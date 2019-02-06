Подстраховались: Чтобы не проверять дороги, рязанские чиновники просто не возложили на себя эти обязанности

Контрольно-счетная палата Рязанской области опубликовала отчет о проверке разных ведомств, которые должны контролировать состояние отремонтированных дорог и требовать с подрядчиков выполнения гарантийных обязательств.

Проверяли областной минтранс, администрации Рязани, Касимова, Сасова, Рыбного и Ряжска.

Выяснилось, что документы, регулирующие порядок контроля за подрядчиками, не приняты только… в администрации Рязани. В остальных органах власти такие акты утверждены. Но порой в таком виде, что практически никто ни за что не отвечает.

Например, в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог нет положения о плановом осмотре всех участков, находящихся на гарантии. То есть проверять их состояние дорожные чиновники областного уровня просто не обязаны. Равно как и составлять акты обследования таких объектов.

Вишенка на торте:

– В должностных регламентах специалистов отдела контроля министерства обязанности по осуществлению контроля отсутствуют, – говорится в отчете.

Не прописаны эти обязанности и у «дорожных» сотрудников администрации Рязани.

А в Сасове даже не определен орган власти, который должен вести этот контроль. Соответствующих должностных инструкций здесь тоже ни у кого нет.

Результат из разряда «что и следовало ожидать»:

– В исследуемом периоде (с 2014 по 2018 годы, прим. Ред.) оформлено крайне незначительное количество актов обследования гарантийных объектов ремонта автомобильных дорог, – указано в отчете.

При этом в Контрольно-счетной палате отмечают, что в случаях, когда дефект чиновники все же обнаруживают и соответствующий акт составляют, подрядчиков к ремонту они привлекают.

Что касается итогов проверки, то всем провинившимся рекомендовано исправиться. Копии отчетов направлены в областную Думу и губернатору.

Кстати, проверяющим удалось найти на карте Рязанской области два города, в которых власти ведут реестр гарантийных объектов – это Касимов и Рыбное. Наши искренние поздравления их обитателям: вы живете просто в уникальных райцентрах.

Сам отчет о проверке здесь.