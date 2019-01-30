ХК «Рязань» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» в дополнительное время

ХК «Рязань» 29 января в регулярном чемпионате «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» принимал «Торпедо» из Усть-Каменогорска и уступил в овертайме 2:3. Именно – уступил, хотя по законам логики команда Павла Десяткова должна была выигрывать. Но у хоккея – своя логика...

Язык не повернется обвинить в пропущенных шайбах Денисова, Сергей и так неоднократно выручил свою команду. Чего не скажешь об его коллегах по обороне, позволявших иногда по-хозяйски чувствовать себя торпедовцам перед воротами «Рязани». Этого «иногда» и хватало, чтобы цифры на табло менялись не в пользу команды «есенинского края».

Перейдем к деталям матча. В первой двадцатиминутке рязанцы дважды владели численным преимуществом, но так его и не реализовали. Характерная деталь: торпедовцы чаще при этом попадали в створ ворот своего бывшего одноклубника.

На табло пока нули...Фото: Павел АВЕРИН

Второй период. О том, что произошло на 29 минуте, поговорим особо. «Горожане» уже праздновали взятие ворот Сидорова, когда арбитр затеял видеопросмотр. Но Рязань не входит в зону игр НХЛ, где видеокамерами утыкано где можно и нельзя. Так что в ВХЛ судья в качестве зрителя и становится Истиной в последней инстанции. А теперь небольшая конспирологическая версия. В матче со «Звездой» арбитры допустили ряд грубейших ошибок, руководство рязанского клуба отправило соответствующие бумаги. Ошибки были - так решили «наверху». Так вот, клан хоккейных судей достаточно ограничен, и вести по нему распространяются быстро. Как бывает в каждом «узком круге лиц», существует мощная корпоративная солидарность. Но, может быть, это плод больного воображения десятка людей, явно видевших (и не на мониторе), что шайба пересекла ленточку ворот...

"Семейная" группа поддержки торпедовцев.Фото: Павел АВЕРИН

А затем усть-каменогорцы доказали, что в их городе существуют прекрасные хоккейные традиции. Куракин, Полозов и Антоновский разыграли комбинацию, как в учебнике, и 75 номер «распечатал» ворота Денисова. На последней минуте периода, словно лава из кратера, выплеснулась энергия хозяев льда в виде выпада Седунова. Казалось, вот-вот... Логики никакой: «горожане» три раза чаще во втором периоде попадали в «рамку» Сидорова, но шайба лазейку так и не нашла.

Зато это случилось, когда в третьем периоде Хлопотов взял игру на себя, пофинтил, как он умеет, и отбросил ее на синюю линию под бросок Валерия Васильева. Тот даже не выстрелил, как обычно, а нежно набросил шайбу во вратарскую зону, где Рукин сделал счет 1:1. Надо отметить, что Александр Васильев – Хлопотов – Рукин играли в этот вечер осмысленно и раскрепощено, создали множество моментов. Но, то ли давил груз прежних поражений, то ли хотелось сделать все наверняка, но вполне возможного количества заброшенных шайб немногочисленные зрители так и не увидели.

Самые преданные болельщики всегда с командой.Фото: Павел АВЕРИН

А вот кто проявил «есенинский» бесшабашный характер, так это Луговой с Чувиляевым. Однажды Артур пулей выскочил со скамейки запасных, промчавшись, зарядил по воротам торпедовцев, да еще и изрядно подпортил нервы их голкиперу, вступив с ним в «слишком тесный» контакт. А ведь вратарь соперников «на нервах» это тоже часть хоккейного успеха. Правда, перед этим форварды «Торпедо» (Белозеров под №71) еще раз на свободной от оборонцев рязанской команды зоне классически сделали 2:1.

Тихая радость - редут взят.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

И тут над притихшими трибунами из третьего сектора прозвучало истошно: «Уроды! Когда играть будете?». «Рязань» ответила на этот вопрос, причем, тут же. Луговой начал атаку, Сидоров отразил бросок, Чувиляев повторил попытку товарища по звену – удачно! 2:2. С момента гола торпедовцев до этого поступка Артура прошло 26 секунд. С момента далеко не риторического вопроса - еще меньше...

Хозяева заметно активизировались, поддавливали, видно было, что «Торпедо» уже помышляет о дополнительном времени, помня о «традициях» побеждать рязанскую команду в овертайме или по буллитам. Правда, в заключительной двадцатиминутке вратари вступили в игру равное количество раз – по двенадцать. К сожалению, не всегда атаки «горожан» заканчивались точным броском по воротам... А в овертайме Шин заставил повиснуть гнетущей тишине под сводами «Олимпийского» - торпедовцы уезжали из Рязани победителями.

Один из ключевых в этом матче игроков «Рязани» сначала пообещал прокомментировать ход игры, а затем, говорит, «перегорел»... Значит, будем приводить комментарии тех, для кого они собственно и должны играть, ибо получают зарплаты из бюджета.

Итак, мнения болельщиков:

- Элементарные ошибки в обороне - все три пропущенные шайбы. Ну, и мало создаем, и промахи в реализации немногих моментов - оскомину набило уже.

- Неплохая игра, моментов забить - тьма. Но не прет нам, от слова никак! Хоккейный бог от нас отвернулся. В первом должны были вести в счете минимум 2:0. Рукин !! Прохорову явно не прет.

А Светлана Игумнова даже написала стихотворение!