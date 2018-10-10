Трейд-ин от застройщика: измени жизнь к лучшему

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-10T14:00:36+03:00

В жилых комплексах компании «Зеленый сад» все продумано для удобства жителей: и охраняемая территория, и безопасные детские и спортивные площадки, и просторные парковки.

Участвуя в программе обмена квартир, рязанцы могут улучшить свои жилищные условия без переплат и с выгодой для семейного бюджета

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Строительная компания «Зеленый сад» первой в нашем городе предложила рязанцам программу trade-in по обмену старых квартир на новые. И сегодня, несмотря на то, что инициативу подхватили другие застройщики, сохраняет за собой передовые позиции. В отличие от других участников рынка «Зеленый сад» работает с каждым своим клиентом индивидуально, исходя из конкретной ситуации и пожеланий покупателя.

По сути, компания разработала для рязанцев альтернативу программе переселения жителей из аварийного и ветхого фонда. Только чтобы попасть в нее, рязанцам не нужно месяцами ждать заключения комиссии о том, пригодно ли их жилье для проживания. Изменить качество жизни теперь можно без лишних энергозатрат, в короткие сроки и с выгодой для семейного бюджета.

На сегодняшний день существует несколько вариантов обмена по программе trade-in: быстрый обмен старой квартиры на новую и обмен с правом проживания в старой квартире до переезда в новую. Каждый может выбрать тот вариант, который больше всего подходит его семье.

Быстрый обмен старой квартиры на новую

Это вариант для тех, кому необходимо сократить сроки сделки и быстро получить новое жилье. После того как вы выбрали понравившуюся квартиру, эксперт строительной компании оценивает вашу старую квартиру. Затем вы заключаете с компанией договор купли-продажи старой квартиры и договор участия в долевом строительстве, если дом еще не сдан, или договор купли-продажи новой квартиры, если она уже построена. Если ваше жилье, по результатам оценки, окажется дороже выбранной квартиры, компания сразу же доплатит вам эту разницу. Если же доплата будет необходима со стороны клиента, есть несколько вариантов: погасить разницу единовременным платежом из собственных средств наличными или на расчетный счет компании, либо оформить ипотеку на выгодных условиях. Учитывая инфляцию, вы фактически не будете переплачивать за кредит, что очень выгодно.

Несмотря на то, что речь идет о быстром обмене, компания предоставляет своим клиентам целый месяц на то, чтобы сделать ремонт в новой квартире и спокойно переехать.

Обмен с правом проживания в старой квартире до переезда в новую

Вы выбираете квартиру в строящемся доме и заключаете договор участия в долевом строительстве. Одновременно компания заключает с вами соглашение о намерениях, в котором указано, что после переезда вы отдаете свою старую квартиру в счет оплаты новой. При этом компания фиксирует для вас цену на квартиру на начальном этапе строительства, то есть вы не зависите от колебаний курса валют и инфляции в стране.

Самый оптимальный способ оплаты - это первоначальный взнос из собственных средств и оформление ипотеки. Если у вас нет собственных накоплений, застройщик может предоставить вам займ на оплату первоначального взноса под 1% в год со свободным графиком платежей.

До момента сдачи дома в эксплуатацию вы продолжаете жить в старой квартире, которая по-прежнему принадлежит вам, и платите небольшие взносы по ипотеке. Срок выплаты можно растянуть на 30 лет, чтобы платежи были для вас максимально комфортными.

А после новоселья вы будете точно знать, что не останетесь с действующей ипотекой и старой квартирой. Сумму, в которую эксперт оценит ваше старое жилье, строительная компания внесет в счет погашения ипотеки.

Кстати, если вы готовы оплатить разницу между стоимостью старой и новой квартиры без привлечения ипотечного займа, компания может предоставить вам беспроцентную рассрочку до момента сдачи дома в эксплуатацию.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании «Зеленый сад» Лиана Гокчян.

«У нас клиенты не получают отказов»

С начала действия программы trade-in в компании «Зеленый сад» свои жилищные условия улучшили порядка 500 человек! В числе основных причин обменять квартиру по программе trade-in рязанцы называют разные возможности, например, переехать в более просторную квартиру оригинальной планировки, иметь с индивидуальным отоплением и экономить на коммунальных платежах, жить среди соседей равного социального статуса, обслуживаться в хорошей управляющей компании, обменять падающую в цене квартиру вторичного фонда на высоколиквидное современное жилье. По словам специалистов, заявки поступают из самых разных районов города и даже области - кто-то хочет переехать из центра на тихую окраину, кто-то, наоборот, стремится быть в гуще событий и перебирается из отдаленных районов в центр. Меняют старый советский фонд и новенькие, только что сданные квартиры в новостройках, а однажды сотрудники компании помогали клиенту обменять на новую квартиру гараж!

