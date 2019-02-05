Многоликий Даниил Спиваковский: за спектакль актер побывал в роли солдата, священника и служанки

- Эмоцию, рожденную здесь и сейчас, не заменят никакие успехи научно-технического прогресса. Поэтому театр будет существовать всегда, как будет существовать всегда потребность зрителя увидеть живую эмоцию артиста, - уверен наш сегодняшний герой. Сам себя он считает вполне обычным человеком, и в жизни может пройти мимо вас незамеченным. Но стоит ему выйти на сцену, и кажется, что внутри него загораются миллионы крохотных лампочек, и это электричество, будто по невидимым нитям, передается зрителям. И в продолжение всего спектакля для них нет и не может быть другого дела, как идти вслед за своим героем, сопереживать его приключениям или праведно негодовать, или посмеиваться над его трогательной нелепостью...

Даниил Спиваковский потрясающе быстро и ярко перевоплощался в каждого из задействованных персонажей.Фото: Виктор ГРАКОВ

3 февраля в рязанской филармонии Даниил Спиваковский читал отрывки из блистательного сатирического романа чешского писателя Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Несмотря на то, что это был фактически театр одного актера, зрителей не покидало ощущение полной погруженности в историю, наполненную комическими и трагическими событиями, всякими людьми, лаем собак, скрипом колес, орудийными выстрелами. Удивительный по насыщенности и разнообразию фон создавали музыканты ансамбля русских народных инструментов «Русская рапсодия». В содружестве с ними Спиваковский поставил уже 15 литературно-музыкальных композиций, в основе которых знаменитые произведения Шекспира, Пушкина, Гоголя, Чапека, Ерофеева, Филатова. Музыкальную канву спектаклей составляют композиции классиков и современников в оригинальных аранжировках, специально подготовленных музыкантами «Русской рапсодии». Взаимодействие слова, музыки и движения производит на зрителя сильнейшее впечатление и зачастую заставляет по-другому взглянуть на знакомые с детства сюжеты и персонажей.

Главный герой «Похождений бравого солдата Швейка» - «маленький человек» литературы XX века, фигура комическая и трагедийная одновременно. Свой неиссякаемый оптимизм он черпает из народного творчества, он сам – часть неумолчной, бурлящей, горланящей песни, смачно бранящейся, смиренно молящейся толпы. Казалось бы, на сцене нет декораций, Спиваковский стоит на одном месте, без грима и костюма соответствующей эпохи, он всего лишь читает с листа... Но в его воплощении мы видим и хитрюгу Йозефа Швейка, и колоритного фельдкурата Отто Каца, и романтика Рудольфа Лукаша.

Под каждое литературное произведение музыканты ансамбля русских народных инструментов «Русская рапсодия»делают оригинальные аранжировки классической и современной музыки.Фото: Виктор ГРАКОВ

В Рязани Даниил Спиваковский – частый и очень желанный гость. В первый раз он вышел на сцену филармонии в 2016 году, и с тех пор каждое его выступление сопровождается аншлагом. И что характерно, публика приходит совершенно разнородная – от школьников до зрителей весьма почтенного возраста. Вот и на «Швейке» ценители волшебной силы слова заполнили и балконы, и партер, даже избалованные богатым репертуаром филармонии осветители нет-нет да и отвлекались от своих дел на спектакль. В чем секрет? Скажете, в многогранном таланте актера? Безусловно. Но не только в этом. Спиваковский умеет по-настоящему отдаваться своей работе. Свое время в день выступления он рассчитывает так, чтобы успеть полноценно отрепетировать – то есть он целиком проходит все произведение, со всеми необходимыми паузами и эффектами, которые запланированы по сценарию. По сути, это два последовательно идущих выступления – только один без публики, а другой – при полном зале.

Но чтобы спектакль состоялся, и зритель тоже должен быть талантливым, способным угадать и настроиться на угол зрения автора и актеров спектакля. Без этого творца театральное искусство, увы, останется мертвым. В этот вечер в филармонию пришел именно такой зритель и все совпало.

Во время выступления Спиваковский сам расставлял звуковые акценты с помощью тарелок.Фото: Виктор ГРАКОВ

КСТАТИ

Роман «Похождения бравого солдата Швейка» изобилует меткими выражениями, которые быстро разошлись по миру в виде афоризмов. Давайте вспомним самые яркие из них.

- Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот…

- В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными.

- В толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего.

- Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом.

- Не представляю себе, чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам — такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато!

- Без жульничества тоже нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.

- Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения.

- Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали.

- Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился.

- В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте.

- Сочинять историю впрок - увлекательнейшее занятие.

- От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти.

- Великая бойня - мировая война - также не обошлась без благословения священников.

- Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого стояли на содержании.