Рязань вошла в тройку лидеров среди структур лицензионно-разрешительной работы Центрального округа Росгвардии

На несколько дней учебно-тренировочная база (УТБ) Управления Росгвардии по Рязанской области стала площадкой для проведения первого учебно-методического сбора с заместителями начальников территориальных органов Центрального округа Росгвардии – начальниками Центров лицензионно-разрешительной работы. В них приняли участие около 20 мужчин и всего одна женщина — Ольга Сокольникова, она-то и представляла наш регион.

Награды ждут своих героев.Фото: Павел АВЕРИН

Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев подвел итоги прошедшего года служебной деятельности. В частности, он отметил:

- Выявлено более 61 тыс. нарушений в сфере оборота оружия, за различного рода нарушения изъяли более 125 тыс. единиц гражданского оружия. Сотрудниками Росгвардии аннулировано более 8 тыс. разрешений на оружие, взыскано более 26 миллионов рублей штрафных санкций.

При этом Игорь Голлоев подчеркнул, что большая работа проведена в сфере контроля за деятельностью ЧОПов. Именно в них, «как ни странно», выявлено более 5 тысяч нарушений российских законов, а к ответственности привлечено вдвое больше субъектов частной охранной деятельности.

В режиме круглого стола участники сбора обсудили вопросы взаимодействия подразделений лицензионно-разрешительной работы и полиции по контролю за оборотом гражданского оружия и патронов к нему. Было высказано много интересных мыслей по поводу внедрения автоматизированной Системы централизованного учета оружия Росгвардии.

Замкомандующего Центральным округом Росгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Виктор Подколзин довел до участников сбора последние изменения в законодательстве по контролю за оборотом оружия и частной охранной деятельности. В кулуарах так и витало: «Закон об оружии» поменяется, последние трагедии сыграли свою роль. Но это не значит, что гайки «завинтят по-полной». С одним из высокопоставленных и хорошо информированных источников мы договорились о том, что обо всех изменениях читатели «Комсомолки» будут знать одними из первых.

Сигнал на штурм дан.Фото: Павел АВЕРИН

Теория без практики мертва, поэтому во время учебно-методического сбора были проведены показательные занятия с участием подразделений спецназа Росгвардии по Рязанской области, групп задержаний вневедомственной охраны и ЧОП. Завершились сборы принятием зачетов на знание правил дорожного движения и выполнением нормативов по огневой подготовке.

Зачет по огневой подготовке.Фото: Павел АВЕРИН

По итогам служебной деятельности за 2018 год лучшим руководителям подразделений лицензионно-разрешительной работы Центрального округа Росгвардии были вручены благодарственные письма и кубки. Почетное третье место после Москвы и Подмосковья завоевала Рязанская область. Кубок из рук командующего округом получила заместитель начальниика регионального Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Ольга Сокольникова:

- Очень рада, волнуюсь, понимаю, какая это ответственность, ощутила гордость за свою службу, за своих коллег. Именно благодаря их труду мы и получили такой красивый кубок.

Единственная среди мужчин.Фото: Павел АВЕРИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На территории ЦФО зарегистрировано свыше 1 млн. 100 тыс. граждан, имеющих гражданское оружие, что составляет 27 % от общего количества владельцев оружия в стране. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит более 1 миллиона 800 тыс. единиц гражданского оружия, более 5,6 тыс. единиц служебного и гражданского оружия спортивных организаций, почти 8,5 тыс. единиц служебного и гражданского оружия образовательных учреждений. В ЧОП используется почти 28 тыс. единиц оружия, в подразделениях охраны юридических лиц с особыми уставными задачами на вооружении состоит 12 тыс. единиц боевого и служебного оружия.