Такой высокий спрос объясняется тем, что здесь люди не получают отказов - специалисты берутся за самые сложные случаи, чтобы помочь своим клиентам изменить качество жизни.

- К нам обращаются люди, которые хотят выехать из частного дома, комнаты в общежитии, квартиры с обременением - случаи бывают самые разные, - рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании «Зеленый сад» Лиана Гокчян. - Поскольку мы всегда на стороне клиентов, то стараемся максимально облегчить им проведение сделки. Если компания, например, не готова выкупить жилье по тем или иным причинам, то выступает в качестве агентства недвижимости. Мы оценим его, выставим на продажу, будем сопровождать сделку от начала и до конца, а затем передадим все деньги клиенту. Никакой комиссии от стоимости жилья за услуги у нас не предусмотрено - все бесплатно для клиента.

- Лиана Суреновна, каким образом строительная компания оценивает жилье, сдаваемое по trade-in? Правда ли, что имеет место большой дисконт от цены рынка?

- В штате компании есть свои сертифицированные риэлторы, которые оценивают квартиры по общерыночной стоимости, учитывая следующие коэффициенты: состояние квартиры, местонахождение дома, состояние и возраст дома, площадь квартиры, наличие балконов или лоджий и так далее. Надо понимать, что далеко не всегда цена предложения, по которой владелец хочет продать свою квартиру, соответствует реальной цене продажи - цене, которую на основании объективных данных и существующей статистики продаж определяет эксперт. Но при желании клиента мы можем выставить жилье на продажу по его цене. Случается, что квартира даже уходит по меньшей стоимости, например, компания купила ее за 2600, а реализует за 2500. Мы не ставим своей задачей заработок на вторичном фонде. Наш рынок - это, в первую очередь, новое жилье.

- Как вы гарантируете клиенту, что выкупите у него старую квартиру?

- Если клиент хочет воспользоваться быстрым обменом, то мы с ним одновременно заключаем договор купли-продажи старой квартиры, а также договор купли-продажи новой квартиры, если дом сдан, или договор участия в долевом строительстве, если дом еще строится. В случае если клиент выбирает обмен с правом проживания в старой квартире до переезда в новую, мы заключаем с ним договор о намерениях - что после переезда в новую он отдает нам свою старую в счет оплаты новой.

В зимнее время территория жилищных комплексов убирается под скребок в режиме нон-стоп.

P.S.

Давно прошли те времена, когда мы жили ожиданием светлого будущего, в котором все должно измениться к лучшему. Сегодня у нас с вами есть возможность менять условия жизни своей семьи в зависимости от потребностей. Помочь в этом готовы квалифицированные специалисты одной из самых надежных и солидных компаний Рязани. Список жилых объектов «Зеленого сада» постоянно пополняется, дома строятся в разных частях города, так что у клиентов есть большой выбор районов, планировок и площадей. Если доверить свою мечту о новом и современном жилье профессионалам, вы не только сэкономите на покупке, но и быстро справите новоселье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За истекший период 2018 года по трейд-ин в компании «Зеленый сад» купили:

79 - однокомнатных квартир,

94 - двухкомнатные квартиры,

31 - трехкомнатную квартиру,

4 - четырехкомнатных квартиры

В ЖК «Еврокласс» куплено 54 квартиры,

в ЖК «Гранд Комфорт» - 91, в ЖК «Грин парк Солотча» - 32, в ЖК «Евросити» - 24,

в ЖК «Еврокомфорт» - 10.

Всего за текущий год компания получила 211 заявок от клиентов.

В штате управляющей компании «Зеленый сад - Мой Дом» есть электрики, сантехники и другие специалисты. Дмитрий Поликарпов, мастер электромонтажного участка, готов в любой момент прийти на помощь жильцам и устранить возникшую проблему.

МНЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Светлана Староста, купила в трейд-ин квартиру в ЖК «Евросити»:

- Мы раньше жили в старом фонде на улице Пушкина, но семья увеличилась, и стали подумывать о расширении жилплощади. Новую квартиру я выбирала сама, хотелось, чтобы не было скученности домов на одном пятачке, чтобы большая детская площадка и зеленая зона поблизости. Мне очень приглянулся жилой комплекс «Евросити» на Окском проезде. Дом кирпичный, нет перенаселенности, и для детей во дворе все сделано на высшем уровне, и до Лесопарка рукой подать.

