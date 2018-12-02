Выпустить пар: что делать, если шипит бензобак

Автолюбители сталкиваются с явлением, когда открывание крышки топливного бака сопровождается характерным звуком, похожим на шипение. Одни водители считают подобное нормальным и не обращают на него внимания, другие утверждают, что это указывает на неисправность системы.

СПАСУТ ЛИ ПРИСАДКИ?

Как известно, находящееся в баке топливо выделяет пары (газы). Особенно активно они образуются в жаркую погоду. Эти газы играют важную роль при запуске двигателя, создавая нужное давление в системе. Именно поэтому зимний бензин дополнен специальными присадками, упрощающими запуск мотора в мороз. С другой стороны, избыточное количество паров сигнализирует о неисправности. Для сброса лишнего давления в конструкции автомобиля предусмотрен адсорбер.

Адсорбер состоит из фильтрующего элемента, представленного активированным углем. Избыточные газы удаляются из бака при помощи специального клапана. Затем они проходят фильтрацию и выходят в атмосферу. Подобное решение обусловлено экологическими требованиями к транспортным средствам.

У некоторых автолюбителей подобное явление наблюдаются сразу после покупки новой машины, другие вовсе никогда не сталкивались с шипением. В некоторых случаях водители отмечают, что характерные звуки слышны только при низком уровне топлива в баке.

– Если адсорбер неисправен, то он не отфильтровывает лишние газы, – считает владелец автосервиса Валерий Коростелев. – Они скапливаются в бензобаке, поэтому и происходит шипение при его открытии. Если это происходит в холодное время года, то ответ однозначный – неисправность. Необходимо прочистить или заменить адсорбер. Внимание надо обратить и на клапан, который, как правило, установлен вблизи бензобака. Умельцы могут осмотреть и проверить его исправность сами, но основной массе автолюбителей, которые столкнулись с подобным явлением, необходимо обратиться к специалистам.

НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ?

Исходя из конструктивных особенностей современных автомобилей, можно говорить о том, что шипение может быть как нормальным явлением, так и признаком неисправности. Необходимо обратить внимание на лючок бензобака, где на задней части обычно имеется наклейка с рекомендациями по эксплуатации (также надпись может быть на самой крышке). Часто на ней написано, что открывать бак следует медленно во избежание попадания топлива на одежду (по англ. «Remove slowly»). В такой ситуации шипение – нормальный процесс, связанный с полной герметичностью емкости.

Если же ничего подобного на наклейке не написано или шипение появилось, хотя раньше его никогда не было, есть смысл задуматься о ремонте. Скорее всего, проблема таится в системе сброса излишнего давления (забился адсорбер, не работает клапан и т.п.). Подобная проблема может стать причиной разрушения бензобака и повышенного расхода топлива до полутора раз.

– Надпись «Remove slowly» встречаю редко, – отвечает на наш вопрос автомеханик Иван Колупаев. – Шипение при открывании бензобака в других случаях однозначно неисправность перепускного клапана, который регулирует давление в баке и окружающей среде. Я не встречал разборные клапаны. Там стоит мембрана, которая работает в одну сторону – тут только замена. И сделать это в «домашних» условиях практически невозможно.

Эксперты советуют проехать примерно 10-20 километров в обычном режиме и замерить расход топлива в этот период. Затем нужно открыть крышку, благодаря чему из бака выйдет лишнее давление. После этого надо поехать такое же расстояние и замеряем расход еще раз. Если разница будет существенной, неисправность на лицо.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

УСПЕШНО ЗАВОДИМ МАШИНУ В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ

1. Перед тем как завести машину, поморгайте пару раз фарами. Дав небольшую нагрузку аккумулятору, вы разогреете его, и он лучше отдаст пусковой ток.

2. Перед заведением подержите автомобиль 10 секунд с включенным зажиганием. Бензонасос прокачает топливо, что облегчит заводку.

3. Отключите всех потребителей электричества. Выключите магнитолу, фары, свет в салоне, чтобы процесс запуска мотора прошел легче.

4. Нажмите педаль сцепления, если машина с МКПП. С выключенным сцеплением стартеру легче провернуть двигатель для запуска.

5. Не крутите стартер более пяти секунд. Если мотор не заводится – смысла долго крутить стартер нет. Вы не только быстрее посадите аккумулятор, но и можете перегреть и сжечь стартер.

6. Нажмите педаль газа. Если машину не удалось завести с первого раза, вторую попытку предпринимайте с немного нажатой педалью газа. Это позволит продуть камеры сгорания от топлива, которое там скопилось за время стоянки.