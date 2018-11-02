Вокалист группы «Ария» Михаил Житняков: Очень приятно, когда поклонники относятся к автографу действительно трепетно

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-02T09:45:19+03:00

За 10 дней до презентации нового альбома коллектива мы встретились, чтобы обсудить эксперименты, вспомнить о провокациях, развенчать мифы и помечать о чудесах

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3 ноября на сцене рязанского клуба «Deep» выступит группа «Ария». Программа «Для слабых места нет!», с которой музыканты катаются по стране несколько месяцев, имеет бешеный успех во всех городах. Любимые песни, сильнейшая энергетика, мастерство исполнения и электричество — все вместе это сногсшибательный рок-коктейль. Надеемся, что завтра среди рязанцев не будет слабаков, и этот вечер мы проживем вместе с «арийцами» на одном дыхании.

Встречаться каждый год перед концертом для нас с вокалистом группы Михаилом Житняковым стало уже хорошей традицией. В этот раз ситуация впервые позволила нам поговорить без оглядки на время.

«Альбом получился во многом экспериментальным, но судить об этом не нам»

- Михаил, через несколько дней в свет выйдет тринадцатый студийный альбом группы «Проклятье морей». Можно ли сказать, что 11 новых песен - это классическая «Ария» или поклонников ждут эксперименты?

- Не раскрывая всех секретов, скажу, что в альбоме будут как традиционные для группы песни, так и несвойственные «Арии». Речь идет о некоторых композиторских аранжировочных моментах. Кроме того, среди наших авторов появился новый человек, который ранее не писал для группы - он работал над одной из песен с Владимиром Холстининым. На мой субъективный взгляд, альбом получился во многом экспериментальным. Но судить не нам, осталось ждать совсем немного. И тогда наши поклонники уже сами дадут оценку, насколько наши музыкальные поиски можно назвать экспериментом и удался ли он.

- В числе авторов есть и ваше имя. Это становится уже доброй традицией...

- Да, на этом альбоме будет песня моего соавторства – «Пусть будет так». Как в предыдущий раз, мы поработали с Виталием Дубининым. Я попытался донести до него свои мысли, а он — придать им более правильную музыкальную форму. Маргарита Анатольевна (Пушкина — Ред.), в свою очередь, сочинила к музыке текст.

- По опыту, вокалисту легче раскрыть песню, в создании которой он участвовал? Вы чувствовали разница между «Точкой невозврата» и остальным материалом?

- Может быть, только в самом начале записи альбома. Все песни независимо от авторства репетируются, и в какой-то момент песня перестает быть твоей персональной, и ты ее исполняешь примерно так же, как и другие. Творчество группы так или иначе можно назвать коллективным. И даже если песня закреплена за тем или иным автором, при записи все равно имеет место продюсирование, в том числе и вокальное. То есть за пультом собираются несколько человек и коллегиально решают, как пропеть тот или иной фрагмент, как должна звучать та или иная строчка. Я могу и на песнях не своего авторства предложить какое-то вокальное решение - где-то ребята соглашаются, где-то нет. И в данном случае авторство влияет в меньшей степени.

- Выпустить альбом и выйти к публике с новыми песнями – это для вас глоток свежего воздуха, стресс или некое облегчение, как надеть шорты после зимы?

- Это ближе к стрессу, конечно. От исполнения новых песен у тебя непривычные ощущения и особое волнение. На моей памяти это уже третий альбом, который мы будем презентовать. И всегда это требует более пристального внимания, нежели исполнение программы, скомпилированной из песен прошлых лет, которые я так или иначе уже пробовал исполнять.

«Присказка «Ария» для меня умерла» отметила уже 30-летний юбилей»

- Как известно, поклонники, особенно со стажем, считают себя лучшими экспертами и критиками творчества группы, и каждый новый альбом вызывает в их рядах бурных дискуссии. На сегодняшний день в соцсетях под двумя новыми синглами по 700-800 комментариев на любой лад. Ну и, разумеется, не обошлось без традиционных «Ария себя изжила» и «Ария для меня умерла». Вас как-то трогают подобные споры и обсуждения?

