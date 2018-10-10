2018-10-09T18:52:23+03:00
Общество

Рязанским школьникам и студентам предлагают поучаствовать в бесплатных экскурсиях

В конце прошлого учебного года проект «Дороги Победы» охватил около двух тысяч юных рязанцев
Ирина КОВАЛЕВА
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Пока в списке музеев, которые предлагают посетить школьникам, четыре объекта. Зато все бесплатноПока в списке музеев, которые предлагают посетить школьникам, четыре объекта. Зато все бесплатно
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В последние годы все больше внимания в школах и высших учебных заведениях стали уделять патриотическому воспитанию молодежи. Именно с этой целью проводят уроки мужества и встречи с ветеранами, устраивают экскурсии по городским музеям. Кстати, в этом году рязанские школьники смогут посетить четыре музея нашего города абсолютно бесплатно.

«Дороги Победы»

В 2014 году Агентство развития внутреннего туризма стало официальным оператором Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников». В рамках проекта регулярно проводятся экскурсии для детей и молодежи в музеи, связанные с историей и культурой России, на объекты историко-культурного наследия, в Города-Герои, Города Воинской славы, заповедники федерального значения, объекты, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также памятные и значимые места.

Основная цель, которую преследует агентство – воспитание патриотических чувств у молодежи, а также пробуждение у них интереса к изучению культурно-исторического наследия нашей страны.

В 2018 году Рязанская область стала 19-м регионом-участником этой военно-патриотической программы. Правда, руководство рязанских школ этому поверили не сразу.

- В школах изначально нас посчитали городскими сумасшедшими, - рассказывает куратор проекта Галина Болотова. - Там решили, что в наше время бесплатного ничего не может быть. Но потом постепенно поняли, что это вовсе не шутка и с удовольствием стали принимать участие в экскурсиях. Самыми активными стали две рязанские школы - №63 и №17. С особым интересом к этому проекту отнеслись школы-интернаты, дети из которых особо не избалованы вниманием.

Экскурсия «под ключ»

Пока в списке музеев, которые предлагают посетить рязанским школьникам, всего четыре объекта: Музей истории Воздушно-десантных войск, Музей военной автомобильной техники, Рязанский областной художественный музей и Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль.

- Все, что требуется от школ – это позвонить и подать заявку на участие в этой программе, - объясняет Галина Болотова. - Они определяются, какой музей хотели бы посетить, и мы согласовываем с ними дату поездки – тут уже все зависит от графика работы музеев и от нашего перевозчика.

Каждая из предлагаемых экскурсий делается «под ключ» и включает в себя перевозку участников на комфортабельном автобусе, соответствующем всем необходимым требованиям, а также услуги гида, сопровождающего группу в течение всей экскурсии.

- Пока наибольшей популярностью у нас пользуются Музей истории ВДВ и автомобильной техники, - рассказывает куратор проекта. - Это замечательно, потому что дети узнают историю своей страны, а кроме того, получают настоящее удовольствие от самого процесса.

В проекте «Дороги Победы» могут принять участие все желающие: учащиеся общеобразовательных школ и кадетских корпусов, воспитанники детских домов, курсанты военных училищ, члены военно-исторических клубов, дети с ограниченными возможностями в возрасте от 9 до 22 лет.

В апреле-мае участниками акции стало почти 2 тысяч юных рязанцев. С началом нового учебного года проект продолжился. Кроме того, организаторы обещают, что школьников ждут новые маршруты, но только по городу, но и по Рязанской области.

Для того чтобы стать участниками проекта, достаточно связаться с его координаторами по телефонам: 8 (920) 631-17-85, 8 (4912) 27-28-28.

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