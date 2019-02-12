Первоклассный квест: как рязанские родители записывают детей в школы

С 1 февраля в Рязани началась запись учеников, которые пойдут в первый класс в новом учебном году. Несмотря на то, что на запись законом отводится довольно много времени, родители будущих первоклассников начали занимать очереди у школ еще накануне вечером. Причем это происходило не только в «элитных», но и в самых обычных школах, расположенных в микрорайонах. Например, очередь в школу №75, которая находится в Дашково­Песочне, начала выстраиваться около 23 часов 31 января. И пока одни родители вели первоклас­сников на занятия, другие на крыльце проводили перекличку. Многие с недоумением смотрели на небывалый ажиотаж, другие, наоборот, понимающе кивали.

«Ажиотаж связан с представлениями родителей о престижности»

Казалось бы, на дворе давно XXI век, бережливые технологии и прочие модные явления, а родители за местом в первый класс по ночам в очередях убиваются. За разъяснением мы обратились в администрацию областного центра. Корреспонденту «Комсомолки» заявили, что ажиотаж, который творился вокруг школ, искусственный:

– В Рязани в 2019 году в первый класс пойдут примерно 5 900 детей, мест же в школах зарезервировано около 6 тысяч. Так что ни один ребенок без образования не останется. Ажиотаж связан с представлениями родителей о престижности образовательных учреждений, с желанием, чтобы их чадо училось именно в этой конкретной школе. Но, как правило, в зоне проживания рязанского ребенка располагается около 5 школ. И если даже не удастся попасть в желаемую, места обязательно будут в соседней, и в плане стандартов образования она будет ничем ни хуже.

А вот непосредственно в школах оптимизма чиновников вовсе не разделяли: в разговоре с родителями потенциальных учеников говорили о том, что стоит поторопиться, так как мест на всех точно не хватит. И даже если ребенок территориально попадает в учебное заведение, это не является гарантией того, что он все равно не останется за порогом.

Так, в упомянутой выше школе №75 нам сообщили, что смогут взять 340 первоклашек на 10 классов. По 34 человека в каждом! А в школе №55 на Московском рассказали, что в сентябре 2019 у них появится только три первых класса. И уже вечером 1 февраля они были практически полностью укомплектованы. В школе №3 нам прямо заявили, что в прошлом году к ним не попало более десяти детей, территориально к ним приписанных, и в этом году возьмут только 75 первоклашек. Так что, скорее всего, те, кто не успел записаться 1 февраля, уже вряд ли попадут.

Корреспондент «КП» поговорил с Татьяной, которая для записи своего племянника простояла в очереди в школе №3 около трех часов, передав эстафету его отцу около полудня.

– Первый человек пришел в 5 утра, затем кто­то из родителей завел тетрадку, куда и записывали всех подходящих в очередь, – поделилась своими впечатлениями Татьяна. – Моя сестра, по пути на работу, записалась под номером 38 – это было около 7:30. Ближе к 9 утра вышел охранник и сказал, что двери откроются ровно в девять. В кабинет на втором этаже запустили сразу двоих, затем шли по одному. Остальные родители ждали в холле на первом этаже. Многие тут же начали регистрироваться на сайте Госуслуг: прямо из холла, с помощью гаджетов. Вызывали по списку, составленному в тетради самими родителями: те, кто был уже зарегистрирован в интернете, проводили в кабинете около 6 минут, те же, кого сотрудники школы регистрировали с нуля, зависали там минут на 20. Еще с 13 до 14 часов был перерыв на обед. В итоге моему родственнику удалось подать документы только около половины третьего.

На будущий учебный год в рязанских школах зарезервировано около 6 тысяч мест для первоклассников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

История вопроса

Справедливости ради необходимо отметить, что очереди в школы были не всегда. Раньше детей в брали в первый класс в том числе после вступительных испытаний. В первую очередь это касалось лицеев или школ с углубленным изучением отдельных предметов. Наша читательница Марина, чей сын учится в лицее №52, рассказала, что вначале мальчик полгода посещал подготовительные занятия «Школа будущего первоклассника», а после успешного прохождения вступительных испытаний стал лицеистом:

– Мой сын учится не по регистрации, так как живем мы в Недостоево, а школа расположена в Приокском. Но в 2013 году, когда он поступал в лицей, таких строгих ограничений по прописке не было, и нам в этом плане очень повезло.

