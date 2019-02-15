Иностранные лицеисты назвали идеальную школу Рязани

Вот уже несколько лет под конец зимы рязанская школа №6 с углубленным изучением французского языка становится площадкой для культурного, творческого и лингвистического обмена. В течение одной недели на уроки вместе с рязанскими мальчишками и девчонками ходят ребята из французских лицеев – школьное сообщество заметно прирастает, а в коридорах царит многоязычие.

В этом году Рязань посетили лицеисты из французских городов Брессюир и Туар. С 7 по 15 февраля они жили в семьях учеников школы, познавая особенности семейных и кулинарных традиций в нашей стране.

– Каждый год мы готовим для наших гостей новую, оригинальную программу. В ее создании задействованы все – и дети, и педагогический коллектив, – рассказывает заместитель директора по учебной работе Оксана Пчелкина. – Например, в этот раз артисты нашего театра-музея Россия-Франция: перекрестки истории» представили французской делегации два спектакля: на французском и русском языках. Кроме того, ребята посмотрели документальный фильм на французском языке «Добро пожаловать в Рязань», созданный нашими учениками, и бук-трейлер по новелле Солженицына «Молодняк».

С большим удовольствием иностранцы познакомились с местными достопримечательностями. Разумеется, центральными точками в экскурсионном графике французов стали рязанский Кремль, музей И. Павлова и музей С. Есенина в Константинове.

– Главным событием визита стало подписание хартии о дружбе и сотрудничестве в области образования между лицеем Сен-Жозеф Брессюира и нашей школой, – поделилась с «КП» директор школы №6 Татьяна Гречанинова. – В ходе реализации проекта мы будем развивать сотрудничество в области франко-российских образовательных традиций и педагогики, используем все возможные средства с целью создания контактов между молодежью и взрослыми, а также обеспечим школьные и лингвистические двусторонние обмены между молодежью с проживанием в принимающих семьях.

Хартию о дружбе и сотрудничестве в области образования подписали директор рязанской школы №6 Татьяна Гречанинова и директор лицея Сен-Жозеф в Брессюире Жан-Ив Шарбоно.

Впечатления от каждого прожитого в России дня французские школьники заносили в путевой дневник, который ребята вели на русском и французском языках. И эта живая летопись лучше всего свидетельствует о том, что действительно оставило в памяти ребят неизгладимый след.

– Мы были потрясены приемом и всем тем, что школа делает для французского языка, который здесь так любят, – признались нам французские гости. – Мы желаем ничего не менять в школе, она – настоящий идеал!

Среди основных пожеланий, которые оставили на память принимающей стороне лицеисты – сохранить уникальную систему преподавания французского языка и атмосферу дружбы и любви, в которой обучаются дети в школе № 6.