- В первый раз фраза «Ария для меня умерла» была сказана в 1987 году, когда глобально поменялся состав и образовались две группы – «Ария» и «Мастер». Так что у этой присказки состоялся уже 30-летний юбилей (смеется). Большое число комментариев говорит о том, что творчество группы до сих пор трогает людей, если они считают своим долгом заходить и оставлять негативные комментарии. Чего лукавить – заглядываем, читаем, конечно. Что-то мотаем на ус, где-то улыбаемся. Думаю, любой спор, который зарождается вокруг творчества, даже если он с негативным вектором, лучше, чем молчание и полное забвение.

- Не знаю, отметили вы для себя или нет, некоторое замешательство, которое вызвала песня «Варяг». Например, появились предположения. что она про викингов... И судя по некоторым комментариям, кое-кто сделал выводы только по названию, без прослушивания.

- Здесь я вижу две проблемы. Первая в том, что некоторые люди хотят заявить свое мнение, пока оно не потеряло актуальность, и это побуждает их на какие-то предварительные выводы. Название дается песне неспроста, но чтобы понять, о чем она и начать порассуждать о смысле, ее надо все-таки послушать. Когда же оценка дается, исходя из названия, можно судить об объективности данных комментаторов. Вторая проблема в том, что многие люди до сих пор не знали истории о крейсере «Варяг». Увы, это непогружение в историю своей страны свойственно современной молодежи. «Ария» не раз доказывала своим творчеством, что отношение к истории у нас более чем почтительное - очень часто исторические события становились темами для песен.

- Можно сказать, что благодаря вашим песням кругозор поклонников расширяется?

- Да, «Ария» в какой-то степени занимается просветительством, рассказывая об исторических событиях, которые, может, и не являются яркими пятнами в истории, но могут быть не менее интересными. И хорошо, если люди, слушая песню «Варяг», поняли, что речь идет не о скандинавах, пришедших на Русь, а о корабле, и это многих из них побудило к прочтению истории этого крейсера.

Михаил Житняков: Если звезда падает, я пытаюсь ее поднять, отряхнуть и проводить в номер.

«Возможность обращаться к артисту через соцсети иногда приводит к тому, что пропадает некая магия и загадочность»

- Во времена нашей юности информация о музыкантах была весьма ограничена. Прочитать какое-нибудь интервью можно было разве что в отдельных журналах. Сейчас у всех есть соцсети, «Инстаграм». Все стало проще и доступнее. Как вы считаете, какова тогда функция СМИ, если обо всем можно узнать из прямых каналов?

- Наверное, основная задача СМИ и отдельно взятых журналистов – это грамотно развести медийную персону на разговор на определенную тематику. Ведь, согласитесь, рассказывая о себе или своей жизни в «Инстаграме» или другой соцсети, человек так или иначе обходит те темы, которые могут быть интересны большому количеству людей. И здесь мастерство журналиста в том, чтобы раскрыть с нужной - интересной и особенной - стороны своего персонажа.

- А вам не кажется, что вот эта нынешняя чрезмерная доступность информации о звездах не делает их в глазах публики менее загадочными что ли? Когда можно зайти в «инстаграм» к любимому артисту и увидеть его в ванной или в постели, стирается некая необходимая важная грань...

- Частично согласен. Вряд ли фото из повседневной жизни артиста как-то могут стереть эту незримую грань, а вот возможность обращаться к артисту напрямую через соцсети иногда приводит к тому, что пропадает некая магия и загадочность из-за сокращения расстояния в общении. Доступность нивелирует эту магию, это уже не то, когда еще лет 15-20 назад кумиры миллионов были недосягаемыми, и информацию о них приходилось собирать по крупицам из газет и журналов, а многие истории из их жизни были на грани правды и вымысла. С другой стороны умение грамотно вести свою страницу помогает дополнительно раскрывать личность артиста, его человеческие стороны, и это может прибавлять интереса к его персоне.

- Как вы считаете, заслуживают ли знаменитые рок-музыканты (зарубежные, прежде всего) статуса кумиров, который они обрели. Или дело в том, что толпе нужны герои, которые ответят на все ее вопросы?

