В Рязани завершился юбилейный, 25-й турнир за обладание кубком «Русской кожи»

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-29T18:34:06+03:00

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В минувшие выходные закончился розыгрыш кубков «Русской кожи». Были определены обладатели этого ценного трофея, а также призеры турнира. Понятно, что на стадиях полуфинала и выше слабых команд уже нет, поэтому почти все матчи прошли с максимальным напряжением.

Бронзовый кубок

«Бас 62» едва не отыграл три мяча отставания, но «ЛФК Авангард» в итоге довел дело до победы 4:2. Илья Леднев принес «Рязанской ГРЭС» минимальный успех в противостоянии с «Метеором».

В борьбе за «бронзу» «Метеор» отыграл два мяча отставания, но уже в овертайме «Бас 62» вырвал результативную победу 4:3, завоевав место на пьедестале почета.

За высшие награды сошлись в борьбе две новомичуринские команды. «Рязанская ГРЭС» оказалась сильнее «ЛФК Авангард» 4:2, а Дмитрий Буханевич стал автором дубля.

А бронзовый трофей уедет в Новомичуринск – на Рязанскую ГРЭС

Серебряный кубок

В первом полуфинале РязГМУ начал с места в карьер, уже на первой минуте открыв счет в матче с РРНУ. После перерыва игроки медицинского университета довели преимущество до трех мячей, сумев остаться впереди до финального свистка - 3:2. Точные удары Сергея Шеварева и Олега Комарова принесли «ГК БАРС» победу 2:0 над «Реставрацией».

В матче за 3-е место футболисты «Реставрации» и «РРНУ» разыграли настоящий триллер, обменявшись забитыми мячами и в основное, и в дополнительное время - 2:2. В серии пенальти игрокам «Реставрации» удалось выправить непростую ситуацию и вырвать победу, в итоге завоевав место в Золотом кубке.

Развязка в «серебряном» финале произошла в самой концовке овертайма, когда Бекзод Маматов поймал соперника на ошибке и принес «РязГМУ» минимальную победу над «ГК БАРС».

Серебреный кубок и путевка в розыгрыш Золотого кубка досталась команде Медуниверситета

Золотой кубок

Одни из самых титулованных команд РКЛФ сошлись в полуфинальном противостоянии в «золоте». Константин Пыжов принес «Арктику» минимальную победу над «Korwood 62» и путевку в плей-офф. «Мэдисон-ОКА» отправила три безответных мяча в ворота «МФК Вятич», став в итоге вторым финалистом Золотого кубка.

В сражении за третье место в «золоте» «МФК Вятич» по ходу первого дополнительного тайма добился преимущества в два мяча, но на последних минутах «Korwood 62» едва не отыгрался после 10-метрового удара. Но подопечные Олега Тарасова выстояли, одержав победу 2:1.

В напряженном и упорном финале Золотого кубка «Мэдисон-ОКА» и «Арктик» не смогли поразить ворота друг друга в основное время. Но уже по ходу овертайма Максим Жигунов четким ударом в нижний угол завершил контратаку «Мэдисон-ОКИ» и принес своей команде минимальную победу и первый чемпионский титул на РКЛФ.

Ветеранский кубок

В первом полуфинале футболисты «Иномарки 62» дважды уступали по ходу встречи, отыграв отставание в два мяча. А уже в дополнительное время Алексей Ерастов принес «Иномарке» победу 4:3 в противостоянии с действующим чемпионом командой «Электросеть». «Автоимпорт» стал вторым участником финала Ветеранского кубка после убедительной победы 4:0 над «Н-Р ТЭЦ».

«Н-Р ТЭЦ» была близка к успеху в сражении за третье место в Ветеранском кубке, но «Электросеть» дважды отыграла два мяча отставания, в итоге отпраздновав викторию в серии пенальти.

Футболисты «Иномарки 62» не просто дали бой титулованному сопернику, но в итоге одолели «Автоимпорт» в серии пенальти. Таким образом, «Иномарка 62» впервые завоевала трофей в Ветеранском кубке.