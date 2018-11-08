Достижения технологов АО «РНПК»: строжайший контроль качества и выпуск АИ– 100

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-08T12:32:12+03:00

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В экономике ведущих стран мира проблема качества значится одной из самых приоритетных. Не секрет, что при нынешней конкуренции высококлассный товар служит гарантом успеха в деятельности предприятия любой отрасли. В этом году Всемирный день качества и работников системы контроля качества приходится на 8 ноября.

«Технологи – это рулевые»

Современный потребитель обращает внимание на качество не только продуктов, одежды и техники, но и автомобильного топлива. В нашем регионе и за его пределами одним из наиболее успешных предприятий, где соблюдают высокие требования к качеству продукции, по праву считается АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

За более чем полувековую историю рязанские нефтепереработчики прошли долгий путь, развивая систему контроля качества продукции. Если в 70– 80– е годы выпускали АИ– 76, то теперь рязанцы одними из первых в стране научились производить АИ– 100! Новой вехой в истории предприятия стало создание в 2000– х системы менеджмента качества, которая позволила выйти на принципиально новый уровень контроля производимой продукции. С момента введения на предприятии системы менеджмента качества продукция АО «РНПК» ежегодно становится лауреатом крупнейшего российского конкурса «100 лучших товаров».

Чтобы сохранить и преумножить завоеванные позиции, на предприятии регулярно контролируют качество выпускаемой продукции. За качество топлива, соблюдение технологии производства, соответствие всем действующим стандартам в АО «РНПК» отвечают технологи.

– Технологи – это рулевые, мы контролируем и ведем процесс. Перед постановкой нового продукта на производство мы готовим технологию на опытную партию, затем ее производим и отправляем образец в отраслевые институты на полномасштабные испытания. Смотрят не только то, что заложено в ГОСТе, но и как продукт ведет себя в двигателе. На основании исследований выдают заключение и по нему готовят технологию производства. В документе прописаны основные требования и параметры ведения процесса. Задача технолога – контролировать соблюдение технологии, – рассказал главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев.

В подразделении по контролю качества работают два отдела. Технологический контролирует ведение процесса на установках, выполнение норм технологического режима, при необходимости актуализирует технологический регламент, готовит документацию для испытаний, контролирует расход реагентов и катализаторов, следит за эффективной работой завода.

В отделе стандартизации и системы менеджмента обеспечивают предприятие актуальными нормативными документами – ГОСТами, стандартами не только по нефтепродуктам, но и по другим направлениям. Также отдел контролирует, чтобы процессы были задокументированы, а в подразделениях четко выполняли должностные инструкции.

Юрий Гордеев: Мы отслеживаем последние изменения в нефтяной отрасли и прогнозируем перспективы развития.

«Лаборатория – гарант качества»

Особая гордость РНПК – это своя независимая Центральная заводская лаборатория / испытательная лаборатория. Она аккредитована федеральной службой «Росаккредитация», что свидетельствует о высочайшем уровне контроля проводимых исследований.

– Испытательная лаборатория – гарант качества выпускаемой нами продукции, она подчиняется напрямую генеральному директору, что говорит о непредвзятом отношении к производству. За качеством топлива следит высшее руководство РНПК, и некондицию не допускают на отгрузку потребителю, – отмечает Юрий Николаевич.

Лаборатория работает круглосуточно, и сотрудники днем и ночью проводят тщательную проверку как поступающей нефти, так и производимых продуктов. Для этого у них есть все необходимое оборудование, позволяющее определить показатели, отраженные в нормативных документах. В России постоянно проходит ужесточение требований к моторному топливу. Так, в рамках перехода на стандарт Евро– 5 в 2016 году РНПК приобрела новое оборудование, чтобы анализировать продукцию на новые показатели.

– Сейчас мы уделяем пристальное внимание не только физическим показателям – плотности, фракционному составу, октановому числу. Но следим за химическим составом топлива, чтобы серы было не более 10 ppm (1 ppm – миллионная доля), бензола – не более 1 %, ароматики – не более 35 %, – рассказал специалист.

Любое изменение в стандарте приводит к изменению технологии, а значит, требует также нового оборудования на производстве. Предприятие работает днем и ночью, поэтому остановка любой установки – сложный и заранее планируемый процесс. Между тем на нефтезаводе действует программа поэтапной замены технологического оборудования на современное.

Российские катализаторы – под стать зарубежным

Когда нефтепереработка только зарождалась, «черное золото» просто делили на фракции и выдавали потребителю. С годами фракции стали облагораживать – поднимать октановое число, убирать примеси. Как хорошо известно автолюбителям, чем выше октановое число, тем устойчивее работает двигатель.

– Сейчас идет сокращение выбросов серы и СО2 на 100 километров пути. Эти достигается тем, что, с одной стороны, меняется топливо, а с другой – моторостроители работают над тем, чтобы двигатель потреблял меньше топлива, – рассказал Юрий Николаевич. – Два года назад мы снизили серу в топливе с 500 единиц до 10! Для этого нам пришлось перестраивать технологическую цепочку. Так, если раньше бензин напрямую поступал с каталитического крекинга на смешение, то сейчас его делят на тяжелую и легкую фракции, и тяжелая проходит гидроочистку.

Улучшить показатели топлива помогают химические процессы с использованием катализаторов.

– Для того, чтобы обеспечить работу катализатора в межремонтном интервале установки, нужно проанализировать много показателей. В первую очередь, не допускать, чтобы катализатор дезактивировался ядом. Контроль за ядами мы проводим в лаборатории, – открывает тонкости производства главный технолог.

С введением санкций нефтепереработчикам пришлось сориентироваться на импортозамещение. В АО «РНПК» с успехом вышли из положения и нашли надежного поставщика катализаторов.

– До ввода санкций мы уделяли внимание только эффективности реагента и его стоимости. В последнее время многие зарубежные компании не участвуют в тендерах, и мы перешли на российские катализаторы, которые закупаем на заводе в Ангарске. Мы даже были удивлены, но отечественный продукт показал себя на уровне лидирующих зарубежных аналогов, – рассказал Юрий Николаевич.

Все специалисты «Роснефти», в том числе технологи, участвуют в программе обучения и постоянно повышают квалификацию. Также следят в РНПК за мировым опытом в нефтяной отрасли.

– Мы используем опыт других заводов, включая зарубежных. Посещаем конференции, отслеживаем последние изменения в нефтяной отрасли, прогнозируем перспективы развития, – поясняет главный технолог.

КСТАТИ

Недавнее достижение РНПК – выпуск топлива АИ– 100. История вышла занимательная. Гоночная команда «Лада Спорт Роснефть» заняла призовое место на очередных соревнованиях, и возник вопрос, почему такая крупная компания использует чужое топливо. Тогда рязанские нефтепеработчики взялись за разработку бензина для высокофорсированных автомобилей: подтвердили расчетами рецептуру производства АИ– 100, провели лабораторные испытания, получили разрешительную документацию на производство, проработали схему производства и отгрузки. Теперь у гоночной команды с этим топливом одни победы!

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