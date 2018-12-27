Как рязанские производители творога опередили федеральных?

Очередной год «комсомольских» экспертиз продуктов питания подходит к завершению, и финальным аккордом стало исследование творога. Мы проверили кисломолочную продукцию местных и федеральных производителей и узнали, чем рязанцы лучше.

7 ПАЧЕК ПО ГОСТУ

В течение уходящего года «Комсомолка» проводила независимые исследования продуктов, представленных на рязанском рынке. Лабораторный анализ прошли молоко, мороженое пломбир, вареные и копченые колбасы, сливочное масло. Завершило серию молочных экспертиз этого года исследование творога.

Для тестирования мы выбрали 7 популярных у рязанцев марок, представленных на прилавках рязанских супермаркетов, рынков и фирменных магазинов. Итак, в нашу корзину отправились пачки творога жирностью 9% рязанских марок «Продукты из Старожилово» (Старожиловский молкомбинат, Старожиловский район, д. Хрущево) и «Амка» (агромолкомбинат «Рязанский», Рязань). Для объективной картины мы решили сравнить местных производителей с федеральными, и закупили пачки 9 %-го творога «Дмитровский молочный завод» (ООО «Балтком Юни», Брянская область), «Брест-Литовск» (ОАО «Савушкин продукт», г. Брест), «Простоквашино» (АО «Данон», Липецк), «Домик в Деревне» (АО «ВБД», Краснодарский край), «Лето близко» (ООО «Курское молоко», Курск).

Дешевле всего обошлась 180-граммовая пачка творога «Лето близко» за 43 рубля (250 рублей за кило). Самым дорогим стал творог «Домик в деревне» по 100 рублей за 170-граммовую пачку (588 рублей за кило).

Также мы закупили для экспертизы фермерское молоко на Центральном рынке, и из него изготовили домашний творог.

– Молоко свое, домашнее. Держу коров в Захаровском районе, – заверила нас продавщица, и за 120 рублей всучила 1,5-литровую бутылку ароматного деревенского молока.

Дома мы вылили фермерский продукт в кастрюлю и поставили в теплое место на скисание. Как только жидкость сгустилась в комочки, по бабушкиному методу откинули содержимое кастрюли через дуршлаг на марлю. Всего за ночь из творога стекла сыворотка, и мы получили отменный фермерский творог.

Некоторые дегустаторы вычислили домашний творог по вкусу.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На каждой этикетке магазинной продукции гордо красовались буквы ГОСТ, вызывающие у многих рязанцев ложное доверие, а также каждый производитель назвал продукцию «Творог». Все это означает, что ни грамма растительного жира в образцах быть не должно. Так ли это, покажет экспертиза. Но прежде мы решили провести органолептический тест силами редакции.

Тест на вкус и цвет мы провели силами редакции – пусть непрофессионально, зато честно и максимально приближенно к обычным рязанцам.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«ПАХНЕТ ЖИВОТНЫМ, ВОЗМОЖНО, КОРОВОЙ»

Творог вынули из пачек, разложили по пронумерованным тарелкам и предложили коллегам продегустировать. Разумеется, мы не ожидали от них профессионального подхода, а-ля сомелье, но такой задачи и не стояло. Как и рядовые рязанцы, мы опирались на свои органы чувств и делились своими вкусовыми ощущениями от проб.

Мнения о «Дмитровском» твороге у многих сошлись: «зернистый, сладковатый, рыхлый». В то же время некоторые нашли этот образец «кисловатым», «маслянистым». Отличался образец желтым цветом.

– Немного горчит, не очень приятный вкус, структура однородная, сухой. Запах слабый, – поделилась одна из коллег.

«Брест-Литовский» образец многим пришелся по вкусу. «Зернистый», «со сливочным вкусом», «пахнет животным, возможно, коровой», «с натуральным привкусом молока», «вкус самый отчетливый из всех», «как сыр по вкусу», «насыщенный сливочный вкус, как будто с маслом». В то же время образец собрал противоположные мнения: «неприятный химический привкус», «синтетический привкус, как у краски».

