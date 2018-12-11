Как рязанцам выбрать натуральную ель

В предновогоднем марафоне рязанцы спешат запастись подарками для близких, создать праздничный уют в домах. Новогодний настрой задают три десятка искусственных елей на городских улицах и площадях, но без зеленой красавицы дома подарков от Деда Мороза точно не дождешься. «Комсомолка» подготовила советы по выбору главного украшения праздника.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЕЛКИ

Несмотря на призывы «зеленых», среди рязанцев остается немало ценителей натуральных елей. Как выбрать свежее хвойное дерево, которое не разочарует в праздничную ночь и подарит настроение в каникулы?

– Выбирая ель или сосну, для начала определитесь с высотой дерева. Оно должно гармонично смотреться в помещении, – отмечает кандидат биологических наук, преподаватель РГАТУ Антон Барановский.

В первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет иголочек на нижних ветвях. На них не должно быть и намека на желтизну – свежая зимняя хвоя отличается ярко-зеленым цветом. Такая ель простоит 2-3 недели, а сосна будет радовать месяц.

– Чтобы определить, свежая елка или нет, попробуйте согнуть ветку. Если она сухая, то будет ломаться и осыпаться. Это значит, что дерево хранилось в сухом помещении. Если хвоя не осыпается, значит, дерево свежее и простоит долго.

Кстати, высота ели совершенно не влияет на ее «срок годности». Есть свои хитрости для продления жизни новогоднему украшению.

– Срубленное дерево простоит немного дольше, если поставить его в ведро с подслащенной водой. На литр воды положите чайную ложку сахара. Чтобы вода не закисала, можно добавить аспирин, – рекомендует биолог.

Надеяться на чудо и ждать, что ель пустит корни, не имеет смысла.

– Из срубленных хвойных деревьев способна дать корни только пихта. Но на елочных базарах в Рязани вы ее все равно не найдете, поэтому при желании сохранить дерево, покупайте ель и сосну с закрытой корневой системой, – пояснил специалист. – Кстати, некоторые покупают к празднику в гипермаркетах миниатюрные хвойные деревья в горшках, но, как показывает практика, они часто погибают. Деревья не могут приспособиться к жизни в теплом помещении зимой, поэтому через 10 дней их нужно перенести в прохладное место.

Если деревце в горшке доживет до весны, то с наступлением теплых деньков его можно высадить во дворе. Шансы укорениться увеличит небольшая горсть минеральных удобрений и обильный полив, а отсыпать песком совершенно не требуется. Как отмечает специалист, у вечнозеленых растений вегетативный период наступает только один раз в году – в апреле.

Хвойный запах создаст дома сказочную атмосферу праздника.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕЗ МАКУШКИ – ПРИГОВОР

В этом году в Рязани будут работать всего 5 елочных базаров. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, поступило мало заявок от предпринимателей. Возможно, будут работать и несанкционированные точки, но недобросовестные бизнесмены рискуют поплатиться штрафом. Следят за соблюдением правил торговли префектуры, но и рядовые рязанцы могут помочь навести порядок и сообщить о нарушителе. Ведь неизвестно, где срубил елочки коммерсант.

В лесничествах же все деревья, которые срубят к празднику, не выжили бы все равно. Они либо растут на участках прохождения газопровода, линий ЛЭП, либо мешают проезду, либо погибнут в тени высоких деревьев.

Отправляться самому в лес с топором, даже с «благими» намерениями, чревато.

– Некоторые считают, что если срубить только верхушку, то дереву это не повредит. Но они заблуждаются, ведь елки растут только верхушкой. Такое дерево так и останется низким, с изуродованной макушкой. Маленькую ель затенят другие деревья, и оно погибнет, – поясняет специалист.

Кстати, в канун новогодних праздников лесники с полицейскими несколько раз в день проводят рейды по поимке «черных дровосеков». Штраф за незаконную вырубку для юрлиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей, для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей. За два срубленных дерева грозит уголовная ответственность, и нарушитель рискует поплатиться свободой.

Как отмечают лесничие, рязанские хвойные растут вдоль северной части Оки и очень пушистые. На ярмарках такие деревья высотой до 2,5 метра стоят порядка 500 рублей.

После праздников деревце может принести пользу – иголки можно использовать в качестве удобрения на приусадебном участке. Также ежегодно город принимает отслужившие свое елочки на вторичную переработку, а затем посыпает мульчой зеленые зоны.

При выборе елки обращайте внимание не цвет иголок.Фото: Иван ВИСЛОВ

КОНКРЕТНО

Живые деревья можно будет приобрести по пяти адресам:

– у дома №37 по ул. Высоковольтной;

– у дома №17 по ул. Крупской (около ЦНТИ);

– на Московском шоссе, в районе дома №49, стр. 1 (около рынка);

– у дома №13 по ул. Новоселов (площадка перед КДЦ «Октябрь»);

– у дома №54 по ул. Новоселов.