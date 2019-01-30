Что скрывается за названием села Полково: паук, палка или полк?

Всего 50 лет назад во всех краеведческих очерках или путеводителях по Рязанской области, если речь заходила о Солотче и соседнем с ней селом Полково, обязательно приводилась легенда о происхождении этого населенного пункта. Якобы в конце XVIII века сумасбродный император Павел I прислал сюда на поселение какой-то полк – солдаты срубили себе избы, обзавелись хозяйством и со временем превратились в крестьян.

ПОЛК ПРИДУМАЛ ПАУСТОВСКИЙ

Действительно, Павел Ковалевский в своей книге «Император Павел» описывал случай с Измайловским полком, которому самодержец отдал приказ «Полк… направо кругом… марш в Сибирь!». Правда, по словам Ковалевского, благодаря заступничеству генералов полк был возвращен из-под Новгорода. Однако при просмотре документов как Измайловского, так и других полков российской армии, следов подобного приказа (и «путешествия» полка пусть даже лишь до Новгорода) найти не удалось

Легенда, взятая на вооружение рязанскими краеведами, вероятнее всего, происходит от рассказа «Собрание чудес», написанного Константином Паустовским (бывавшим в Полково). Литератор описывает, как император Павел, указав пальцем на юго-восток, приказал полку двигаться в ссылку и остановиться за 1000 километров от Санкт-Петербурга. Правда, на самом деле от Санкт-Петербурга до Полкова по прямой 815 км (и даже по дорогам менее 900).

Что касается рязанцев, то сомнения в достоверности легенды возникали у каждого, кто видел карты губернии дореволюционного периода. Полково на них везде обозначено как «Палкова». Может быть, название происходило от слова «палка»? Или от слова «палить»?

На картах 1989 и даже 1924 года еще написано «Палково»

У НАЙДЕНКИ ДЕТИ СТАЛИ НАЙДЕНОВЫМИ

Первое по времени упоминание можно найти в Писцовых книгах XVI века, опубликованных в 1990-е годы Александром Цепковым. При описании владений Солотчинского монастыря в Рязанском уезде между деревнями Заборья и Давыдова (нынешние Заборье и Давыдово) под 1597 годом значится: «Деревня Поуково на суходоле – а в ней слуг монастырских: во дворе Петрушка Ларин, во дворе Гарасимко Пузаков, во дворе Посничко Пузаков, во дворе Илейка Пузаков…» Потом перечисляются и крестьяне, среди которых есть Найденко Костин и Ондрюшка Енин.

Через 18 лет перепись была повторена, и в новом поколении нашлись хозяева дворов, прозвища которых позволяют подозревать в них сыновей прежних жителей: Янка и Олешка Найденовы, Ивашка Посников, Покидок Енин (про последнего указано, что он «сшол безвестно», проигнорировав крепостное право).

В опубликованных старинных текстах есть название «Поуково»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Что же такое «Поуково»? «Пауково» от слова «паук»? Но вообще-то все ученые-филологи утверждают, что слово «паук» (название членистоногого животного) с самого своего появления в древнерусском языке писалось только через «а». А вот слово «поука» в церковнославянском языке означало «поучение, наставление».

Впрочем, есть и такое мнение: ломать голову над этим не стоит. Писцы могли вывести гусиным пером такую букву, какая пришла им на ум. В 1647 году эта же самая деревня один раз вообще записана как… Панково.

Ну и прекрасно. И наверняка жили там трудолюбивые, сильные, не боявшиеся лесов и болот рязанцы, 555 потомков которых на последней переписи 2010 года указали Полково как место своего обитания.

Стоп-кадр видеорегистратора: указатель на трассе Рязань – Владимир

КСТАТИ

В 2004 году в Рязани вышло второе издание «Топонимического словаря Рязанской области». Там описаны и обсуждены 826 географических названий в нашем регионе, но ни названия села Полково, ни его объяснения так и нет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь Ромахин, кандидат исторических наук:

– В «Писцовых книгах» зафиксированы данные, с помощью которых удобнее было собирать подати и накладывать повинности. Названия деревень записывали так, чтобы понимали жители и владелец. А в дереве жило совсем немного людей – иногда по 7-10 дворов. При смене поколения все они могли менять в просторечии название. Например, село Заокское около Рязани всего 100 лет назад называлось Рыкова Слобода, причем смены названия захотели сами его жители.

Юрий Манов, автор путеводителей по Рязани:

– Историю про Павла I и попавший в немилость полк, которую описал Паустовский, до сих пор рассказывают туристам гиды. Конечно, профессионалы делают ссылку на классика русской литературы.