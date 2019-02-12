Трековые гонки в Раменском-2019: один напарник с балластом, другой - неудержим

10 февраля республиканский ипподром в Раменском в рамках фестиваля автоспорта «Мороз» принимал второй этап чемпионата России по трековым гонкам. Двенадцать участников зачетной группы N-1600 вышли на ледовую дорожку, чтобы определить лучшего из лучших.

Заполненные до отказа трибуны раменского ипподрома.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Лидером в Раменское приехал прошлогодний чемпион России по трековым гонкам Тимур Тимерзянов. Однако после победы на первом этапе в Усадах (Татарстан) автомобиль Тимерзянова получил 30-килограммовый весовой гандикап.

Тимур Тимерзянов перед началом гонки - пока настроение хорошее.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

На пресс-конференции, предшествовавшей официальному открытию соревнований, чемпион страны 2018 года высказал надежду, что дополнительная нагрузка на заднюю ось не внесет серьезные коррективы в его результат на скоростном раменском треке. Вместе с тем он заметил, что многое будет зависеть от старта:

- У моего автомобиля (Kia Rio) не самый лучший старт, а учитывая лишние тридцать килограммов, будет вдвойне сложнее.

К сожалению, для поклонников казанского автогонщика опасения Тимерзянова оказались ненапрасными. Впрочем, обо всем по порядку.

Борьбы борт в борт в этот раз было немного.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Первый заезд выиграл Сергей Загуменнов (Москва). Однако во втором заезде на старте у Загуменнова возникли технические проблемы – сход и ни единого набранного балла осложнили дальнейшую борьбу за победу. В то же время Павел Кальманович выиграл подряд второй, третий и четвертый заезды.

Отметим, что в третьем заезде впервые согласно сетке на треке появился Тимур Тимерзянов. Со старта его автомобиль ушел четвертым (т.е. предпоследним), а после ошибки на втором круге он уступил и четвертую позицию. Финиш на пятом месте выглядел разочаровывающим.

В седьмом заезде на дорожку вновь выехали товарищи по команде AG Team Павел Кальманович и Тимур Тимерзянов. И, если первый со старта уже привычно полетел к победе, то Тимерзянов отчаянно сражался за третью позицию. На последнем круге шедший за ним Раис Минниханов (Татарстан) выдавил прошлогоднего чемпиона на снежный бруствер, оба автомобиля закрутились. В аварии поучаствовал также шедший на замыкающей позиции Василий Кораблев (Казань).

Судьи приняли решение засчитать результаты заезда не по трем, а по двум кругам. При этом время Минниханова, допустившего столкновение, аннулировали.

Тимерзянов сражается с Аксаковым. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

За всеми этими баталиями на какое-то время потерялась из вида очередная победа Кальмановича. Выиграв четыре своих заезда и четырех, он, по сути, гарантировал себе итоговую победу. Оставалось лишь не допустить серьезной ошибки в заключительном для себя старте. Кальманович с этой задачей справился блестяще – он оформил победу и в заключительном для себя заезде.

За оставшиеся места на пьедестале спор шел нешуточный. В итоге серебро досталось Сергею Загуменнову, бронза - Николаю Карамышеву (Курск). По итогам второго этапа Тимур Тимерзянов занял только восьмое место.

Что касается Кальмановича, то он выиграл еще и суперзаезд на Кубок главы Раменского района. Это был его день!

Старт суперзаезда. Пока лидирует Евгений Аксаков...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

...Еще несколько десятков метров и Кальманович выходит в лидеры.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В качестве гонок поддержки на дорожку раменского ипподрома вышли старые добрые классические автомобили: заднеприводные «Жигули» и «Волги». Заезды на горьковских «баржах» стали настоящим подарком для любителей автоспорта. Четверо участников продемонстрировали бескомпромиссную борьбу. Запланированных трех заездов не хватило, чтобы выявить победителей – пришлось назначать дополнительную гонку.

Павел Пастушков допускает ошибку и вылетает в сугроб.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Увлекательная борьба на горьковских "баржах". Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

В итоге победа досталась Вадиму Антипову (Нижний Новгород), второе место на счету Андрея Бойко (Москва), третье у Павла Пастушкова (Чита).

Замечательный автогонщик Андрей Бойко (слева) и замечательный фотограф Антон Колосков.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Сильнейшим в зачетной группе «Жигули» стал московский пилот Андрей Козлов.

Третий этап чемпионата России по трековым гонкам состоится в ближайшие выходные в Набережных Челнах.

Борьба в классе "Жигули". Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Триумф Кальмановича. Фото: Антон КОЛОСКОВ.