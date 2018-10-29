Рязанские целинницы: Мы мерзли в продуваемых вагончиках и задыхались от восторга при виде созревшего золота

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-29T19:27:54+03:00

В дни столетия комсомола корреспондент «КП» встретилась с теми, кто был частью этой молодежной организации, и узнала о самой масштабной стройке – целине

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29 октября в нашей стране отметили столетие комсомола. Кого-то, например представителей современной молодежи, это слово в лучшем случае заставит вспомнить раздел в учебнике по истории. Для других же – старшего поколения – это значимая часть жизни и целая вереница воспоминаний. Особенно для тех, кто поднимал целину. Опять же, молодые люди об этих событиях знают из книг и советских кинофильмов. Но как все было на самом деле? И сейчас в Рязани еще живут те, кто в далекие 50-е годы откликнулся на призыв комсомольской организации и отправился в бескрайние казахские степи. Среди рязанских целинников – две подруги: Галина Вишневская и Любовь Агафонова. Но это сейчас. А тогда, в марте 1955 года, поднимать целину отправились Галя Шикина и Люба Мичурина.

Северное сияние – доброе знамение

Сегодня, собираясь вместе, уже немолодые женщины вспоминают свое путешествие на целину с улыбкой, несмотря на то, что реальность мало походила на радужную картину, нарисованную в кино.

Об освоении целинных земель Казахстана начали говорить еще в 1954 году. Галина Ивановна вспоминает, что в то время в Рязани на площади Театральной висели транспаранты с призывами, звучала музыка и целинные песни. Тогда-то молодым девушкам и пришло в голову отправиться поднимать целину.

– Мне тогда не было и 16 лет, – вспоминает Галина Ивановна, – меня позвала подружка. А я как раз поступала в железнодорожный техникум на экономическое отделение, но завалила экзамен. И вот 3 января, когда мне исполнилось 16 лет, мы пришли в райком комсомола и написали заявление. Нам выдали подъемные – 100 рублей. Мы купили большие чемоданы и в начале марта отправились в свое первое путешествие.

Галина Вишневская с улыбкой рассказывает о своей жизни на целинеФото: Ирина КОВАЛЕВА

С вокзала Рязань-2 молодых целинников провожали с песнями, а вот встречали их в Уральске без особых почестей.

– Лично я ничего и не ожидала, – говорит Любовь Ивановна, – потому что, когда нам давали путевки в райкоме комсомола, нас предупредили – будет тяжело. Мы первые, а первым всегда тяжело. Так что каких-то особенных надежд не было: все поехали, и мы поехали. А что, молодые были, энергичные.

Подруга Любы тоже ничего особенного не ожидала. Но все же, по ее собственным словам, на душе было тоскливо. Особенно когда их привезли в Чиганск, в зерносовхоз, где девушкам предстояло проработать несколько лет.

– Приезжаем, там один вагон для мальчиков, другой для девочек, по куче угля, – вспоминает Галина Ивановна. – Мы бросили в вагончиках свои сумки, все вышли, а я осталась. Мне как-то сумрачно очень было: ни зелени, ничего. И вдруг вбегает моя Люба и кричит мне: «Ты чего здесь стоишь? Пойдем – там северное сияние!». Вот верите или нет, но действительно полыхало северное сияние. Как знамение какое-то.

«Тяжело было, но хорошо»

Конечно, приходилось нелегко: вагончики, отапливаемые буржуйками, продувались, а к утру одеяла примерзали к стенкам. Кто-то уехал домой на несколько месяцев, были и те, кто не вернулся. Другие же остались до весны, когда и началась настоящая работа: пахота, посевная. Молодым девчонкам без образования и профессии приходилось и бороновать, и сеять.

– Сеять тяжело было, – вспоминает Галина Вишневская. – Стоит трактор с сеялками, а машина в другой стороне, не может она проехать по вспаханному полю. И по этой целине нам приходилось мешки носить. А мешок с просом, например, весил 80 килограммов.

Но все-таки большую часть времени девушка проработала поваром. И хотя дома готовить ей особенно не приходилось, это ремесло она освоила в совершенстве, и на ее стряпню никогда не жаловались. Вставала в 5 утра, в 6 уже были готов завтрак – каша с чаем.

