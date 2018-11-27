Организаторы проекта «Умная Рязань»: Заниматься наукой в наши дни – это престижно!

В ноябре рязанские дети и взрослые впервые приняли участие в увлекательном международном проекте «Умные города». За два дня в библиотеке имени Горького занятия по изучению таблицы Менделеева посетили около 400 человек.

«Рязанцы превзошли наши ожидания»

Ребята в возрасте 7-14 лет ставили настоящие опыты в лабораториях, с интересом слушали лекции преподавателей о химических элементах и их применении в повседневной жизни, а особый восторг вызвали химические фокусы. Говоря научным языком, дети осуществили экстрафикацию, фильтрирование, органический и неорганический синтез. Для ребят же интерактивный урок прошел в игровой форме, все стремились выполнить главное задание и найти «любимый элемент» Дмитрия Ивановича Менделеева.

– Рязанцы превзошли наши ожидания. На первое занятие пришло очень много желающих, и это неудивительно, ведь не так много мест в Рязани, где можно с пользой провести семейный досуг в выходные, – поделилась руководитель проекта «Умная Рязань» Татьяна Миллер.

Занятия для детей и их родителей провели студенты Рязанского госуниверситета и медуниверситета. Прежде чем попасть в проект, молодые ученые прошли строгий кастинг, выдержали множество тестов и посетили стажировку в головном офисе в Москве. Восьмерых самых увлеченных наукой, умных и общительных взяли в команду.

– Когда мы выбирали ведущих на программы, стало очевидным, что студентам, изучающим науку, легче обучиться работе с детьми, чем аниматорам освоить физику, биологию, химию. Наши ведущие влюблены в науку и готовы делиться знаниями с детьми. Если взрослый увлечен, то ребенок автоматически перенимает его запал, – рассказала Татьяна.

«Рязани нужны такие занятия»

Мы увидели горящие глаза студентов и поняли, почему дети часами готовы постигать азы науки – все дело в учителях!

– Рязанские дети с большим интересом восприняли программу – ни разу не отвлеклись, и с ними было легко и приятно работать, – поделился студент 5-го курса РязГМУ Артем Королев.

Его коллега из РГУ, будущий химик Илья Фирсин мечтает стать преподавателем и с радостью передает знания детям:

– Я работаю в научно-исследовательской лаборатории, каждый день занимаюсь наукой. Мне нравится не только самому изучать новое, но и делиться с другими. Передача знаний – одна из основных задач человечества. Нас, прежде всего, отличает от животных то, что человек умеет не только накапливать знания, но и передавать их будущим поколениям. На проекте дети не просто внимательно слушали, но и активно задавали вопросы.

Студентка 3-го курса РГУ Валерия Трунина поддерживает единомышленника и будущего коллегу-химика Илью.

– В Рязани подобного мероприятия еще не было. Детям было интересно, потому что они все делали своими руками, а мы их только направляли и подсказывали. Для ребят это не школа, а возможность окунуться в профессию химика. Многие узнали о достижениях Менделеева, о многих химических соединениях, которые мы встречаем в быту. Рязани нужны такие занятия, ведь окунуться в учебу и проникнуться интересом к науке больше негде.

Ученые будущего кардинально отличаются от старого стереотипа погруженного в себя чудака. Это люди, увлеченные наукой и получающие от любимого занятия не только удовольствие, но и достойную материальную компенсацию за свой труд.

– Заниматься наукой в наши дни – это престижно и сулит стезю успешного обеспеченного человека, – рассказали организаторы проекта.

В ближайшее время запланированы занятия по темам «Космонавтика», «Палеонтология» и «Хирургия». Приобрести билеты и подробнее прочитать о программах можно на сайте smartryazan.timepad.ru

Школьникам предоставили для опытов настоящее студенческое оборудование.

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