прошел, что они в зале.

Галина Сергеевна:

- Статусные люди обычно очень культурно себя ведут: билет показывают и проходят. Никакой охраны за ними нет, видно, что стараются не привлекать к себе лишнее внимание. Наш бывший директор тоже с билетами всегда проходит и не через служебный вход - так удивительно.

«Без билета пытаются пройти возрастные зрители»

Те, у кого было советское детство, помнят летние кинотеатры и мальчишек, которые смотрели фильмы, сидя на заборе. Времена изменились, дети выросли, а «зайцы», по словам моих собеседниц, по-прежнему испытывают судьбу, пытаясь просочиться на концерт без билета.

Галина Сергеевна:

- Еще как рвутся! И знаете, что самое удивительное - взрослые люди, как мы. С бесстыжими глазами пролезают. Бывает, приходит большая компания на концерт, дадут мне шесть билетов. Пока я их рассматриваю, сзади раз и прошмыгнет кто-нибудь. Голова уж седая, а туда же. Молодежь так не делает.

- А кто их ловит? Вы сами или это дело охранников?

Вера Феофановна:

- Сами их и ловим. Я вот думаю, неужели они сами не понимают, что без билета в зале не сядут. А у охранников другие задачи - они работают на концертах звезд, охраняют артистов и обеспечивают им покой.

Вера Феофановна много лет работала на заводах, но отдохновение для души нашла именно в филармонии.

«С поклонов на ранних концертах публика не убегает»

Разновидность зрительского хамства — уход во время выступления артистов на бис. Пока публика благодарит актеров или музыкантов за игру и полученное удовольствие, некоторые умники пробираются к выходу. Не срабатывает даже рациональный подход: заплатив немалые деньги за билет, они, получается, добровольно лишают себя части концерта.

Галина Сергеевна:

- Когда ранние концерты, например, те, что в пять вечера начинаются, никто не убегает, - аплодируют, провожают артистов, идут в фойе за автографами. А если концерт до 10 вечера длится, то бывает — уходят раньше.

Вера Феофановна:

- Это объясняется просто. Люди хотят поскорее забрать из гардероба свою одежду и бегут на остановку. Многие живут в отдаленных районах города, кому-то и вовсе за город ехать – в Заборье, в Солотчу, Шумашь. Думаю, только из этих соображений они уходят раньше, а не потому что не уважают артистов.

- В одном из московских театров дама как-то забыла в гардеробе шубу и вернулась за ней только на следующий день. А что оставляют-теряют гости филармонии?

Галина Сергеевна:

- Верхнюю одежду не забывали! В основном аксессуары разные: шарфы, перчатки, очки. Помню, девушка сережки потеряла. А еще при мне у кого-то цепочка упала прямо при входе. Мы все, что находим, отдаем администратору. Как правило, люди возвращаются за вещами через день-два.

«Публика с годами меняется. Мы надеемся, что к лучшему»

Галина Сергеевна и Вера Феофановна — милейшие женщины, излучающие доброжелательность и радушие. И, кажется, одного их присутствия достаточно, чтобы все вокруг преображалось. Но даже в их практике случались неприятные инциденты со зрителями.

Галина Сергеевна:

- У меня за сорок минут проходит по 900 человек, и я, порой, не успеваю всех быстро пропустить. Был случай: я выставила руку, чтобы притормозить поток и оторвать билетики у нескольких человек, и коснулась какого-то мужчины. Его спутница мне тут же замечание сделала: не трогайте моего мужа. А бывает, что билет дадут свернутый в несколько раз — нам приходится его самим разворачивать. Ничего не говорим — зачем людям перед концертом настроение портить.

- А во время непосредственно концертов эксцессы случались на вашей памяти?

Галина Сергеевна:

- На концерты приглашенных звезд приходит богатая публика. Они хотят полноценно отдохнуть, заходят в буфет, и некоторые позволяют себе больше, чем следовало бы. Вывести мы их не можем. Поэтому тихонько напоминаем, что вокруг другие зрители. Они спорят, доказывают свою правоту, но потом все равно слушают.

Вера Феофановна:

- Один приходит провести время в умиротворении, а у другого играет адреналин, и он хочет поучаствовать в концерте. Если в зале должна быть тишина, то нужно это правильно донести, успокоить. У меня еще не было такого, чтобы я не смогла договориться с людьми. Я объясняю: вы пришли в очаг культуры, это храм музыки. Понимают! Вообще я хочу сказать, что публика растет с годами, меняется. Мы надеемся, что к лучшему.

Галина Сергеевна:

- Выходят и благодарят часто: «Спасибо, концерт понравился». Нам это очень приятно.

