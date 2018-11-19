100 лет назад по Рязанской губернии прокатились восстания крестьян

Осенью 1918 года ситуация в центре России была очень тревожная. В стране началась Гражданская война: на окраинах создавались независимые «народные республики» со своими правительствами. Чтобы подавить их, нужны были армейские части – и по всем губерниям стали проводить мобилизацию. Совершенно понятно, как относились к этому мужчины, недавно вернувшиеся с Первой мировой войны. В то же время, чтобы накормить рабочих в городах дешевым хлебом по карточкам, продотряды стали отбирать у крестьян «излишки» зерна. Против этого и были направлены крестьянские выступления.

Так выглядели отряды, посылавшиеся на сбор хлеба у крестьян

Как раз в ноябре 1918-го житель Раненбургского уезда по фамилии Козмин писал в Кремль самому Ленину: «Многие местные коммунисты ведут себя отвратительно, идеи коммунизма ими оплевываются и топчутся… Население относится к местной власти с отвращением, страхом и ненавистью».

АВТОКОЛОННА И «РЯЖСКИЙ РОБИН ГУД»

В Сапожковском уезде причиной бунта был призыв в Красную Армию – на войну с жителями Дона и Кубани, где советскую власть уже свергли. После указа о мобилизации молодежи 1898-1899 годов рождения крестьяне со словами «Хватит! Навоевались!» начали доставать припрятанное оружие. Загремели выстрелы: на улицах убивали коммунистов. Всего по уезду погибло 75 человек.

В ответ из Ряжска в окрестности Сапожка выехал на автомобилях отряд ЧК, вооруженный пулеметами. Автоколонна начала двигаться от одного села к другому: выяснив, кто стрелял, убивали его самого.

Правда, в самом Ряжском уезде тоже появился крестьянский отряд Огольцова, скрывавшийся в лесах. Уроженец села Щурово Афанасий Семенов (по прозвищу Огольцов) отбирал у продотрядов собранный хлеб и раздавал его назад крестьянам. «Ряжского Робин Гуда» не могли поймать до 1920 года – в перерывах между налетами он успешно скрывался.

РАЗОБРАННАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В последних числах октября 1918 года недовольные изъятием хлеба восстали на территории нынешнего Старожиловского района. В селах Суйск и Столпцы их возглавили отставной офицер Солодов и сын местного помещика Слюз. Под их командованием крестьяне из Хрущева, Чемодановки и Биркина перекрыли железную дорогу и разобрали рельсы, а 6 ноября начали наступление на Старожилово. Отряд красноармейцев из Рязани и милиционеров из Пронска двинулся им навстречу.

Упорные бои шли три дня: 7, 8 и 9 ноября. Не все красноармейцы хотели воевать: глава милиции потом жаловался в донесении на «постыдную пехоту, которая, как жуки от холода, падала на землю». Только прибытие из Скопина латышских стрелков изменило ситуацию. В конце концов предводители крестьян были убиты, а восстание разгромлено.

Мемориальная доска в честь Сергея Есенина на улице Ленина в РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

ПУЛЕМЕТЫ НА КОЛОКОЛЬНЯХ САПОЖКА

Утром 7 ноября из села Александровка, где штабс-капитан царской армии по фамилии Зверев организовал отряд восставших, два отряда с ружьями и винтовками пошли разными дорогами на Сапожок. Город оказался на военном положении, на колокольне поставили пулеметы. Отряд уездной ЧК под командованием начальника Шемонаева разбил один отряд наступавших. В это время другой отряд во главе с самим штабс-капитаном Зверевым ворвался в город со стороны Шацкой слободы. Но в перестрелке с караульным взводом предводитель повстанцев был убит, а без него крестьяне быстро начали отступать.

8 ноября бои продолжались у сел Черная Речка, Смыково и Собчаково. «Мятеж в уезде был ликвидирован с помощью местных сил и отрядов, присланных из губернского центра», – отчитывалась милиция.

НА БОРЬБУ С «АНТИХРИСТАМИ»

В селе Плахино (сегодня это Захаровский район) дьякон Дмитрий Никольский собрал 7 ноября митинг и выступил с предложением: «Отменить советы! Хватит!» Счетовод Иван Сафронов, подговорив односельчан, арестовал председателя исполкома и пятерых живших в селе коммунистов. Их связали и посадили в погреб, пообещав «судить всем миром». Однако суд не состоялся: в село нагрянул отряд милиции из Рязани, арестованные были освобождены.

