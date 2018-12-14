Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Рязани: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Наступило время зимних забав, и рязанцы спешат насладиться снежной погодой, покататься с горок на лыжах, санках, «ватрушках»... «Комсомолка» подскажет, где в Рязанской области можно весело и с пользой для здоровья отдохнуть всей семьей.

Лыжи вместо «ватрушек»

В радиусе 50 километров от Рязани расположилось несколько центров зимнего отдыха. Здесь предлагают развлечения на любой вкус и возраст: от самых безобидных катаний на «ватрушках» или тюбах до экстремального спуска на сноуборде.

В 10 километрах от города в Солотчинском направлении расположен биатлонный комплекс «Алмаз». Место пользуется большой популярностью у любителей и профессионалов лыжного спорта, а в выходные дни сюда любят приезжать всей семьей. При желании можно заказать занятия с индивидуальным тренером, в том числе и для детей.

По комплексу проходит 5-километровая лыжная трасса с кругами по 2,5 и 3,5 километра. На пути встречаются довольно крутые горки, а для детей спуски более пологие. Но катание на «ватрушках» категорически запрещено!

На территории работает каток, звучит веселая музыка. Кататься разрешено до 21 часа по будням и до 20 часов по выходным, благо, территория хорошо освещена.

Подкрепиться можно в расположенном рядом с прокатом уютном кафе.

Входной билет на лыжную трассу стоит 100 рублей (бесплатный вход для детей до 16 лет и взявших снаряжение в местном прокате); прокат лыж – за 3 часа 300 рублей для взрослых, 200 рублей для детей до 14 лет; прокат коньков – за 3 часа 300 рублей для взрослых, 200 рублей для детей; посещение катка - бесплатно.

Как добраться? На автомобиле: по трассе Рязань-Спас-Клепики, поселок Варские (въезд напротив развлекательного комплекса «В некотором царстве»). Более подробную информацию можно узнать в группе «Алмаза» в соцсети «Вконтакте».

Солотчинские горки

В Солотче сосредоточены сразу несколько излюбленных рязанцами мест зимнего отдыха. На берегу Старицы сотни отдыхающих катаются с Лысой горы. Здесь протянулся крутой длинный спуск высотой около 20 метров и шириной около 150 метров. Есть прокат тюбов, подъемник для сноубордистов. По лесу проходят лыжные трассы.

Подкрепиться можно в ближайшем кафе посреди соснового леса или арендовать мангальную площадку и пожарить шашлыки на свежем воздухе с живописным видом на долину реки Оки.

Недалеко от Монастырской площади, около гостиницы «Золотой Оазис» расположился еще один центр зимнего отдыха. Здесь есть горка для самых маленьких. Работает прокат лыж, тюбов, зимних велосипедов и снегокатов, сноуботов.

Как добраться? На общественном транспорте: с автовокзала «Приокский» на рейсах до Солотчи или Заборья. На автомобиле: по трассе Рязань-Спас-Клепики до поворота на кафе «Лесное» (на Лысую гору) или до Монастырской площади.

С ветерком по есенинским местам

На крутом берегу Оки в живописных есенинских местах в деревне Иванчино (недалеко от Константинова) расположена турбаза «Ока». Путь от областного центра до нее составляет около 50 километров.

Здесь расположены 300-метровые склоны с перепадом высот около 40 метров. Катаются с них на тюбингах, горных лыжах и сноуборде. Всего имеется 6 склонов разных по степени крутизны и длины. Работают 6 подъемников: 2 горнолыжных, один из которых бугельный, и 4 тюбовых. При необходимости включают систему оснежения склонов.

Работает прокат горнолыжного оборудования и снаряжения. Для желающих есть возможность позаниматься с тренером, а в морозную погоду для посетителей доступен большой каток.

На базе есть кафе и гостиница, оборудованы места для мангала.

Час подъемника на склонах тюбинга стоит 400 рублей в выходные и 250 рублей в будни. На горнолыжных склонах подъемники стоят 150 рублей в час по будням или 250 рублей в выходные. Также можно купить скипас от 500 до 800 рублей.

Как добраться? На автомобиле: Рязанская область, Рыбновский район, деревня Иванчино. Телефон: 8 (491) 299-58-08.

Сноуборд под Рязанью

Излюбленным местом зимнего отдыха считаются горки в Секиотове, где расположен современный спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский». На его территории созданы все условия для занятий на беговых и горных лыжах, сноуборде и просто для катания на ватрушках, тюбингах и санках. Развлечения есть на любой возраст и уровень подготовки.

Прокат сноуборда стоит за 2 часа 550 рублей в будни и 700 рублей в выходные, тюбинга – 400 рублей за час, горных лыж – за 2 часа 550 рублей в будни и 700 рублей в выходные. Для студентов предусмотрены скидки.

Как добраться? На общественном транспорте: от автовокзала «Центральный» (рейс «Рязань - Рыбхоз»). Расписание смотрите на сайте На личном транспорте: 10 км от Рязани по Михайловскому шоссе, поворот налево на Секиотово, далее до деревни Семено-Оленинское. Контактный телефон: +7 980 500-20-20; сайт.

Со своим снаряжением

В 40 километрах от Рязани, но уже за границей области, в селе Алпатьево, расположен еще один лыжный курорт. Место облюбовали начинающие лыжники, потому как склоны здесь довольно пологие. Протяженность трасс составляет 100-150 метров, а перепад высот - от 20 до 35 метров.

На горках есть подъемник, трамплины для сноубордистов, трассы для любителей экстрима.

Неподалеку работает кафе с домашней кухни и санаторий, в котором при необходимости можно переночевать.

Только без своего снаряжения на горках делать нечего – проката, как и освещения, здесь нет.

Как добраться? На электричке: ж/д станция «Алпатьево». На автомобиле: около 40 км по трассе М-5 в московском направлении, затем повернуть направо на село Алпатьево.