- Одно не исключает другое. Людям действительно нужны герои, они всегда будут их искать и находить. Кто-то будет оставаться преданными фанатами своих кумиров с многолетней историей, кто-то будет в постоянном поиске. И вот эти ниши для героев всегда вакантны, тем более в век современных коммуникаций, когда можно без специального старт-апа взять гитару, спеть песню, выложить ее в интернет и быть услышанным миллионами. Все открыто. Это к слову о том, насколько те кумиры именно заслужили свой звездный статус, а не просто поймали некий хайп.

- Михаил, а на каком самом странном предмете вам приходилось ставить свой автограф?

- Это не то чтобы странно, но всегда с недоумением расписываемся в документах. Когда люди приносят паспорт, мы спрашиваем: «Вы уверены? Ведь после этого он будет недействительным». Совершенно не хочется создавать проблемы своим поклонникам. После долгих уговоров соглашаемся, потому что понимаем: паспорт все равно перестанет существовать, потому что в нем распишется кто-то другой. Но больше всего угнетает, когда люди приносят какие-то листочки из блокнотов. Вырывается полтетради, и стопка этих листков предлагается: подпишите! А ты понимаешь, что за этой стопкой стоит один человек. Я не знаю, что он потом с этими автографами делает. Сам довольно скептично отношусь к автографам. Сейчас практически в каждом смартфоне есть камера, можно снять видео, можно сфотографироваться с любимым музыкантом, сделать селфи… Но если кто-то предпочитает взять автограф, хочется, чтобы это было более цивилизованно, с уважением для музыкантов. Иногда бывают интересные случаи, когда после концерта к тебе неожиданно подскакивает человек и говорит: «Здорово, что я вас встретил! А можно автограф?» Мы говорим: «Да, а на чем?». Он: «Ой, а у вас нет ничего с собой?». Находит в итоге какой-нибудь мятый листочек: «А у вас есть ручка?» Друзья, не носят артисты с собой листочки, ручки, карандаши и маркеры, чтобы налево и направо раздавать автографы!

Со своей стороны мы все делаем, чтобы на концерте у людей были подходящие для автографов предметы. Можно купить банальную маленькую и абсолютно недорогую открытку и получить на ней автограф. Но, признаюсь, гораздо приятнее, когда люди к этому автографу относятся действительно трепетно: заранее распечатывают какую-то понравившуюся фотографию или делают коллаж и получают на этой картинке автограф.

«Творчество трендовых артистов призвано накормить людей тем, что считается актуальным на сегодняшний день»

- Фредди Меркьюри говорил: «Можете называть меня музыкальной проституткой, но я всегда буду петь то, что нравится фанатам». Что думаете об этом? Может ли музыкант самовыражаться, веря только в себя и то, что делает, или все-таки направление должны задавать те, кто, грубо говоря, его кормит тем, что ходит на концерты?

- То, что называется конъюнктура, да? Когда продюсеры ловят некий тренд и делают из этого очередное медийное явление, очередного артиста, творчество которого призвано накормить людей тем, что считается на сегодняшний день актуальным. На самом деле тяжело обвинять тех артистов, которые работают исключительно на интерес публики, ведь основной целью их работы является извлечение прибыли или желание охватить бОльшую аудиторию. Все зависит от того, какую конечную цель ставит человек, чтобы достичь желаемых высот. Великое счастье, когда ты занимаешься своим любимым делом, и это находит отклик в сердцах большого количества людей. К этому, в первую очередь, надо стремиться.

- А вы когда что то придумываете, чем руководствуетесь?

- Нужно больше доверять внутренним ощущениям и тогда может родиться что то по-настоящему искреннее. Мне кажется, именно в этом состоит составляющая успеха будущей песни - сделать то, от чего сам в первую очередь можешь испытать эстетическое удовольствие.

- Сейчас многие молодые группы стараются не загонять себя в рамки одного жанра. Это происходит от того, что музыканты хотят обогатить свой стиль или от того, что мало людей, которые могут объективно оценить направление, в котором играет та или иная группа?

- Один из секретов успешных музыкантов в том, что они нашли свое лицо на сцене, сделали материал, который не похож на материал других исполнителей и таким образом заняли свою уникальную нишу. Но нельзя забывать, что в ходе разных экспериментов можно получить и отрицательный результат.

