2018-11-28T09:14:46+03:00
Недвижимость

Существует ли альтернатива ипотеке? Эксперты утверждают: да!

Модели накопительных систем приобретения жилья уже разработаны и успешно реализуются во многих регионах
Ирина КОВАЛЕВА
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Приобретение собственного жилья для большинства сегодня становится возможным только благодаря ипотеке. По данным банковского сообщества, в последние годы объем ипотечных кредитов в России составил более 1 триллиона рублей. Однако далеко не всем везет.

Согласно статистике, лишь каждый третий заемщик успешно проходит оценку платежеспособности. Остальные же оказываются в тупике, не имея альтернативы ипотечному кредитованию. Таким образом, только в 2015-2017 годах в строительство жилья не было привлечено более двух триллионов рублей. По мнению экспертов, именно этот потенциал и может быть задействован в накопительных системах приобретения жилья.

Модели подобных систем разработала Международная Ассоциация Фондов Жилищного Строительства и Ипотечного кредитования (МАИФ). На сегодняшний день они успешно функционируют в Республиках Башкортостан, Татарстан, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской областях и других регионах.

Как рассказал Сергей Перимбаев, директор ООО «Бизнес Системы», в нашем регионе стартовала программа «Доступное жилье в рассрочку», которая станет достойной альтернативой ипотеке. Программа заработала в рамках созданного под эгидой МАИФ и МАИН Потребительского общества, управляющей компанией которого выступает ООО «Бизнес Системы».

– Участники программы вступают в кооператив и максимум за 5 лет приобретают в собственность необходимое и доступное по площади жилье, – поясняет Сергей Перимбаев. – Все целевые взносы поступают на спецсчет госбанка ВТБ, средства которого могут расходоваться только на приобретение жилья. Рассрочка составляет до 10 лет, общая переплата не превышает 27 %, что в разы дешевле ипотеки.

Подробности участия в программе «Доступное жилье в рассрочку» можно узнать в компании «Бизнес Системы».

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