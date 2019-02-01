Кто лучше платит, тому и капремонт?

В редакцию «Комсомолки» обратились жители дома №2 на улице Кольцова. Обитатели квартир на первом этаже рассказали, что в 2016 году пол в их жилищах провалился.

– При вскрытии досок мы обнаружили, что под полом комнаты провал глубиной два метра, – рассказал житель дома Андрей Попков. – Были разрушены подпорные столбы, основания стен, просели перегородки, появились трещины на стенах, в других помещениях пол стал разноуровневым. С каждым днем этот провал увеличивается – жить в квартире очень страшно.

РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ ИЛИ ТЕКУЩИЙ?

Переписку с ответственными службами жители ведут уже несколько лет. Региональная жилищная комиссия предписала управляющей компании сделать в доме частичный ремонт. Однако, по мнению людей, все указанные работы относятся к капитальному ремонту и требуют инженерно-технического обследования общего фундамента, основания, перегородок и стен.

– После капитального ремонта кровли, сделанного в 2015 году, у нас еще и стала протекать крыша. Через дырявую кровлю от соседей со второго этажа вода заливает наши квартиры. В создавшейся ситуации мы не можем использовать наши квартиры по назначению. При этом мы являемся добросовестными квартиросъемщиками, аккуратно платим все коммунальные платежи, взносы за капремонт и содержание жилья, – поделились жильцы.

Пол в квартирах жильцов дома на Кольцова держится лишь на нескольких кирпичах.Фото: Константин МОГИЛИН

Ситуация осложняется еще и тем, что дом является памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль площади Ленина. И это значит, что к ремонту этого здания могут быть допущены только специальные организации, имеющие право работать с памятниками архитектуры.

КАК ПРИБЛИЗИТЬ ОЧЕРЕДЬ КАПРЕМОНТА?

Главный специалист по связям со СМИ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Анастасия Батищева рассказала корреспонденту «Комсомолки», что капитальным ремонтом кровли и фасада дома №2 на улице Кольцова в 2015 году занималась организация «Фасадстройсервис»:

– Подрядчик несет ответственность по гарантии за кап-ремонт кровли в течение пяти лет с момента его окончания. Из этого следует, что на сегодняшний день крыша этого дома находится на гарантии. Поэтому жильцы должны обратиться с претензией в Фонд капитального ремонта, в ней необходимо указать, что в процессе эксплуатации ими были выявлены конкретные дефекты. Фонд как заказчик работ создаст на основе обращения комиссию, которая составит рекламационный акт и укажет в нем выявленные недостатки, а также обозначит сроки их устранения.

Несмотря на ремонт кровли потолки так и текут.Фото: Константин МОГИЛИН

– Если дом находится в аварийном состоянии, могут ли жильцы ускорить его кап-ремонт?

– Изменить сроки проведения капремонта конструктивных элементов здания на сегодняшний день не так уж просто. В конце 2017 года в соответствующее постановление правительства Рязанской области были внесены изменения. Согласно им количество баллов многоквартирного дома теперь рассчитывается немного иначе и повышенный износ конструктивного элемента уже не так влияет на продвижение дома в региональной программе в части ускорения срока проведения ремонтных работ. Наибольшее значение теперь имеет собираемость взносов за капремонт на конкретном доме. Поэтому жильцам здания необходимо провести независимую экспертизу, которая должна подтвердить наличие угрозы жизни и здоровью в этом доме. Только в этом случае люди вправе рассчитывать на то, что их дом передвинут ближе к началу очереди.

Вот и получается, что, оплачивая всю без исключения коммуналку и внося взносы в фонд капремонта, люди вынуждены жить в съемном жилье, так как свое опасно.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

– Обязанность проведения ремонта в общедомовых помещениях, например подвале, возложена на управляющую компанию. Жильцы вправе предъявлять требования по ремонту подвала и межэтажных перекрытий строения своей УК. Если же коммунальщики игнорируют ваши требования – идите в суд. Предварительно необходимо провести экспертизу, которая и определит какие материалы, работы и их стоимость нужно провести на этом объекте. Несмотря на то, что вам придется потратиться на экспертизу, эти расходы считаются вынужденными убытками и оплачиваются за счет ответчика. Кроме того, претензии о причинении морального вреда может подавать не только владелец квадратных метров в доме, но и все в нем проживающие.