Бывает, что некоторые люди, успешные в одном музыкальном направлении, внезапно идут в совершенно другое, несвойственное им. Это можно только приветствовать. Главное, чтобы работа в нескольких ипостасях не привела к тому, что каждый из проектов в чем-то терял. Если человек полностью отдается и тут, и там, и его на все хватает, то почему бы и нет.

- Если бы вы открыли школу рока, чему бы вы в первую очередь учили? Может, о каких-то вещах стоит сразу сказать «не делай так никогда!»

- О, это не про меня! Знаю, что сейчас многие музыканты создают вокруг себя такие онлайн-школы, в которых занимается со всеми желающими. Но я всегда объективно относился к своим способностям. И считаю, что мне еще есть, чему учиться, прежде чем давать уроки другим людям. Все, что я сейчас могу показать, показываю на сцене.

А категорично кому-то говорить: «не делай так никогда!» – это самая первая ошибка. Она может сгубить индивидуальность. Многие люди поступали вопреки каким-то канонам и достигли таких высот, что те, кто за эти каноны радели, могли им только завидовать.

«Такого, чтобы дочка садилась и просила включить папу, слава богу, нет»

- Вы постоянно на людях, постоянно на виду. Часто вас охватывает желание остаться наедине с собой? Что вы тогда делаете?

- Резкая перемена образа жизни, когда я только начал ездить на гастроли и выступать на больших площадках, привела к тому, что во мне стала развиваться мизантропия. Я старался избегать шумных обществ, где в мой адрес могли возникнуть какие-то вопросы. Со временем, конечно, все это сбалансировалось в здоровых пропорциях. Я и сейчас не испытываю большой аппетит к людным местам. Просто спокойнее к этому отношусь. А по поводу свободного времени… Да лентяй я (смеется). В перерывах между гастролями стараюсь занимать себя какими-то повседневными делами. Смотрю фильмы, читаю книги, публикации в интернете.

- А у вас есть записная книжка, куда заносятся какие-то идеи, ноты? Или все заменили гаджеты?

- В последний раз я держал в руках записную книжку, когда еще работал в офисе. По долгу службы мне нужно было делать всякие записи-пометки. И надо отдать должное моему начальнику – он меня очень быстро к этому приучил, и мне это очень часто помогало. А теперь такая необходимость отпала. И потом, когда у тебя в одном кармане лежит телефон, в другом — ключи, для блокнота места уже нет. На холодильнике еще можно увидеть блок листочков, чтобы заносить туда список покупок и потом пойти с ним в магазин. Хотя я иногда делаю проще: фотографирую тот же список на телефон. Записку можно потерять, а телефон при тебе.

- Вы неоднократно подчеркивали, что довольно терпимы к недостаткам других. И все же наверняка есть вещи, которые вы не выносите в людях? В каких случаях можете потерять терпение и повысить голос?

- Чтобы я повысил голос на человека, он должен относиться к кругу близких. Только со своим человеком может произойти какой-то горячий спор и привести к повышенным тонам. Если речь идет об общении с посторонним, то даже если меня что-то в человеке не устраивает или, откровенно говоря, бесит, я думаю о том, что, скорее всего, вижу его в первый и последний раз. Проще перетерпеть, чем раздражаться и беситься. Говоря в целом об отрицательных качествах людей, не приемлемыми считаю предательство и подлость.

А вот то, что может раздражать в повседневности, это некомпетентность и безусловная уверенность в своей правоте. Когда человек на голубом глазу рассказывает о том, в чем понимает очень мало и притом еще корчит из себя эксперта, даже не подвергая сомнениям свои умозаключения. И вообще умение сомневаться и критически относится к тем или иным рассуждениям всегда отличало умного человека от глупого. Можно, конечно, называть эту самоуверенность точкой зрения. Но я считаю, что если ты неглубоко погружен в тему, то не должен как минимум, представлять свое мнение как истину в последней инстанции.

- Вы загадываете желание, когда видите, что падает звезда?

- Учитывая то, где я работаю: если звезда падает, я пытаюсь ее поднять, отряхнуть и проводить в номер (смеется). А если серьезно, то я редко стал поднимать взгляд к небу, чтобы увидеть звезды. Все чаще приходится смотреть вниз и следить, куда направляется моя маленькая дочка, чтобы уберечь ее от неприятностей, в которые она может попасть в силу возраста.

