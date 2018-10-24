Японский комик Кацура Утазо: После поездки по России издам сборник!

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-24T17:00:25+03:00

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На протяжении многих лет Рязанский госуниверситет имени С.А. Есенина знакомит рязанцев с японской культурой. В этом году традиционный фестиваль японского кино сменила уникальная встреча с мастером комического устного рассказа. 22 октября гость из страны восходящего Солнца Кацура Утазо впервые познакомил рязанцев с древним искусством ракуго.

«ХОЧУ ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ В РУССКИХ АВТОРАХ»

Популярный ныне в России жанр стендап отчасти напоминает древнее японское мастерство ракуго. Прежде всего, схожи эти направления монологами на злобу дня. Но японский театральный жанр возник гораздо раньше – XVI-VII веках. Дословно с японского ракуго переводится как «падающие слова». Представления имеют разную и форму и содержание: это могут быть как короткие анекдоты, так и довольно длинный рассказ. Кацура Утазо устраивает двухчасовые выступления и на протяжении этого времени держит зрителя в тонусе.

В преддверии своего выступления в кинотеатре «Октябрь» Кацура Утазо дал эксклюзивное интервью «Комсомолке». Разумеется, общение прошло с помощью переводчика, который помогает ему и на представлениях по России.

- Кацуро, мы рады приветствовать вас в Рязани! Какие города вы посетите в рамках вашего визита в Россию?

- Сначала я посетил Воронеж, Тамбов, Москву, а последним городом в моем туре стала Рязань.

- В нашем городе вы всего один день, но какие-то впечатления уже успели сложиться о рязанцах?

- О Рязани пока ничего сказать не могу, так как здесь впервые, а в целом о России сложилось. Это уже моя третья поездка в Россию. Ранее я бывал в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Поскольку я занимаюсь не только ракуго, но и пишу романы, меня интересует российская литература. Еще в детстве я прочитал сказку про Ивана-дурака. Хочу лучше разобраться в русских авторах и приму ваши рекомендации.

- Почитайте Федора Достоевского, Льва Толстого, Пушкина и обязательно нашего земляка – Сергея Есенина. А в каком жанре вы пишете свои произведения?

- У российских писателей много трагедий, грустных пьес. А я создаю развлекательную литературу - анекдоты, короткие юмористические рассказы. В путешествиях записываю случаи из реальной жизни. После поездки по России планирую издать сборник зарисовок о русских, в том числе и о рязанцах.

«МОЯ ПРОГРАММА ЗАВИСИТ ОТ ЗРИТЕЛЯ»

- На какого зрителя рассчитано ваше представление и как российские зрители вас принимают?

- Моя программа зависит от зрителя. Я смотрю, кто пришел в зал, и ориентируюсь на публику. Актер ракуго всегда на месте решает, каков будет рассказ.

- Какие реквизиты вы используете в своих выступлениях?

- Во время репетиций и выступлений использую подиум и различные атрибуты. В ракуго традиционно применяют веер и платок, которые символизируют разные предметы – и телефон, и письмо, и баночку для саке, и книгу...

- В России сейчас популярно направление стендап, а ваш жанр можно назвать его разновидностью или даже прародителем?

- У стендапа есть схожесть с японским театром, но в ракуго рассказ произносится сидя.

- Какие юмористические направления популярны в Японии?

- Помимо ракуго, у нас популярно представление в жанре мандзай (подразумевает выступление двух человек на сцене, шутящих с большой скоростью – прим. Ред.). Это тоже одно из направлений театрального искусства.

- Где обучаются искусству ракуго? Есть ли у вас семейные династии комиков?

- Специальных школ по ракуго у нас нет, этому искусству обучают в театрах или непосредственно у преподавателя. Я занимался у учителя, и в моей семье я единственный актер.

- Какие темы поднимают японские комики ракуго в своих выступлениях?

- Есть и грустные, и страшные истории, но в большей части анекдотичные. Это рассказы о людях и их характерах.