Образец творога «Простоквашино» вызвал противоречия у дегустаторов. Некоторые назвали вкус «неинтересным», «с кефирной кислинкой», «со странным послевкусием», «похожим на творожную массу по консистенции».

Приготовленный своими руками творог потерялся на общем фоне. Одни даже умудрились почуять в нем «нотки бензина», а другие заявили, что образец не похож на творог. «Будто взбитый», «без крупинок», «как будто в нем очень много масла», «очень насыщенный вкус» – отмечали участники теста.

– Кисленький, жидкий, как будто его делала бабушка из своего молока, – угадал один из дегустаторов.

В «Старожиловском» твороге многие отметили однородную консистенцию без комочков. «Размазывается по языку», «натуральный привкус», «очень пластичный», «самая высокая жирность» – высказывались дегустаторы.

«Домик в деревне» одним очень понравился, а другие назвали его неприятным.

– Очень интересный вкус, с привкусом очень чистой коровы, – отметил один из них.

Другие поделились, что этот творог «похож на зерненный», имеет «молочный вкус», «необычное послевкусие – техническое, неестественное», «натуральный», «как будто его смешали со сметаной».

Образец творога «Амка» понравился почти всем дегустаторам. «Самый приятный вкус», «натуральный привкус», «все в нем в порядке», «симпатичный», «консистенция хорошая», «знакомый вкус», «консистенция пасты», «привкус пастеризованного молока», «сладкий» – отозвались коллеги.

Творог «Лето близко» вызвал больше положительных эмоций.

– Гармоничный творог, как детское питание. Запах не выражен, жирность есть, в меру размазывается по языку, похож на сметану, – отметил один из дегустаторов.

– Сладковато-цветочный привкус, как у фруктовых йогуртов, как будто ароматизирован, – отметил другой.

Его приятную мягкую консистенцию отметили многие, назвав его «взбитым» и «однородным». Другим же не хватило зернистости в этом образце.

Лидерами «народной пробы» стали образцы творога «Брест-Литовск» и «Амка».

Также мы провели элементарный тест на крахмал, добавив в творог капельку йода, но нарушителей не выявили.

«НЕ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, А ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ»

Верны ли наши вкусовые анализаторы, показало лабораторное исследование. Специалисты Рязанской областной ветлаборатории разложили образцы на жирные кислоты и картина прояснилась. Фальсификата среди образцов не обнаружили, но к качеству исходного сырья – молока – возникли вопросы.

Некоторые производители вышли за допустимые ГОСТом пределы по содержанию некоторых кислот, однако с учетом погрешности, нарушителями их назвать нельзя. Так, в образце «Брест-Литовск» оказалось превышено содержание пальмитиновой кислоты до 34 % при норме 22-33 %, а стеариновой кислоты оказалось недостаточно – 8,8 % при норме 9-14 %, как и олеиновой - 21,6 % при норме 22-33 %. У «Домика в Деревне» также обнаружилось только 8,8 % стеариновой кислоты. В образце творога «Лето Близко» стеариновой нашли еще меньше – 8,6 %, а пальмитиновой 34,3 %.

– Это не связано с фальсификацией, а с особенностями кормления. Как правило, подобные отклонения мы наблюдаем в зимний период, – пояснил эксперт молочной продукции Рязанской областной ветеринарной лаборатории Григорий Заболотин. – В целом на качестве творога это не сказывается. В первую очередь мы должны оценивать органолептические показатели, содержание белков, жиров, СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток. – Ред.). Могу отметить, что ситуация с творогом на рязанском рынке неплохая.

По результатам нашей экспертизы лидировал творог «Продукты из Старожилово». В тройку лидеров вошли «Амка» и «Простоквашино». В начале следующего года мы подведем итоги экспертиз и наградим лучших производителей.