- София, кстати, смотрит ваши концерты? Как реагирует?

- Она любит иногда отобрать у меня телефон, посмотреть какое-нибудь видео или мультик. Если ей попадается ролик с концерта, она начинает смотреть и тычет пальцем: «Это папа поет!» А такого, чтобы она садилась и просила включить папу, этого, слава богу, нет. Хочется, чтобы она знала меня не как артиста, а как папу (улыбается).

«В юности я нередко становился идеологом хулиганских провокаций»

- Михаил, вот честно, вы производите впечатление очень правильного и серьезного человека. Неужели так было всегда и не бросались яйцами с балкона и даже стул учительнице не поджигали?

- Шалости? О, да. Если учился я достаточно хорошо, то поведение у меня всегда было на грани «неуда» (улыбается). Я часто попадал в компанию, которой не сиделось на одном месте, а иногда и сам становился идеологом хулиганских провокаций. У нас была одна громкая история в старших классах, когда мы повели себя неподобающе. В школе тогда проводили вечера с дискотекой, назывались они «огоньками». И вот мы почувствовали себя взрослыми и решили принести на такой «огонек» бутылочку пива. Прибегли к ухищрениям: купили колу, опорожнили бутылку и перелили в нее пиво. Но наши бдительные учителя нас раскусили и не дали пронести. И мы пошли вразнос – ругались, что-то поломали. Потом, конечно, нам было очень стыдно за это. И вот спустя многие годы, встречая учителей, мы всякий раз извиняемся за тот случай. Хотя они, конечно, уже давно нам это простили.

Михаил Житняков: Во время каждого выступления я стараюсь спеть максимально ярко и красиво, отдаваться публике полностью.

- Школьные дискотеки, медленные танцы... А вас когда-нибудь приглашали на белый танец?

- Да, случалось. Но в силу того, что я редко оказываюсь на мероприятиях, где все еще танцуют, достаточно давно. Раньше было чаще, сейчас реже. Довольно интересные ощущения и опыт. Думаю, это правильно, что в какой-то момент общество решило: не только кавалеры должны приглашать дам, но и наоборот. А то получалось, что девушек все выбирали-выбирали, а они свое мнение иметь не могли.

- Михаил, вы в Деда Мороза верите? Чувствуется потребность в чуде в нашем суетном мире?

- Не верю, но хочется, чтобы вера в Деда Мороза как можно дольше жила в головах наших детей. Хотя потребность в чуде нужна и взрослым людям, ведь многие живут мечтой и ставят себе такие цели, что помочь им может только чудо. Нам же самим уже приходится быть теми самыми дедами Морозами и уже даже не для наших детей. Речь идет о том возрожденном формате новогодних концертов, где приходится примерять белую бороду и красный колпак.

Чувство юмора присуще всем музыкантам «Арии», и этот формат является некой отдушиной, чтобы поприкалываться и похулиганить на сцене.

Вместо послесловия

Полтора часа общения... Выпитый чай, отрывистые пометки в блокноте, множество неотвеченных звонков и чувство удивительной легкости на душе — со всем этим мы подошли к последнему вопросу. И одна только мысль в голове: если нам действительно нужны герои, пусть они будут такими.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Собрав несколько мифов, которые связаны с жизнью рок-музыкантов, я попросила Михаила Житнякова их прокомментировать — подтвердить или опровергнуть.

Первый миф «Музыканты - люди творческие и потому всегда эпатируют публику».

- Неправда. В моем понимании эпатаж – это один из способов привлечения внимания и при этом необязательно присущ только рок-музыке. Он свойственен многим музыкальным направлениям, в которых люди могут позволить себе эпатировать, за исключением серьезных классических музыкальных направлений, где действительно есть свои каноны. И то я думаю, что и среди классических музыкантов есть люди, которые могут позволить себе некоторые перлы.

Второй миф. В поисках вдохновения рокеры всегда принимают наркотики.

