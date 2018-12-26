Рязанская школьница, упавшая в открытый люк: Если бы меня унесло течением, неизвестно, где бы потом нашли

В редакцию «Комсомолки» обратилась встревоженная рязанка Анна Чумакова, одна из дочерей которой чудом уцелела во время прогулки по городу. 8 декабря около магазина «Дикси» в Дядьково школьница провалилась в открытый канализационный колодец.

«ВОДА БЫЛА ЛЕДЯНАЯ, А ТЕЧЕНИЕ СИЛЬНОЕ»

Морозным субботним вечером 15-летняя Надя возвращалась от родственников домой в сопровождении друга. Рядом с магазином паре пришлось обойти выставленные на дорожку тележки, девочка сделала шаг в сторону и... буквально ушла под землю. Под снегом коварно притаился открытый канализационный колодец.

- Люк был прикрыт картонкой, а сверху нападал снег и покрылся ледяной корочкой. Я наступила и провалилась по плечи, успела зацепиться руками за землю. Пыталась зацепиться ногами за стенки, но они были скользкими, а дна я не чувствовала. Вода была ледяная, а течение настолько сильное, что если бы меня унесло, то неизвестно, где бы потом нашли. Падая, я рефлексивно отбросила в сторону с сумку с телефонами, чтобы не испортить. Если бы оказалась одна, то точно не выкарабкалась, - рассказала Надежда.

Люк уже закрыли, но здоровье и материальный ущерб девочке не вернули.

Молодой человек быстро среагировал и вытащил подругу из люка. Промокшая до нитки в ледяных сточных водах девочка побежала домой по морозу. Последствия прогулки обернулись температурой и больничным, не говоря об испорченной одежде и обуви.

- На следующее утро мы сразу обратились к педиатру. Врач отправила девочку на домашний режим. Но дочь попала в канализационные фекальные воды, и вполне могла подхватить какую-нибудь инфекцию. Пока у нас обнаружили только ОРВИ, но чем все закончится, неизвестно. Дочь сейчас дома на больничном, а в 9-м выпускном классе это может отразиться на успеваемости, - рассказала Анна.

По словам нашей читательницы, в Дашково-Песочне остро стоит проблема открытых люков:

- Рядом с ТЦ «Черезово» люк был открыт с весны до осени. Видимо, крышки воруют, а новые власти не ставят. Мне страшно гулять со второй дочерью. Ей всего 2 года, и она очень активная, любит бегать, за ручку не ходит. В городе должны следить за состоянием люков и реагировать.

После происшествия с дочерью Анна снова написала обращение на сайты администрации и правительства. По ее словам, предыдущие попытки сообщить о проблеме всегда заканчивались одинаково - никто не хотел брать на себя ответственность за тот или иной люк. На сей раз ответ пришел - колодец закрыли.

- Нервы, здоровье и психику ребенка это уже не вернет, как и испорченную одежду и обувь, - в свою очередь отметила Анна.

Мать двоих детей обратила наше внимание в целом на благоустройство района Дашково-Песочня.

- У нас единственная в округе детская площадка - напротив сквера Скобелева - находится в запустении. Нет ни одного фонаря, а зимой темнеет рано, и с детьми уже опасно здесь гулять. На площадке нет ни одних работающих качелей - все сломаны. Детская крепость стала пристанищем для алкоголиков и наркоманов. Этим летом на площадке за три ночи поставили непонятную конструкцию из черных труб. Турники очень высокие, а лавочки слишком низкие. В песочницу даже ни разу за лето не привезли песок, - рассказала она.

Новый комплекс вызвал у детей и родителей много вопросов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

742 КРЫШКИ ЗА ГОД

В пресс-службе городской администрации нам рассказали, что в последнее время в Рязани участились случаи краж крышек смотровых колодцев. Так, с прошлого года по настоящее время только у МП «Водоканал города Рязани» украли 742 крышки люков. Из этого количества за последние 5 месяцев украли более 267 штук.

- По всем предприятиям, эксплуатирующим смотровые колодцы эта цифра гораздо выше, - добавили в пресс-службе горадминистрации. - Со стороны муниципальных предприятий города, осуществляющих эксплуатацию смотровых колодцев, предпринимаются безотлагательные меры по восстановлению опорно-укрывных элементов смотровых колодцев после выявления фактов их отсутствия.

Рязанцам стоит взять на вооружение, что ответственность за содержание смотровых колодцев, расположенных на инженерных коммуникациях, несет собственник сооружений. Но невозможно на месте определить, кто является собственником коммуникаций, а значит, сообщать о проблеме нужно властям.

Анна: Ни одних исправных качелей на детской площадке нет.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы обнаружите открытый колодец, необходимо сообщить в оперативно-диспетчерский отдел администрации города по круглосуточному телефону 25-48-69. Также можно заявить о проблеме обслуживающим инженерные коммуникации предприятиям: Водоканал города Рязани (тел. 41-06-25); РМПТС (тел. 34-05-44).