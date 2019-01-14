2019-01-14T14:07:21+03:00
Здоровье

Как собрать бюджетную аптечку без ущерба для здоровья

«Комсомолка» спросила у фармацевтов совета, что в первую очередь из препаратов должно быть под рукой и можно ли сэкономить на покупке
Александр КАРАВАЕВ
Поделиться:
Все лекарства – в том числе и неоригинальные – имеющие такое же действующее вещество, перед тем как попасть на наш рынок, проходят обязательные испытания биоэквивалентности.Все лекарства – в том числе и неоригинальные – имеющие такое же действующее вещество, перед тем как попасть на наш рынок, проходят обязательные испытания биоэквивалентности.
Изменить размер текста:

Планируя свой бюджет, мы приблизительно представляем, что можем потратить на определенные виды товаров и услуг. Однако, приходя в очередной раз в магазин, мы обнаруживаем, что цены снова возросли. И, зачастую, приходится от чего-то отказываться. В то же время есть необходимые вещи, без которых прожить тяжело, а зачастую просто нельзя, например, лекарства. Как быть в такой ситуации? «Комсомолка» попросила у фармацевтов совета по формированию бюджетной аптечки.

ВСЕ ДЕЛО В УПАКОВКЕ

Для начала стоит разобраться в своей аптечке. Все лекарственные средства условно можно разделить на три категории:

Первой помощи. Это простые болеутоляющие и жаропонижающие лекарства, антисептики, элементарные средства от отравлений и т.п. Другими словами, анальгин, йод, активированный уголь, валидол… Предназначены эти препараты для того, чтобы остаться в живых до приезда врача. Стоят они копейки, и экономить на них-то же самое, что экономить на спичках.

Препараты для лечения хронических заболеваний. Такие лекарства необходимо приобретать регулярно. И эту постоянную статью расходов можно снизить. Один из способов – покупать лекарства большими упаковками. Ведь, в конце концов, вы их полностью используете. К тому же, не надо будет так часто ходить в аптеку. И самое, главное, в пересчете стоимости одной таблетки (капсулы, ампулы, грамма, миллилитра) в большой упаковке цена будет на 20-30 и более процентов ниже, нежели в маленькой.

Лекарства, необходимые для купирования приступов хронических заболеваний. Например, препараты для быстрого снижения давления или снятия сильной боли (типа почечной колики). Вот тут все наоборот. Если брать большими упаковками, то, скорее всего, часть купленных вами лекарств со временем отправится на помойку из-за истекшего срока годности. Вам это надо? Это то же самое, что выкинуть в мусорное ведро несколько купюр. Поэтому в данной ситуации необходимо покупать лекарства маленькими упаковками.

Лекарства для лечения острых заболеваний. Тут совет сродни п.3, с той лишь разницей, что покупать нужно с небольшим запасом, иначе может случиться так, что ради одной-двух-трех таблеток вам придется тратиться на целую упаковку…

С количеством разобрались. Теперь поговорим о качестве.

НЕ СТОИТ ПУГАТЬСЯ ДЖЕНЕРИКОВ!

Хотя врачам уже давно запретили выписывать пациентам конкретные лекарства, подобная практика все еще имеет место. Из-за чего человек начинает платить в разы (а то и на порядок!) больше за лекарство в красивой упаковке. В то же время некоторые опасаются применять неоригинальные препараты (дженерики), считая их чуть ли не подделкой.

– Все неоригинальные лекарства, имеющие такое же действующее вещество, перед тем как попасть на наш рынок, проходят обязательные испытания биоэквивалентности, – говорит завкафедрой фармакологии РязГМУ доктор медицинских наук, профессор Елена Якушева, – и их концентрация в крови не может отличаться оригинала более, чем на 20 %, что предполагает сходство эффектов. Другое дело – вспомогательные вещества, а они у разных производителей могут отличаться, из-за чего организм конкретного пациента может среагировать в виде аллергии. Стоит заметить, что 80 % лекарственных субстанций сейчас производится в Китае и Индии, а в Европе или России просто фасуются в таблетки, капсулы и другие лекарственные формы.

Действительно, стоит ли платить в разы больше за фирменное название? Тут каждый решает сам. Но если на «фирму» не хватает денег, то лучше воспользоваться даже самым простым дженериком, нежели остаться совсем без необходимого лекарства.

НА ЗАМЕТКУ

Не верьте обещаниям. Присутствие в названии слов «социальная», «дешевая», «доступная» далеко не всегда является истиной. Зачастую в ближайшей сетевой аптеке цены на нужный препарат могут быть и ниже.

Боитесь очередей в дешевых аптеках? Приходите за 10-20 минут до закрытия – в это время завсегдатаи уже сидят по домам, и в аптеке почти никого нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Новости 24
После столкновения с тягачом на рязанской дороге погибла женщина
Рязанка превратила стены подъезда в картины, чтобы дочка не читала нецензурные надписи
Минтранс снова проверил рязанские сервисы заказа такси
Администрация Рязани: наш сайт никто не атаковал - это был технический сбой
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
В Рязани разоблачили игорный клуб, куда пускали только по телефонному звонку
Администрация Рязани заявила о взломе своего сайта
На рязанской дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai
На Рязанскую область идет порывистый ветер и метель
На М5 в Рязанской области ВАЗ-2115 занесло под фуру
В Рязанской области оборудовали еще один источник с купелью
Команда «Умные люди» из Рязани открыла «КиВиН-2019»
В Рязанской области погиб уснувший с сигаретой пенсионер
Ради бесплатной выпечки на «Рязанском пирожке» люди стояли в огромных очередях (фото)
В Рязанской области две недели ищут пропавшего 45-летнего мужчину
Ростовчанин обокрал 10 рязанских магазинов
Петр Кочетков провел первый матч за ХК «Рязань» после триумфа на молодежном чемпионате мира
В Рязанской области уже начали готовиться к крещенским купаниям
В Рязани объединили два районных отдела соцзащиты
При запуске петарды погиб 32-летний рязанец
В воскресенье в Рязани будет холодно, с прояснениями
В Рязани губернатор намерен «воздействовать» на уборщиков снега с улиц
Рязанцам предлагают сдать на переработку новогодние елки
Два рязанца задержаны за то, что угрожали убить женщин
В Лесопарке проходит зимний фестиваль «Рязанский валенок»
В рязанском перинатальном центре врачи спасли новорожденного
Рязанские школьники приобретают знания в проекте «Агрошкола»