- Отчасти правда. Я не ханжа и принимаю ту данность, что многие рок-музыканты пытаются открывать новые грани своего подсознания, используя наркотики в качестве допинга для творчества. Есть устоявшиеся штампы, присущие рок-музыке, которые вполне можно распространить на другие музыкальные направления: например, для поп-музыки это не менее характерно. Что касается группы «Ария», то мы регулярным участием в фестивале «Мир без наркотиков» свою позицию уже неоднократно заявляли. Кроме того, в творчестве нашей группы есть песни, в которых мы предельно ясно высказываем свое отношение к этому явлению. Поэтому наркотики - это не про нас.

Третий миф. Все более-менее известные музыканты страдают от звездной болезни.

- Может быть. Это в большей степени зависит от статуса музыканта. Тем людям, которые не могут спокойно пройти по улице, не надев черные очки и капюшон, более присуще. У нас с этим проще. Мы можем себе позволить вести обычную бытовую жизнь, ходить по магазинам и не привлекать к себе внимание. Опять же я бы не сказал, что это присуще только рок-музыке. Это обратная сторона медийности.

Четвертый миф. Тру-музыкант вне брака или женится несколько раз, ведь жена для музыканта – понятие временное.

- Полная чушь. Первую часть этого мифа я бы отнес к священнослужителям, это у них прописано в канонах, и для приобретения определенного духовного сана они обязаны отказаться от семейной жизни. Для музыкантов и, в частности, рок-музыкантов, по-моему, это ерунда. Все мы люди семейные. Только кто-то останавливается на второй или на третьей жене, а кому-то хватает одной на всю жизнь. Это вопрос индивидуальности, исключительно человеческий и, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к творческим делам.

Пятый миф. Все хорошие музыканты живут в столице или за рубежом, а провинции их нет.

- Неправда. Я недавно посмотрел интервью с Кинчевым и был приятно удивлен, что Константин уже давно уехал из городской суеты и проживает где-то в деревенской обстановке, в своем доме. Это пример как раз опровергает данный миф. На самом деле многое зависит от личных стремлений и возможностей. Есть люди, которые имеют возможность, но не имеют желания повышать свой социальный статус настолько, чтобы жить с окнами на Кремль. А кто-то, наоборот, считает, что для успешности надо двигаться максимально близко к столице, к центру, но, заглядывая в свой карман, понимает, что ему еще работать и работать.

Шестой миф. Рок-музыкант может прожить, зарабатывая только творчеством.

- Это совершенно не так. Еще буквально 8-10 лет назад я делил клубную сцену с моими друзьями из группы «Гран-Кураж». Может быть, принимать на себя гордое звание «рок-музыкант» способен и не каждый человек, взявший в руки гитару, микрофон или сев за барабаны. Но однозначно эти ребята, которые на тот момент занимались музыкой и срывали аплодисменты поклонников, были музыкантами, но все они зарабатывали абсолютно другими вещами. Кто-то в качестве хобби занимается спортом, кто-то путешествует, а кто-то раскрывает себя в рок-музыке и при этом совершенно ничего не зарабатывает.

Седьмой миф. Музыканту, и особенно рок-музыканту образование ни к чему – достаточно таланта.

- И да, и нет. Есть множество примеров, когда люди, безусловно, талантливые и не имеющие музыкального образования, за счет природных данных и работы над собой. добивались больших успехов. Образование здесь является не обязательным моментом, а желательным моментом. У меня не было специального образования, но когда я пришел в активно гастролирующий коллектив, то понял: мне не только нужно индивидуально раскрываться, мне необходима некая вокальная база, знания, которые помогут не потерять голос на первых двух концертах. Естественно, что во время каждого выступления я стараюсь спеть максимально ярко и красиво, отдаваться публике полностью. Но не секрет, что «Ария» дает концерты иногда каждый день на протяжении недели. И когда приходится работать в таком режиме, твердо держу в голове, что не имею право на какую-то вольность, из-за которой я на следующий день рта не открою. И за эту науку педагогам огромное спасибо! Контроль собственного вокального ресурса стоит дорогого.

Но возвращаясь к образованию - ставить его во главу угла в творчестве нельзя. Этот миф, наверное, ближе всего к реальности, но данное утверждение одинаково касается всех творческих людей, кто поет, танцует, пишет стихи или рисует картины.