– Мясо нам выдавали обязательно, – вспоминает целинница, – килограммов по 10. А холодильников-то тогда не было. Бригадир говорил в землю убирать, главное, чтобы муха не села. И вот один раз, не знаю, как это получилось, как раз студенты приехали, открываю, а мясо пошло червями. Что делать? Стою – реву. Девчонки-студентки мне говорят – вымой, да и в котел. Но я так не смогла, рассказала все бригадиру. Мясо закопали, в тот день ели все постное. А бригадир мне потом спасибо сказал, что не пустила в варку.

Подруга Люба тоже начала свою трудовую деятельность с помощника повара. Однако ее всегда влекло к машинам. Поэтому, когда выдавалось свободное время, она всегда крутилась около ребят, которые ремонтировали технику. В итоге интерес ее заметили и отправили девушку на курсы трактористов, которые она благополучно окончила в 1958 году. Так что поработала Любовь Ивановна и на тракторе, и на сеялке, и на плуге, и даже на комбайне штурвальным.

– На комбайне как? Убираешь до последнего, до ночи. А потом пешкодралом идешь на стан. Придешь – упадешь, как убитая, подремать, а уже светает. Комбайнер меня будит, и я опять пешком до комбайна километра 3-4. А машину перед работой еще надо прошприцевать, каждую втулочку солидольчиком смазать, чтоб все крутилось. И все это делает штурвальный. Тяжело, конечно, было, – вздыхает, улыбаясь, целинница, – но очень хорошо.

Зерно сравнимо только с золотом

Вспоминают бывшие комсомолки и зимнее время, когда работы не было и жить приходилось впроголодь, потому что получали копейки. Но все-таки хороших и добрых воспоминаний намного больше: и веселые танцы в клубе, и усыпанное звездами небо над казахской степью, и зерно, сравнимое с золотом.

– Такой урожай был богатый, – вспоминает Галина Ивановна. – Зерно, как золото: оно все звенит, желтое, красивое, сухое. Но как-то раз я поехала в отпуск и на одной из станций увидела горы зерна около элеваторов – не готовы они были. И зерно это начало уже гореть и стало черным. И я заплакала. Как же так, такой труд? Все это было, честно говоря, не организовано и держалось только на инициативе комсомольцев.

Любовь Агафонова провела на целине 4 годаФото: Ирина КОВАЛЕВА

А вот подруга Галины Вишневской, которая провела на целине чуть больше времени, вспоминает, что в итоге там все наладилось: и общежития хорошие отстроили для работников, и пекарни открыли, образовали огородную бригаду, высадили сады. И, по сути, теми полями, что подняли целинники, Казахстан пользуется по сей день. А вот про целинников вроде как и забыли… Ни праздника у них своего нет, ни надбавки к пенсии. Зато о трудовых подвигах молодости напоминают многочисленные недуги.

И все-таки подруги говорят о том времени с улыбкой и отмечают, что современной молодежи этого уже не понять. А вот такой организации, как комсомол, с их точки зрения, сегодня очень не хватает.

– Сейчас, конечно, есть волонтеры, но это немного не то, – говорит Любовь Агафонова. – А вот если нужно будет где-то построить город или завод? Раньше как: комсомол клич бросил, и молодежь не спрашивала, сколько платить будут. Мы садились и ехали, потому что родине надо.

А что же сейчас? Конечно, среди первых вопросов, которые обязательно зададут молодые люди: а сколько будут платить, а в каких условиях жить, есть ли интернет и перспектива карьерного роста? Мы мыслили совсем другими категориями. И, наверное, нашим детям и внукам уже не понять, как это: мерзнуть в продуваемых вагончиках и задыхаться от восторга, глядя на поля созревшего золота. По большому счету, жаль…

СПАВКА «КП»

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было решено объединить отдельные разрозненные союзы в общероссийскую единую организацию, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, – Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).

В 1924 году после смерти Владимира Ленина организация получила имя вождя, а в 1926 году ее переименовали во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). За 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек.

Именно комсомольцы стали самыми активными участниками освоения целинных земель, которое было объявлено ударной комсомольской стройкой. В общей сложности на освоение целины из центральных регионов России, с Украины и из Белоруссии было направлено почти 1 миллион человек. К 1960 году они сумели поднять около 42 миллионов гектаров целинной земли.