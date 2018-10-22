Ловушки образования, или как рязанские школы оказались в «черном списке»

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-22T19:15:02+03:00

Почему результаты всероссийских проверочных работ посчитали необъективными, и говорит ли это о низком уровне образования, выясняла «Комсомолка»

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Не так давно во всех СМИ региона появилась информация, что в 12 школах Рязанской области результаты всероссийских проверочных работ вызвали подозрения у Федерального института оценки качества образования. Основанием для этого послужил тот факт, что результаты ВПР оказались заметно выше среднего результата по региону, при этом они не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Кроме того, в подозрительных школах процент выполнения сложных заданий был выше среднего, а простых – ниже среднего. Из этого специалисты сделали вывод, что ученикам помогали. Возможно ли это?

Списать или получить подсказку – нереально

Для начала попробуем разобраться, что такое всероссийские проверочные работы и как они проходят. Если опираться на определение, данное министерством образования Рязанской области в ответ на наш запрос, то «ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев оценивания».

Вот так, все едино, всех под одну гребенку. Но по сути своей, это та же итоговая контрольная работа, только более стандартизированная и централизованная.

Введены в систему образования ВПР были сравнительно недавно. Впервые российские школьники написали их в 2015 году, а с 2016-го проведение проверочных работ стало регулярным.

Как рассказывают сами учителя, для школы процедура проведения ВПР не несет никаких организационных сложностей. При этом списать ученикам или получить помощь от учителей практически невозможно.

Во-первых, ребята пишут работы под присмотром сторонних наблюдателей – это могут быть родители детей из параллельных классов, учителя по другим предметам, которые вообще не имеют возможности помочь, или же незаинтересованные лица.

Кроме того, работы закодированы, то есть обезличены. И при проверке учитель не догадывается, чью именно контрольную он проверят. И потом, по словам педагогов и руководителей школ, себе дороже завышать результаты ВПР. Ведь школы, вошедшие в этот список (а по России таких образовательных организаций насчитали порядка 3 тысяч), ждут множественные проверки, не говоря уже о подпорченной репутации – ведь мало кого интересуют истинные причины создавшейся ситуации.

А вот нас заинтересовали. Именно поэтому мы отправились в школу №73 города Рязани, которая также оказалась в «черном списке».

Слабые места найдены

Директор школы Ираида Боронтова не отказывалась от общения с нами, наоборот, поделилась теми выводами, которые сделало руководство образовательного учреждения.

В числе прочих в «черном списке» оказалась и школа №73 города РязаниФото: Ирина КОВАЛЕВА

- Конечно, то, что мы попали в этот список, для нас стало большой неожиданностью, - говорит Ираида Алексеевна. - Потому что в школе работают опытные педагоги, которые в образовании более двадцати, а некоторые более тридцати лет. И, конечно, если человек так долго в профессии, он вряд ли себе позволит подсказывать ребенку на таких важных контрольных мероприятиях всероссийского уровня. Во-первых, это настоящий педагог, если он в профессии так долго. Во-вторых, мы все-таки несем детям разумное, доброе, вечное, как бы пафосно это ни звучало. И, если мы говорим одно, а делаем другое, то грош цена нам, как педагогам и как людям. Поэтому о том, что результаты были подтасованы или были подсказки, речи не идет.

Однако факт остается фактом – признаки необъективности были выявлены. Именно поэтому педагогический состав школы провел большую аналитическую работу и все-таки нашел причины сложившейся ситуации.

Например, стало понятно, почему результаты ВПР в 11-х классах выше, чем результаты ЕГЭ. Дело в том, что некоторые школьники выбрали для сдачи единого государственного экзамена профильную математику, а не базовую, хотя обучались в классах без углубленной проработки этого предмета. Именно поэтому они не смогли справиться с некоторыми заданиями и не набрали нужного количества баллов. Тогда как ВПР проводят по базовой программе, которую все ученики усвоили хорошо.

А вот в 5-х классах оказался слишком большой процент учеников, которые не подтвердили свои годовые оценки – они либо повысили их, либо понизили. Хотя более высокие отметки по ВПР можно объяснить – дети усиленно готовятся к этому экзамену. Зачастую подготовка ведется не только в школе, но и дома с родителями. Но, по словам Ираиды Алексеевны, все равно такого высокого процента учеников, не подтвердивших годовые оценки, быть не должно.

- В результате проведенного анализа мы выяснили, что такая ситуация сложилась по истории и географии. И нам стали понятны причины. Так, историю у нас преподает молодой специалист после института. Конечно, идеальный вариант, чтобы в каждом классе работали опытные педагоги, но такого тоже быть не может, потому что опыт приходит со временем. А молодым тоже надо давать возможность начинать работать.

С географией ситуация похожая – этому предмету обучает педагог, у которого был перерыв работе более пяти лет.

Говорить о низком качестве образования нет причин

На самом деле, различных нюансов немало. Например, учителей не удивляет и не настораживает тот факт, что в сложных заданиях процент ошибок ниже, чем в более легких. Педагоги, зная своих учеников, понимают, что серьезные задачи решаются более вдумчиво. А вот видимая легкость часто является причиной ошибок, обусловленных простой невнимательностью.

Так что далеко не всегда выводы, которые делают на основе общешкольных результатов, верны и объективны. Признают это и в региональном министерстве образования.

- Конечно, факт наличия признаков необъективности по результатам ВПР не говорит о низком качестве работы образовательных учреждений или не достижении требований федеральных государственных образовательных стандартов, - поясняет исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина. - Но при этом является основанием для анализа работы этих школ и принятия мер по формированию внутришкольной системы оценки качества образования на основе объективных данных.

Как мы видим, и без проверок извне в школе №73 нашли проблемные места, которые требуют определенной доработки. И помогли это сделать именно результаты всероссийских проверочных работ. Так что далеко не все нововведения в области системы образования несут в себе негатив, а именно такое впечатление складывается в обществе в последние годы.

Но с другой стороны, сами работники образовательных учреждений отмечают, что ситуация будет стабильна до тех пор, пока детей обучают педагоги, получившие советское образование. А что же будет дальше?

Справка «КП»

Список школ Рязанской области, в которых результаты ВПР признали необъективными:

- Екшурская средняя общеобразовательная школа

- Криушинская средняя общеобразовательная школа

- Перкинская средняя школа

- Средняя школа № 1 города Касимова

- Средняя общеобразовательная школа №3 города Сасово

- Школа № 35

- Школа № 20

- Школа № 73

- Школа № 75

- Захаровская средняя общеобразовательная школа №2

- Морозово-Борковская средняя школа

- Горловская средняя общеобразовательная школа.

Всего же в прошлом учебном году в ВПР принимали участие обучающиеся 279 образовательных организаций области.