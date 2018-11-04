2018-11-04T18:20:17+03:00
Звезды

«Ария» еще раз доказала рязанцам, что «Для слабых места нет»

Программу концерта группа составила с учетом пожеланий поклонников
Виктор ГРАКОВ
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..Фото: Виктор ГРАКОВ
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В субботу, 3 ноября, в клубе Deep выступила группа «Ария». Музыканты привезли в наш город программу «Для слабых места нет-2», состоящую из любимых хитов.

Артисты сыграли и часто исполняемые хиты, и те, что редко звучат в концертной программе. Фото: Виктор ГРАКОВ

Артисты сыграли и часто исполняемые хиты, и те, что редко звучат в концертной программе.Фото: Виктор ГРАКОВ

Кстати, перед концертом «арийцы» через соцсети спросили у рязанцев, какие песни те хотят услышать. И надо отдать должное – многие пожелания выполнили, сыграв даже довольно редкого в концертной программе «Волонтера».

За концерт Владимир Холстинин сменил четыре гитары, а Сергей Попов обходился одной. Фото: Виктор ГРАКОВ

За концерт Владимир Холстинин сменил четыре гитары, а Сергей Попов обходился одной.Фото: Виктор ГРАКОВ

Через девять дней «Ария» представит свой очередной альбом, поэтому у многих были сомнения: соберет ли группа полный зал. Известно же, что до выхода пластинки группа новые песни не поет, а старые, мол, надоели. Но скептики были посрамлены: полный зал с удовольствием пел с «арийцами» и про Понтия Пилата, и про участь гладиатора из Колизея, и, конечно, про Жанну – женщину нелегкой судьбы. Она, как известно, уже больше тридцати лет разбивает часы, чтобы продлить себе жизнь. И, надо сказать, фокус работает, жизнь продлевается: с конца 80-х и по сей день «Улицу Роз» встречают оглушительным ревом.

Зал в едином порыве пел любимые песни вместе с "арийцами" Фото: Виктор ГРАКОВ

Зал в едином порыве пел любимые песни вместе с "арийцами"Фото: Виктор ГРАКОВ

Еще одна замечательная традиция: на «Арию» ходят семьями. В зале были и те, кто уже не видел живьем других вокалистов, кроме Михаила Житнякова, и те, кто посещал выступлениея группы еще 80-е. Последние делятся на две группы: одни твердо знают, что «Ария» уже не та», другие уверены – та! Кстати, те, кто давно не был на концертах, могли с удивлением обнаружить, что на балладах фанаты светят уже не зажигалками, а телефонами. Не менее красиво, и главное, безопасно. Под песню «Точка невозврата» в клубе зажглось целое звездное небо.

. Фото: Виктор ГРАКОВ

.Фото: Виктор ГРАКОВ

Еще одним развлечением (уже для въедливых) мог стать подсчет гитар Владимира Холстинина. Основатель группы за концерт сменил четыре инструмента, а его товарищ по «арийскому» гитаризму Сергей Попов обошелся одной.

. Фото: Виктор ГРАКОВ

.Фото: Виктор ГРАКОВ

Когда «Ария» посетит Рязань снова, неизвестно. Зато точно можно сказать, что в следующий раз «мужчины в металле» расскажут нам про «Проклятье морей» - именно так называется 13-й альбом группы, который выйдет 13 ноября.

Через 9 дней "Ария" презентует новый - 13-й по счету альбом "Проклятье морей". Фото: Виктор ГРАКОВ

Через 9 дней "Ария" презентует новый - 13-й по счету альбом "Проклятье морей".Фото: Виктор ГРАКОВ

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