А еще мне очень нравится, что компания «Зеленый сад» сама берется обслуживать свои дома. Их УЖК работает первоклассно - всегда на связи, всегда быстро реагируют на обращения жильцов. Честно говоря, я раньше думала, что при оценке квартиры риэлторы от строительной компании занижают стоимость, предлагают выкупить по цене ниже рыночной. Мы были приятно удивлены, когда нам адекватно оценили квартиру, в соответствии со всеми ее плюсами и минусами. В «Евросити» мы выбрали трехкомнатную квартиру площадью 90 кв.м. С переездом нас не торопили, хотя мы и выбрали быстрый трейд-ин. Сейчас делаем ремонт и с нетерпением ждем переезда.

От всей души хотим поблагодарить специалиста «Зеленого сада» Светлану Николаевну Жаворонкову за то, что так деликатно и качественно провела сделку. Наш выбор этой компании на 80% - это ее заслуга.

Ольга Киселева, купила в трейд-ин квартиру в ЖК «Гранд Комфорт»:

- За стройкой нашего будущего дома мы наблюдали в буквальном смысле из окна старой квартиры. В тот момент мы уже задумались о покупке нового жилья, потому что с двумя детьми в двушке было тесновато. О компании «Зеленый сад» слышали от знакомых много хороших отзывов, поэтому с выбором застройщика долго не мучились. Изначально думали продать свою квартиру, а потом приобрести новую, но в компании нам предложили обменять ее в трейд-ин. Оказалось, что это гораздо удобнее, чем самостоятельно заниматься реализацией жилья и утопать в документах.

Квартиру оценили так, как мы и ожидали, и уже через две недели на нее нашелся покупатель. За нами же в «Гранд Комфорте» забронировали понравившуюся квартиру - вдвое больше нашей прежней - и парковочное место. Дом должны достроить к концу этого года, и в январе нам уже обещали вручить ключи. Никогда прежде мне не приходилось проводить сделки с недвижимостью, и я боялась попасть впросак, сделать что-то неправильно, но Светлана, риэлтор от «Зеленого сада», помогала нам на всех этапах и всегда была на связи. Так что все прошло быстро и беспроблемно!

Надежда Шалунова, купила в трейд-ин квартиру в ЖК «Гранд Комфорт»:

- До обращения в «Зеленый сад» у нас уже был негативный опыт с другими крупными строительными компаниями. Когда мы переехали в Рязань, сразу купили квартиру в новостройке, но застройщик затянул сдачу, и новоселья ждали целый год. Теперь, поскольку в нашей семье уже трое детишек, решили купить квартиру побольше, но оказалось, что не все застройщики готовы оформлять договор долевого участия на детей. А «Зеленый сад» делает все в интересах клиентов! И рейтинг у них высокий, сдают дома вовремя, нареканий по качеству практически не имеют и практикуют индивидуальный подход к своим покупателям.

Мы восемь лет живем в Рязани, в Дашково-Песочне, и район менять не хотели. Поэтому из всех домов выбрали «Гранд Комфорт» - рядом много магазинов, школы, детсады. Да и сам жилой комплекс - образец безопасности. Для нас было два главных критерия - это большая детская и большая кухня. Сейчас в основном строят квартиры с большой кухней-гостиной и маленькими комнатами, а нам хотелось, чтобы у детей была своя просторная жилая и игровая зона.

До обращения в «Зеленый сад» мы полгода пытались продать свою квартиру, а тут за 2,5 месяца компания ее продала по той цене, которая нас устраивала. За все время сделки с нас не взяли ни копейки за услуги, мы переживали и думали, где же подвох. А никакого подвоха нет, просто люди работают на совесть. Теперь ждем, когда дом сдадут, чтобы приступить к ремонту.

КСТАТИ

Какое жилье можно обменять по программе trade-in:

1. Принимаются во внимание квартиры, комнаты в общежитии, частные дома.

2. Жилье должно располагаться на территории Рязанской области.

3. Обязательным условием является так называемая юридическая и фактическая чистота жилья. Оно в обязательном порядке должно быть в собственности у продавца. То есть доля одного человека в общей совместной или долевой собственности на квартиру в сделках по схеме trade-in принимать участия не может.

4. Серьезные требования предъявляются к документам, связанным с квартирой и ее собственниками. Вы обязательно должны представить документ, подтверждающий факт приобретения данной квартиры в собственность.

НА ЗАМЕТКУ

Почему улучшать жилищные условия удобнее по программе trade-in

Вы можете купить понравившуюся квартиру без накоплений.

Вы получите право проживать в своей старой квартире до сдачи в эксплуатацию новой.

Это самый быстрый способ переехать в приглянувшуюся квартиру, не дожидаясь продажи старой жилой площади, а также оформления ипотечного кредита.

Чтобы найти покупателя на свою квартиру, вам не придется самому тратиться на экспертов-оценщиков, рекламу, публикацию объявлений.

Строительная компания зафиксирует для вас цену на выбранную квартиру.

Компания-застройщик возьмет на себя все заботы, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади.

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