«Нам все интересно: и симфония, и хор, выступления звезд эстрады»

Рязанские ценители музыки немного завидуют персоналу филармонии, ведь сотрудники видят вблизи звезд всех мастей, могут взять автограф и сфотографироваться.

Галина Сергеевна:

- Это правда, у нас есть возможность смотреть все, что происходит на сцене. Я пропускаю зрителей, а потом сижу еще минут 40, потому что люди опаздывают: задержались на службе, попали в пробку. А во втором отделении я могу пойти послушать. Мне все интересно: и симфонический оркестр, и хор, выступления звезд эстрады.

Вера Феофановна:

- Я всю свою жизнь проработала на заводах, а теперь вот возмещаю пробелы. Музыку я люблю с детства, и мне нравятся все жанры. Поэтому при возможности смотрю каждый концерт. Есть у нас любители, которые берут автографы у музыкантов и делают снимки на память, но мы уже не в том возрасте.

«В нашей работе текучки нет и быть не может»

Работа контролеров и билетеров в филармонии имеет сезонный характер. Это значит, что в конце сезона персонал рассчитывают и распускают, а перед началом очередного сезона снова нанимают. И нет никаких гарантий, что на вакантные места пригласят тех же самых людей.

Галина Сергеевна:

- Раньше был внутренний трепет. Два месяца летом сидим и думаем: возьмут нас обратно или не возьмут. Звонят обычно незадолго до начала сезона. А в последний сезон нам всем — и контролерам и билетерам объявили, что в следующем сезоне мы остается на своих местах.

- То есть текучки у вас нет?

Галина Сергеевна:

- Какая текучка?! Никто отсюда добровольно не уйдет, только если какие-то особые жизненные обстоятельства вынудят. Мы тут по велению души.

- Вера Феофановна:

- Сейчас во всех сферах идет процесс омоложения персонала. И мы, со своей стороны, очень благодарны руководству, что столько лет работаем в филармонии. Лично мне здесь все нравится: и люди, и атмосфера. Это настоящее отдохновение от всех бытовых забот и проблем.

НА ЗАМЕТКУ

Как вести себя во время спектакля или концерта

- По правилам этикета нужно приходить заблаговременно. Двадцати минут будет вполне достаточно, чтобы без спешки сдать верхнюю одежду в гардероб.

- Опаздывать в театр неприлично. Только в ложу можно входить после того, как в зале погасили свет. В остальных случаях билетеры имеют право не пустить вас в зал до антракта. Но если вам позволили войти, то сделайте это как можно тише и садитесь на первое свободное место. Пробираться на свои места в середине действия недопустимо — в антракте вы сможете занять те, которые указаны в билете.

- Наряд рекомендуется выбрать более праздничную, чем обычно.

- В гардеробе мужчина должен помочь спутнице снять пальто и только потом раздеться сам. Номерки мужчина оставляет у себя, при этом не носит их на пальце, а сразу кладет в карман.

- В зрительный зал мужчина входит первым и показывает даме дорогу к месту.

- К своему месту следует проходить лицом к сидящим и по ходу тихо просить извинения за беспокойство. Первым между рядами всегда проходит мужчина, а за ним идет его спутница. Дойдя до своих кресел, мужчина останавливается возле них и ждет, когда сядет дама, а потом уже садится сам.

- Свои места в зале следует занимать не позже третьего звонка. Если они в середине ряда, то желательно сесть на них заранее, чтобы потом не беспокоить уже сидящих по краям от вас. Если же ваши места расположены не в середине ряда, можно немного задержаться, чтобы потом не вставать много раз, пропуская сидящих в середине зрителей.

- Не следует класть руки на оба подлокотника — это может причинить неудобство вашему соседу. Не прижимайтесь друг к другу, так как сидящие сзади могут не увидеть за вами сцену.

- Соблюдайте тишину - отключите мобильные телефоны и не разговаривайте громко.

- Если во время антракта женщина хочет остаться на месте, спутник остается с ней.

- Уход из зала во время действия — показатель невоспитанности зрителя. Покидать зал можно только во время антракта.

- Если вы хотите подарить цветы, то сделайте это в самом конце преставления, при этом не поднимаясь на сцену.

- По окончания спектакля или концерта артисты выходят на поклон несколько раз. Покидать зал прилично, лишь когда закроется занавес.

- Если в силу каких-либо обстоятельств зрителю нужно уйти раньше, то по негласным правилам последний акт он смотрит на балконе, затем, никого не потревожив, уходит.

- Чтобы не тратить время на стояние в очереди гардероба, можно переждать, прогулявшись в фойе, и обсудить увиденное представление.

- В гардеробе мужчина сначала сам должен надеть пальто или плащ, а затем подать верхнюю одежду своей спутнице.