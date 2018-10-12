Фраки, свечи и скрипки. «Би-2» сыграли с Рязанским симфоническим оркестром

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-12T15:43:26+03:00

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В четверг, 11 октября, во дворце спорта «Олимпийский» прошел концерт группы «Би-2» с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром.

В фойе зрители активно фотографировались с образами артистов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ФЛЭШМОБ ПОД «ЛАЙКИ»

«Би-2» жалует рязанцев концертами стабильно раз в год, а потому желающих послушать любимую группу, привезенную агентством «Артисты и звезды», собрался полный зал дворца спорта. Через полчаса томительного ожидания артистов в полумраке, под звуки инструментальных зарисовок тяжелый бархатный занавес поднялся, и на сцене во всей красе предстал Рязанский симфонический оркестр. На передний план вышли Лева и Шура, и в непривычной симфонической аранжировке зазвучали «Сбитый летчик», затем - «Черное солнце». Зал постепенно погружался в атмосферу таинственного готического замка. Артисты во фраках и жабо, темные портьеры, свечи, стилизованный под старинное зеркало экран, зловещий дым и легкий холодок, будто от средневековых каменных стен, а на самом деле от ледовой арены... Помимо поражающей каждый раз анимации на центральном «зеркале», концерт сопровождался черно-белой прямой трансляцией на двух огромных экранах по бокам от сцены.

Над сценой разместили круглый экран в виде старинного зеркала.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Двухчасовой концерт подарил зрителям эмоций до следующей встречи с группой.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Произведения из недавнего альбома «Горизонт событий» продолжали удивлять новым оркестровым звучанием. Вскоре к артистам присоединилась частый специальный гость концертов «Би-2» - Тина Кузнецова, исполнив сравнительно молодые хиты «Виски» и «Лайки». Под последний зрители достали маски, заботливо разложенные организаторами «Артисты и звезды» на каждом кресте, и устроили флэшмоб.

Каждого на зрительском месте ждал сюрприз - маска для флэшмоба.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Шура делал ставки, мол, со скольких нот вы угадаете эту песню? И зал буквально с первого аккорда узнал «Скользкие улицы», взорвавшись аплодисментами. В припеве к дуэту присоединился дирижер Феликс Орловский, а зрители не утихали на протяжении всей песни.

- Вспомним что-нибудь старенькое? - произнес Шура, и зазвучало 18-летнее «Сердце», «Моя любовь», «Последний герой», «Дурочка», более свежий «Компромисс»...

Не часто услышишь арфу в песнях "Би-2".Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В «Моем рок-н-ролле» женскую партию взяла на себя Тина, а зал традиционно подсветил темноту фонариками на смартфонах. К этому моменту некоторые зрители, не вытерпев, уже покинули места и закружились в медленном танце. Шура с Тиной исполнили дуэтом несколько лирических композиций, в том числе, песню на стихи Ильи Кормильцева «Птица на подоконнике».

Тина и Шура зажгли зал «Моим рок-н-роллом».Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ФИНАЛЬНЫЙ «ПОЛКОВНИК»

После романтической паузы зал проснулся от «Варвары» и драйвовой песни «Вечная призрачная встречная». Сыграв под занавес «Родину», Лева пристально осмотрел зал и якобы удалился за кулисы, но зрители понимали, что это далеко не финал.

На «бис» прозвучали «Ее глаза», а затем виолончелист надел фуражку и стало ясно, что сейчас исполнят «Полковника».

Специально для «Полковника» виолончелист надел фуражку.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Финальной песней стала «Серебро», и к тому моменту Леву уже одарили цветами и окружили поклонницы.

В финале Лева исполнил «Серебро».Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Артисты поблагодарила зрителей за то, что приходят на концерты:

- Благодаря вам мы имеем такую счастливую и исключительную возможность заниматься своим любимым делом. Спасибо вам огромное!

Зрители одарили артистов цветами.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

И напоследок «Би-2» похвалили Рязанский губернаторский симфонический оркестр, с которым, к слову, было всего пару репетиции и один генеральный прогон.