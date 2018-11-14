В Рязани выбрали лучшего оператора и начальника почтового отделения в центральном макрорегионе

В среду, 14 ноября, в Рязани прошел макрорегиональный конкурс профессионального мастерства сотрудников Почты России. В нем приняли участие 22 представителя отделений почтовой связи из 11 регионов центральной России.

Каждая из участниц уже доказала свое превосходство на региональном уровне.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Впервые в этом году соревновались сразу две профессии - оператор связи и начальник почтового отделения. Рязанскую область представили начальник отделения «Сасово-1» Майя Фархутдинова и оператор отделения связи «Тума» Марина Дондук.

Марина Дондук (слева) и Майя Фархутдинова стремятся улучшить работу в своих отделениях.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Конкурс состоял из трех частей. В первую очередь начальники и операторы прошли теоретическое тестирование. Затем предстояло выполнить практические задания. В том числе, участницам необходимо было принять участие в сценке и грамотно, профессионально и позитивно разрешить сложные ситуации с клиентами.

Вне конкурса каждая из участниц представила свою видео-визитку, в которой интересно рассказала о себе и своей работе. Майя Фархутдинова в поэтической форме поведала о сасовском отделении, где проработала уже 9 лет.

Рязанская группа поддержки оказалась самой активной.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Оценили мастерство и профессионализм участниц компетентное жюри под председательством директора макрорегиона «Центр» Николая Гусара.

- Все участницы уже подтвердили свое высочайшее мастерство на региональных этапах конкурса. Победить в следующем этапе непросто, но почетно представлять в финале большой коллектив макрорегиона «Центр», который обслуживает более 12 миллионов человек. Команда Почты России – это те люди, которые создают настроение в городах, протягивают руку помощи в районных центрах и отдаленных точках регионов.

Николай Александрович отметил, что проведение макрорегионального этапа в разных областных центрах позволяет сотрудникам Почты России развиваться и знакомиться с достижениями коллег, расширять кругозор.

- Почта меняется, молодеет, и в условиях цифровизации нам нельзя отставать от жизни. Это основанная задача при проведении конкурса, - добавил он.

Замдиректора УФПС Рязанской области Почты России Елена Лучина также отметила важность традиционного конкурса и пожелала участницам удачи.

- Участницам есть за что бороться. Победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства получат по автомобилю. Все участники финала – по последней модели IPhone. Но надо быть профессионалом – не только великолепно знать все услуги Почты России, но и уметь общаться с любыми клиентами, решить любую сложную ситуацию и качественно оказать услугу. Кроме того, они должны быть всегда подтянутыми, красивыми, в хорошем настроении и дарить добро клиентам, - рассказала Лилия Русина, руководитель направления по внутренним коммуникациям УФПС Тверской области - головного управления макрорегиона «Центр».

По оценке жюри лучшим начальником отделения «Почты России» в макрорегионе выбрана Ксения Андрюшенко из Твери. Лучшим оператором макрорегиона стала Любовь Ильичева из Ярославля. Рязанки Майа Фархудинова и Марина Дондук получили премии «За лучшую работу почтового участка» и «За обаяние» соответственно.

Победители макрорегионального этапа отправятся на финал Всероссийского конкурса профмастерства, который состоится 20 декабря в Москве.