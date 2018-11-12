Епископ из Черногории специально приехал в Рязань на 100-летие училища ВДВ

Епископ Мефодий специально приехал в Рязань на торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, по поручению митрополита Черногорского Амфилохия. Для освященного 10 ноября храма Георгия Победоносца на территории училища черногорцы привезли икону святого Петра Цетинского.

- Петр Цетинский – самый почитаемый святой в Черногории. Он был главой государства и одновременно митрополитом, который строил близкие отношения с Россией. Перед смертью он буквально предал проклятию каждого черногорца, который отвернется от Святой Руси, - подчеркнул владыка Мефодий.

Также в эксклюзивном интервью «Комсомолке» черногорский архипастырь тепло отозвался о российских десантниках:

- Наша Церковь, и это очень важно, уважает подвиг российских десантников, занявших в 1999 году аэропорт «Слатину» в Приштине. Это был значительный вклад в сохранение остатков сербского народа в Косово.

Анатолий Концевой, в недавнем прошлом начальник училища, и епископ Мефодий на фоне храма Георгия ПобедоносцаФото: Павел АВЕРИН

Напомним, что в ночь с 11 на 12 июня 1999 года передовой отряд ВДВ на БТРах и автомашинах выдвинулся в сторону границы Боснии и Югославии. Колонна ВДВ России без труда пересекла границу. До этого момента командование НАТО не располагало[ сведениями о начале марш-броска протяженностью 600 км на Приштину. Десантники в кратчайшие сроки захватили все помещения аэропорта «Слатина», заняли круговую оборону, организовали блокпосты и приготовились к появлению первых колонн НАТО, уже находившихся в пути. Задача по захвату аэропорта «Слатина» была выполнена к 7 часам утра 12 июня 1999 года. Прямую трансляцию о вводе российского батальона ВДВ в Приштину вела телекомпания CNN. Леонид Ивашов, в то время начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, отмечает, что это была первая победа новой России, сравнивая ее с победой на Олимпиаде.