Как рязанцам бесплатно «поймать» 23 цифровых канала?

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-31T12:30:36+03:00

Переход на цифровое ТВ – в руках самих рязанцев. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

После Нового года в Рязанской области исчезнет аналоговое вещание федеральных каналов

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В этом году в России завершается федеральная целевая программа по развитию телерадиовещания, а значит, рязанских телезрителей ждут кардинальные изменения. О том, чего ждать в эфире и как подготовиться к новшествам, рассказал директор Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лучкин.

«АНАЛОГ» – В ГОРОДЕ, «ЦИФРА» – В ОБЛАСТИ

К счастью рязанцев, в нашем регионе уже полностью построена инфраструктура сети цифрового вещания. 24 объекта сети цифрового эфирного ТВ обеспечивают охват вещанием 99,2 % жителей области. Во всех 25 районах в цифровом формате транслируется 1-й мультиплекс из 10 теле– и трех радиоканалов. 2-й мультиплекс транслируется в данный момент только в Рязани, но грядут перемены.

– Оборудование у нас полностью готово, и принято решение, что в декабре 2-й мультиплекс из 10 цифровых телеканалов заработает во всей Рязанской области, – рассказал Александр Васильевич.

В середине января 2019 года в Рязанской области начнется процесс сокращения аналогового вещания федеральных каналов. Аналоговые каналы больше не будут транслироваться в населенных пунктах менее 100 тысяч человек, то есть везде, кроме Рязани.

– Мы не говорим о полном отключении аналогового вещания, потому что в крупных городах вещание остается, – поясняет Александр Лучкин.

Если говорить о Рязани, то с 2019 года не будут работать аналоговые каналы «Россия К» и «Россия 24». «ТВ Центр» тоже полностью прекращает аналоговое вещание. Продолжат работу в 2019 году «Первый», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «5 канал», «Звезда». Также сохранят аналоговое вещание каналы «Дисней», «Ю-ТВ», а телерадиокомпания «Рязань» заменит канал СТС на СТС Love.

На территории всей области останутся в аналоговом эфире телекомпания «Край Рязанский», муниципальные и частные телекомпании в райцентрах: «Михайлов-ТВ», «Касимов-ТВ», «Пронск-ТВ», «Районное Скопинское телевидение», «Верда», «ТВ Кораблино».

В целом, федеральные каналы на территории области, за исключением Рязани, будут доступны только в цифровом формате, а региональные и муниципальные каналы продолжат вещание в аналоге.

– Со временем может появиться 3-й мультиплекс, но это возможно только после отключения аналогового вещания. Объекты для этого уже построены, потребуется только установить дополнительное оборудование, – заверил специалист.

Александр Лучкин десятки лет руководит эфирным вещанием в Рязани.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

АНТЕННА И ПРИЕМНИК

Переход на цифровое ТВ – в руках самих жителей, поэтому необходимо заранее позаботиться о возможности приема цифрового телевидения. Для этого нужна, в первую очередь, антенна дециметрового диапазона, но она уже есть у подавляющего большинства потребителей аналогового вещания.

Современные телевизоры, выпущенные после 2012 года, уже оснащены приемником цифрового сигнала – достаточно провести несложную настройку на прием цифрового вещания.

Обладателям старых телевизоров потребуется подключить специальную приставку. Приобрести ее можно в магазинах бытовой техники, и обойдется покупка в 850-1500 рублей. Продавец-консультант поможет подобрать нужный вариант в зависимости от модели телевизора. Важно приобрести приставку с подходящим набором кабелей. Самостоятельно настроить устройство дома не составит труда.

– Подключить приставку не получится только к совсем старым моделям телевизоров, у которых отсутствует видеовход, – пояснил Александр Лучкин.

Важный вопрос, волнующий рязанцев: нужно ли оплачивать эфирное цифровое телевидение? Согласно федеральной целевой программе прием 20 телевизионных и трех радиоканалов абсолютно бесплатен для рязанцев.

ТЕЛЕГИД И СУБТИТРЫ

Цифровое телевидение, помимо высокого качества изображения, отличается рядом преимуществ. Прежде всего это большое количество цифровых каналов – 20 ТВ программ. Также предусмотрен сервис электронного телегида (EPG), который позволяет на телеэкране посмотреть программу передач каждого канала. Есть возможность и выбора субтитров.

– Цифровая система передачи дает гораздо больше возможностей, чем аналоговая. В будущем обязательно появятся и другие сервисы цифрового ТВ. В наше время мало что достается населению бесплатно, и переход на цифровое вещание – редкий подарок. Это значимый для страны и Рязанской области проект, и нужно позаботиться о том, чтобы до конца года принять цифровой сигнал и не остаться без любимых каналов и программ, – отмечает Александр Васильевич.

Так выглядит оборудование для 1-го и 2-го мультиплексов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ВАЖНО

Узнать, какой сигнал вы принимаете в настоящий момент, просто. На каналах, вещающих в аналоговом формате, в логотипе указана буква «А».

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