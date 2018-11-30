2018-11-30T15:17:31+03:00
Общество

Всемирно известный флорист запечатлел мимолетную красоту цветка в Рязани

Араик Галстян провел мастер-класс по созданию свадебных букетов и рождественских венков
Анастасия КУДРЯШОВА
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На мастер-класс Араика в Рязани приехали флористы из других регионов.На мастер-класс Араика в Рязани приехали флористы из других регионов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
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В четверг, 29 ноября, в Рязани прошел мастер-класс флориста-дизайнера Араика Галстяна, который входит в десятку лучших флористов мира. Посмотреть, как мастер создает шедевры, собрались около 200 представителей цветочного бизнеса не только Рязани, но соседних регионов.

За непринужденной беседой мастер создал букет невесты на глазах зрителей. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

За непринужденной беседой мастер создал букет невесты на глазах зрителей.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во время шоу-показа, который длился около трех часов, Араик создал на сцене рождественские и свадебные цветочные композиции и букеты, которые продемонстрировали модели в свадебных платьях. Зрителей поразили необычные сочетания растений и декора, а также легкость, с которой маэстро создавал эти шедевры.

- Это букет для фитнес-невесты, - пошутил Араик и протянул модели огромный букет из роз и шишек.

Для создания букетов флорист использовал розы и сосновые шишки. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Для создания букетов флорист использовал розы и сосновые шишки.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Не зря Араик завоевал мировое признание. Он - единственный флорист, который дважды получил призы на Чемпионате мира по профессиональной флористике в Китае и на чемпионате Европы по профессиональной флористике в Чешской Республике. Араик является официальным флористом-дизайнером российского отделения аукционного дома «Сотбис» (Sotheby’s) в Москве, компании Bloomberg (США), столичной «Ярмарки миллионеров», Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность» и других событий государственного уровня. Его список наград и достижений впечатляет, при этом он остается открытым и доброжелательным человеком, готовым делиться секретами своего мастерства.

Сложный букет из роз на проволочной основе. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Сложный букет из роз на проволочной основе.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во время мастер-класса Араик рассказал, как учился живописи в Ереване, а потом попал на работу в цветочный магазин, где и определилась его судьба. Вскоре юноша из простой армянской семьи переехал из небольшого городка в Москву. Он устроился в престижный цветочный магазин, и однажды проснулся знаменитым.

- Я тогда еще не говорил по-русски, - вспоминает Араик. – К нам в салон зашла Алла Борисовна и заказала венок для Кристины Орбакайте. Все коллеги как-то смутились, испугались, а я осмелился принять заказ и сделал венок. Водитель его оплатил и забрал. В магазине все переполошились, говорили, что я поступил просто ужасно. Но вскоре в модном журнале напечатали фото Кристины в моем венке и написали, что его сделал армянский мальчик. Мой звездный час настал.

Шоу сопровождалось дефиле в свадебных платьях. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Шоу сопровождалось дефиле в свадебных платьях.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Он рекомендовал флористам не бояться трудностей, любить свое дело, экспериментировать и найти свой стиль: «Один раз живем, ничего не бойтесь!».

Идея для рождественского венка от Араика. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Идея для рождественского венка от Араика.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Этот букет вызвал бурю аплодисментов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Этот букет вызвал бурю аплодисментов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Для зимней свадьбы букет с хвоей - самое то! Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Для зимней свадьбы букет с хвоей - самое то!Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Красота цветов мимолетна, но флористы используют различные хитрости для продления жизни букету. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Красота цветов мимолетна, но флористы используют различные хитрости для продления жизни букету.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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