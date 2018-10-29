2018-10-29T18:34:06+03:00
Спорт

В Рязани завершился юбилейный, 25-й турнир за обладание кубком «Русской кожи»

Определись победители Золотого, Серебряного, Бронзового и Ветеранского кубков.
Александр КАРАВАЕВ
Поделиться:
Главный приз, Золотой кубок, впервые достался команде МэдисонГлавный приз, Золотой кубок, впервые достался команде Мэдисон
Изменить размер текста:

В минувшие выходные закончился розыгрыш кубков «Русской кожи». Были определены обладатели этого ценного трофея, а также призеры турнира. Понятно, что на стадиях полуфинала и выше слабых команд уже нет, поэтому почти все матчи прошли с максимальным напряжением.

Бронзовый кубок

«Бас 62» едва не отыграл три мяча отставания, но «ЛФК Авангард» в итоге довел дело до победы 4:2. Илья Леднев принес «Рязанской ГРЭС» минимальный успех в противостоянии с «Метеором».

В борьбе за «бронзу» «Метеор» отыграл два мяча отставания, но уже в овертайме «Бас 62» вырвал результативную победу 4:3, завоевав место на пьедестале почета.

За высшие награды сошлись в борьбе две новомичуринские команды. «Рязанская ГРЭС» оказалась сильнее «ЛФК Авангард» 4:2, а Дмитрий Буханевич стал автором дубля.

А бронзовый трофей уедет в Новомичуринск – на Рязанскую ГРЭС

А бронзовый трофей уедет в Новомичуринск – на Рязанскую ГРЭС

Серебряный кубок

В первом полуфинале РязГМУ начал с места в карьер, уже на первой минуте открыв счет в матче с РРНУ. После перерыва игроки медицинского университета довели преимущество до трех мячей, сумев остаться впереди до финального свистка - 3:2. Точные удары Сергея Шеварева и Олега Комарова принесли «ГК БАРС» победу 2:0 над «Реставрацией».

В матче за 3-е место футболисты «Реставрации» и «РРНУ» разыграли настоящий триллер, обменявшись забитыми мячами и в основное, и в дополнительное время - 2:2. В серии пенальти игрокам «Реставрации» удалось выправить непростую ситуацию и вырвать победу, в итоге завоевав место в Золотом кубке.

Развязка в «серебряном» финале произошла в самой концовке овертайма, когда Бекзод Маматов поймал соперника на ошибке и принес «РязГМУ» минимальную победу над «ГК БАРС».

Серебреный кубок и путевка в розыгрыш Золотого кубка досталась команде Медуниверситета

Серебреный кубок и путевка в розыгрыш Золотого кубка досталась команде Медуниверситета

Золотой кубок

Одни из самых титулованных команд РКЛФ сошлись в полуфинальном противостоянии в «золоте». Константин Пыжов принес «Арктику» минимальную победу над «Korwood 62» и путевку в плей-офф. «Мэдисон-ОКА» отправила три безответных мяча в ворота «МФК Вятич», став в итоге вторым финалистом Золотого кубка.

В сражении за третье место в «золоте» «МФК Вятич» по ходу первого дополнительного тайма добился преимущества в два мяча, но на последних минутах «Korwood 62» едва не отыгрался после 10-метрового удара. Но подопечные Олега Тарасова выстояли, одержав победу 2:1.

В напряженном и упорном финале Золотого кубка «Мэдисон-ОКА» и «Арктик» не смогли поразить ворота друг друга в основное время. Но уже по ходу овертайма Максим Жигунов четким ударом в нижний угол завершил контратаку «Мэдисон-ОКИ» и принес своей команде минимальную победу и первый чемпионский титул на РКЛФ.

Ветеранский кубок

В первом полуфинале футболисты «Иномарки 62» дважды уступали по ходу встречи, отыграв отставание в два мяча. А уже в дополнительное время Алексей Ерастов принес «Иномарке» победу 4:3 в противостоянии с действующим чемпионом командой «Электросеть». «Автоимпорт» стал вторым участником финала Ветеранского кубка после убедительной победы 4:0 над «Н-Р ТЭЦ».

«Н-Р ТЭЦ» была близка к успеху в сражении за третье место в Ветеранском кубке, но «Электросеть» дважды отыграла два мяча отставания, в итоге отпраздновав викторию в серии пенальти.

Футболисты «Иномарки 62» не просто дали бой титулованному сопернику, но в итоге одолели «Автоимпорт» в серии пенальти. Таким образом, «Иномарка 62» впервые завоевала трофей в Ветеранском кубке.

Корвуду не повезло дважды: и в финал не пробился, и без медалей остался

Корвуду не повезло дважды: и в финал не пробился, и без медалей остался

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Педагог из Рязанской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Из-за долгов по капремонту многоэтажку в центре Рязани латать не будут
В Рязани на пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнего подростка
У отсидевшего за кражу рязанца украли заработанные в заключении деньги
Для рязанских школьников организуют досуг в лагерях с дневным пребыванием
В Рязани «мстители» разбили заднее стекло у стоящего автомобиля
При поддержке АО «РНПК» школьники в очередной раз навели порядок в парке усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского
Советника главы администрации Рязани отправили в СИЗО
В рязанской гордуме ликвидируют один из комитетов
В Рязани продлили разрешения двум рынкам
В рязанском райцентре вандалы повалили 12 дорожных знаков
В Рязанской области прогнозируют порывистый ветер, снег и гололедицу
ДТП в Рязанской области: УАЗ вылетел с дороги и превратился в «кабриолет»
В рязанской глубинке задержали мужчину, угрожавшего убить супругу
Рязанец на шоу «Танцы» вошел в число 34 лучших
Автомобиль Росгвардии в центре Рязани столкнулся с внедорожником (видео)
В рязанском райцентре изуродовали антивандальный тренажер
В рязанском Касимове насмерть сбили женщину-пешехода
На рязанской дороге в ДТП попал 6-месячный ребенок
В лесах Рязанской области официально закрыт пожароопасный сезон
Руководство рязанской Прокуратуры приедет в Касимов
Неделя в Рязани начнется с тумана и гололедицы