Ситуация постепенно начала меняться с 2007 года. Тогда минобрнауки России выпустил приказ, запрещавший брать в школу без регистрации. Впрочем, вскоре появилось дополнение, в котором говорилось, что сначала в школу берут детей с пропиской из близлежащих районов, а потом всех остальных. В 2011 году вышел очередной приказ, в котором отмечалось, что у ребенка должна быть постоянная или длительная временная регистрация, чтобы его могли принять в образовательное учреждение. Правда в разъяснительном письме директорам учебных учреждений указали, что отсутствие регистрации не является препятствием для поступления в школу. Но в 2014 году вышел министерский приказ №32, в котором никаких оговорок уже не было.

Ася Петрова записывала своего сына в первый класс 28­й школы через сайт Госуслуг в 2018 году. Никаких трудностей, по ее словам, у нее не возникло:

– Моя старшая дочь уже учится в этой школе с 2013 года, поэтому мне было важно, чтобы и второй ребенок попал туда же. Заявление на сайте я заполнила где­то в апреле, через несколько дней отнесла документы, и все – мой ребенок был зачислен. Никаких очередей и уж тем более ночей в школе проводить мне, слава богу, не пришлось. И насколько мне известно, в этом году в нашей школе ситуация никак не изменилась. А вот в школах 55 и 53, которые у родителей считаются почему­то престижными, по рассказам моих знакомых, в прошлом и нынешнем году творился настоящий ад. Записать туда ребенка можно либо по огромному блату, либо пойдя на немалые ухищрения.

Отказывать в образовании – противозаконно

Рособрнадзор – организация, контролирующая систему образования, тем не менее утверждает: отказать ребенку в праве на образование в рамках действующего закона невозможно. Уж в какую­нибудь школу его возьмут в любом случае.

– Правила приема в конкретную образовательную организацию не урегулированы законодательно и устанавливаются ею самостоятельно. Государственные и муниципальные школы обязаны принимать на обучение граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная организация. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители ребенка должны обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием для его устройства в другую общеобразовательную организацию, – отметили в ведомстве.

Многие связывают небывалый ажиотаж с поступлением в первые классы именно с попыткой уравнять все образовательные организации. Именно для этого и была придумана адресная приписка всех детей. Мол, школы у нас в стране все одинаковые и нечего выпендриваться: идите учиться туда, где прописаны. Но на самом деле, многие эксперты считают, что это лишь приведет к снижению качества образования. Надо честно признать, что у нас есть разные школы – сильные и не очень, элитные и массовые. Школы могут и должны быть разными, но при этом – доступными для всех.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Официально записать ребенка в первый класс можно с 1 февраля по 5 сентября 2019 года. Сделать это можно как лично, так и при помощи портала «Госуслуги». Но родителям, подавшим заявление о приеме в электронном виде, необходимо будет прийти в школу и принести документы. Следует отметить, что все будущие первоклассники, в зависимости от места регистрации, прикреплены к определенной школе. Однако некоторые родители идут на хитрость: чтобы пристроить ребенка в престижную школу в другом районе, делают для ребенка временную регистрацию по подходящему адресу. К сожалению, поймать за руку таких хитрецов и уличить их в этом невозможно.

А КАК У НИХ?

Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. Конфликт возник после того, как жители нового микрорайона Якутска узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в соседнюю. Однако в учебном заведении отказались принимать заявления. Родители полагали, что никаких проблем не возникнет, но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей. Решение руководства поддержала часть родителей учащихся, которая считает, что школа является национальной, а зачисление русскоязычных детей может негативно повлиять на программу обучения и воспитания.