13 ноября у церкви в селе Байдики с паперти выступил местный священник, зачитав послание патриарха Тихона. После этого братья Кузьмины закричали: «Антихристов надо утопить в пруду!» Около сотни людей пошли к дому местного комиссара Павла Настопырева и разбили ему в кровь лицо. Но в это время из Михайлова прискакал конный отряд красноармейцев. Крестьяне пытались отстреливаться, но потом побежали. Было убито более 30 человек.

ХЛЕБ НЕ ХОТЕЛИ «ОТДАВАТЬ НЕМЦАМ»

В село Городное на митинг, устроенный местными крестьянами, приехал из Спасска коммунист-агитатор Александр Антипов. Он попытался выступить, но его оборвали: «Наш хлеб, кровью и потом выращенный на земле, большевики хотят отправить за границу немцам! Не дадим хлеба!» Антипова застрелили из охотничьего ружья прямо на трибуне.

В селе Ижевское 7 ноября убили начальника волостной милиции, а наутро стали формировать вооруженные отряды и решили наступать на Спасск. К ним присоединились вооруженные вилами жители Кис-труса. Но под Спасском крестьян остановили и разогнали огнем из пулеметов.

ОБСТРЕЛ «ЛЕНИНА» И «ТРОЦКОГО»

В Алексеевской волости Клепиковского уезда крестьяне, отказавшиеся отдавать зерно, захватили в плен комиссара Алексея Сазанова. Его судили «всем миром» и приговорили к повешению на суку. После этого жители Алексеева целовали кресты и клялись «не выдавать друг друга».

1 ноября в Касимов ворвались новобранцы в Красную Армию: получив винтовки, они повернули их против властей. Военный комиссар Илюшин вышел на площадь уговорить их сложить оружие, но был застрелен. 2 ноября солдатское собрание в селе Занины-Починки создали собственное «управление» и постановили создать партизанский отряд, чтобы воевать с коммунистами. В селе Забелино убили и растерзали начальника заградительного отряда по фамилии Тугеев. 7 ноября два парохода под названиями «Ленин» и «Троцкий», везущие в Касимов красноармейцев, были обстреляны с берега крестьянами.

Доска на памятнике павшим в центре КасимоваФото: Владимир ФРОЛОВ

Советам пришлось вызвать вооруженный отряд ЧК из Владимира. Открыв пулеметный огонь, он разгромил повстанцев у Алексеева, а потом вошел в Касимов. Там начались военно-полевые суды, выносившие смертные приговоры. «Всего расстреляно кулаков и буржуазии в Касимове и уезде до 150 человек, точное число расстрелянных выясняется», – гласят документы.

СЛЕДОВАТЕЛЬ И КОМИССАР, БРОШЕННЫЕ В СОРТИР

В окрестностях Путятина в начале ноября крестьяне тоже начали избивать коммунистов – самосуды произошли в селах Береговое, Песочня, Отрада и Унгор. Из Сапожка туда двинулся отряд ЧК во главе с комиссаром Кузнецовым и следователем Медведевым. В селе Путятино ими были расстреляны 4 человека без суда, «на усмотрение командира». Затем отряд отправился в Песочню, но на подходе к селу встретился с крестьянами, успевшими вооружиться охотничьими ружьями и винтовками. Чекисты были разбиты и сдались. Пленных крестьяне убивать не стали: Медведева и Кузнецова избили досками и бросили в сортир. Тогда власти направили в Песочню роту солдат из Рязани. Крестьянское восстание и здесь было подавлено.

ОБЕЛИСК НА НАБЕРЕЖНОЙ

Погибших в борьбе за Советскую власть хоронили в Рязани, на набережной Трубежа. Над могилами ставили вместо крестов фанерные таблички с указанием фамилий. В начале 1960-х их было решено заменить единым памятником всем павшим. Так и появился гранитный обелиск, стоящий сегодня слева от моста, ведущего в Рязанский кремль.

Стела у Рязанского кремля в честь павших за советскую властьФото: Владимир ФРОЛОВ

Памятника тем, кто сражался против них, пока нет. Впрочем, проекты мемориала жертвам репрессий рассматривались, принципиальное решение о его создании уже принято.

КСТАТИ

В 1918-1920 годах в Рязани существовал концентрационный лагерь «для антисоветских элементов» в Казанском монастыре на улице Затинной. Туда помещали и заложников из числа дворян и буржуазии: этих людей расстреливали, если где-то был убит советский работник.