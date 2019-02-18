Итоги «комсомольских» экспертиз: рязанцы опередили крупных федеральных производителей

В течение прошлого года «Комсомолка» провела ряд независимых экспертиз продуктов питания и непродовольственных товаров. 14 февраля мы торжественно наградили победителей конкурса «Экспертиза качества потребительских товаров».

«МЫ СТАРАЛИСЬ ОБОЗНАЧИТЬ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ»

В конференц-зале библиотеки имени Горького собрались представители семи крупных рязанских (и не только) предприятий. Директор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Николай Мальцев рассказал новичкам, что редакция проводит экспертизы качества продуктов уже третий год подряд.

– Это всегда были продукты питания, а в этом году к ним присоединилось топливо – продукт питания наших автомобилей. Проводя экспертизы, мы старались внести некое упорядочение на рынке продуктов питания, обозначить ориентиры для покупателей, – отметил он.

Уже традиционно в награждении принял участие партнер «Комсомолки» – рязанское отделение общественной организации «Деловая Россия».

– В прошлом году мы видели удивление производителей, которых возмущало, что их продукцию контролировали, проверяли в лаборатории без их ведома. Вы делаете правильное и хорошее дело для рязанцев. Это и есть социальная ответственность бизнеса, то, что предприятия делают непосредственно для людей, – признался председатель Рязанского регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин.

Львиную долю исследований провели эксперты Рязанской областной ветеринарной лаборатории. По итогам года эксперт молочной продукции Григорий Заболотин отметил высокое качество местной продукции:

– В целом рязанцы показали достойный результат, но, к большому сожалению, не все производители у нас добросовестные. Но рамки по контролю качества ужесточаются, в частности, это касается организации питания мясными и молочными продуктами в школах и детских садах. Мы будем продолжать проводить независимые экспертизы!

НОВИЧКИ И ВЕТЕРАНЫ

Впервые в минувшем году мы замахнулись на проверку качества топлива на рязанских заправках. Дважды взяв пробы на АЗС по всему городу, мы проверили в лаборатории образцы АИ-92 и АИ-95. Если в первом случае ситуация оказалась более-менее стабильной, то с 95-м бензином вышло не так гладко. Выяснилось, что один из автозаправщиков продавал топливо с более низким октановым числом. В то же время выявились и победители. В обоих случаях топливо из АЗС «Газпромнефть» показало наивысшее октановое число. На АЗС «Спецнефтепродукт» бензин оказался не только с высоким октановым числом, но и экологичным – с низким содержанием серы. Эти компании удостоились дипломов за лучшее топливо.

Картина с продуктами питания в минувшем году сложилась непредсказуемая. С одной стороны, в наших экспертизах наметились традиционные лидеры – Старожиловский молочный завод и ООО «Жито». В этом году каждый из них удостоился сразу двух наград. С другой – появились новые лица.

В номинации «Лучшее питьевое молоко» развернулась напряженная борьба. Ни в одном образце не обнаружилось фальсификации немолочными жирами, в том числе пальмовым маслом, но в то же время производители допустили серьезные промахи. Проанализировав протоколы, мы пришли к выводу, что наиболее приближены по жирно-кислотному составу к молочному жиру сразу два образца. Если в прошлом году за звание лучшего боролись «Жито» и «ЭкоВакино», то в этом году лидеры сменились. На арену вышли Старожиловский молзавод и открытие года – ООО Торговый дом «Вежливые продукты».

– У нас есть производители, которые из года в год показывают стабильно высокий результат. Но вдвойне приятно, когда показатели улучшаются или всплывает новый добросовестный рязанский производитель, – отметил Николай Мальцев.

Рязанцам хорошо знакома продукция местных производителей, и теперь в ее качестве можно не сомневаться.

К слову, еще не было такого года, чтобы Старожиловский молзавод не побеждал в наших экспертизах. По итогам 2018 года они также лидировали в номинации «Лучший творог».

– Политика нашего предприятия – выпускать натуральную продукцию. Никаких секретов у нас нет – мы просто используем натуральное сырье и закваски. Также для нас важна слаженная работа всего коллектива под руководством директора предприятия Ивана Михайловича Шерняева, – поделилась технолог Старожиловского молкомбината Валентина Карамнова.

Для исследования сливочного масла мы выбрали самый популярный у потребителей и производителей продукт – «Крестьянское» жирностью 72,5 %. Из 12 образцов 2 оказались фальсификатом, причем один – просто куском пальмового масла. По итогам конкурса в номинации «Лучшее сливочное масло» победило «Жито», обойдя массу федеральных производителей. Кстати, компания подтвердила результат 2017 года. Радостно, что рязанские производители показали лучший результат, чем федеральные производители.

«Жито» стали обладателями еще одного диплома «Идеальный молочный продукт» за максимально приближенный по жирно-кислотному составу к эталону продукт.

– Мы следим за кормлением, содержанием, производством, уделяем внимание кадровому составу. У нас сильный технолог на молочном производстве. На первом месте для нас – качество выпускаемой продукции. За этим строго следит наш директор Виктор Михайлович Кречетов, который не признает никакой химии: добавок, улучшителей, консервантов. Мы используем только натуральное сырье, стараемся держать марку и получаем от рязанцев много добрых отзывов на протяжении долгих лет, – поделилась замдиректора ООО «Жито» Елена Толчинская.

ПО СТАНДАРТУ СОВЕСТИ

Впервые мы отвезли в лабораторию образцы вареных колбас и проверили на популярную ныне, но опасную добавку – нитрит натрия. Лучшей «Докторской» колбасой по результатам исследования стала продукция двух производителей – ООО «Соколовские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт».

– Рад, что мы награждаем победителей, которые добавляют в колбасу не столько нитрита натрия, сколько допускает сомнительный ГОСТ, а по совести. Их результаты укладываются в нормативы, принятые в Германии, которые в разы ниже, чем российский стандарт, – отметил Николай Петрович.

Территориальный менеджер по Рязанской области ООО «Владимирский стандарт» Татьяна Елатанцева призналась, что приглашение на церемонию награждения стало для компании полной неожиданностью.

– Мы не ожидали, что нашу продукцию будут проверять СМИ. Но скрывать нам нечего – используем только мясо местного производства, в том числе от поставщиков из Рязанской области. Очень строго следим за качеством готовой продукции, соблюдением технологии производства.

Рязанцы ответили соседям по региону достойно.

– У нас очень опытный технолог от Бога, грамотный, со стажем в производстве 25 лет. Наша компания работает на рязанском рынке уже 7 лет. Мы поставляли продукцию, в том числе, для детского питания, поэтому соблюдаем самые строгие требования к качеству, – призналась директор ООО «Соколовские колбасы» Анна Панова.

Редакция поздравляет победителей наших экспертиз с достойным результатом и желает им держать марку, а мы, в свою очередь, продолжим независимые исследования, чтобы через год вновь определить лучшие продукты на рязанском рынке.

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Уважаемые читатели! А какие продукты вы хотели бы проверить с помощью нашей «комсомольской» экспертизы и почему? Предлагайте свои идеи и обосновывайте причины – будем вместе призывать производителей к ответу! Телефон редакции: 8 (4912) 95-78-87.