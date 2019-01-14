Как собрать бюджетную аптечку без ущерба для здоровья

Планируя свой бюджет, мы приблизительно представляем, что можем потратить на определенные виды товаров и услуг. Однако, приходя в очередной раз в магазин, мы обнаруживаем, что цены снова возросли. И, зачастую, приходится от чего-то отказываться. В то же время есть необходимые вещи, без которых прожить тяжело, а зачастую просто нельзя, например, лекарства. Как быть в такой ситуации? «Комсомолка» попросила у фармацевтов совета по формированию бюджетной аптечки.

ВСЕ ДЕЛО В УПАКОВКЕ

Для начала стоит разобраться в своей аптечке. Все лекарственные средства условно можно разделить на три категории:

Первой помощи. Это простые болеутоляющие и жаропонижающие лекарства, антисептики, элементарные средства от отравлений и т.п. Другими словами, анальгин, йод, активированный уголь, валидол… Предназначены эти препараты для того, чтобы остаться в живых до приезда врача. Стоят они копейки, и экономить на них-то же самое, что экономить на спичках.

Препараты для лечения хронических заболеваний. Такие лекарства необходимо приобретать регулярно. И эту постоянную статью расходов можно снизить. Один из способов – покупать лекарства большими упаковками. Ведь, в конце концов, вы их полностью используете. К тому же, не надо будет так часто ходить в аптеку. И самое, главное, в пересчете стоимости одной таблетки (капсулы, ампулы, грамма, миллилитра) в большой упаковке цена будет на 20-30 и более процентов ниже, нежели в маленькой.

Лекарства, необходимые для купирования приступов хронических заболеваний. Например, препараты для быстрого снижения давления или снятия сильной боли (типа почечной колики). Вот тут все наоборот. Если брать большими упаковками, то, скорее всего, часть купленных вами лекарств со временем отправится на помойку из-за истекшего срока годности. Вам это надо? Это то же самое, что выкинуть в мусорное ведро несколько купюр. Поэтому в данной ситуации необходимо покупать лекарства маленькими упаковками.

Лекарства для лечения острых заболеваний. Тут совет сродни п.3, с той лишь разницей, что покупать нужно с небольшим запасом, иначе может случиться так, что ради одной-двух-трех таблеток вам придется тратиться на целую упаковку…

С количеством разобрались. Теперь поговорим о качестве.

НЕ СТОИТ ПУГАТЬСЯ ДЖЕНЕРИКОВ!

Хотя врачам уже давно запретили выписывать пациентам конкретные лекарства, подобная практика все еще имеет место. Из-за чего человек начинает платить в разы (а то и на порядок!) больше за лекарство в красивой упаковке. В то же время некоторые опасаются применять неоригинальные препараты (дженерики), считая их чуть ли не подделкой.

– Все неоригинальные лекарства, имеющие такое же действующее вещество, перед тем как попасть на наш рынок, проходят обязательные испытания биоэквивалентности, – говорит завкафедрой фармакологии РязГМУ доктор медицинских наук, профессор Елена Якушева, – и их концентрация в крови не может отличаться оригинала более, чем на 20 %, что предполагает сходство эффектов. Другое дело – вспомогательные вещества, а они у разных производителей могут отличаться, из-за чего организм конкретного пациента может среагировать в виде аллергии. Стоит заметить, что 80 % лекарственных субстанций сейчас производится в Китае и Индии, а в Европе или России просто фасуются в таблетки, капсулы и другие лекарственные формы.

Действительно, стоит ли платить в разы больше за фирменное название? Тут каждый решает сам. Но если на «фирму» не хватает денег, то лучше воспользоваться даже самым простым дженериком, нежели остаться совсем без необходимого лекарства.

НА ЗАМЕТКУ

Не верьте обещаниям. Присутствие в названии слов «социальная», «дешевая», «доступная» далеко не всегда является истиной. Зачастую в ближайшей сетевой аптеке цены на нужный препарат могут быть и ниже.

Боитесь очередей в дешевых аптеках? Приходите за 10-20 минут до закрытия – в это время завсегдатаи уже сидят по домам, и в аптеке почти никого нет.