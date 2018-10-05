СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-05T12:48:44+03:00

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«Быть лицом предприятия ­ колоссальная ответственность»

Четыре года назад выпускница Рязанского радиоуниверситета Елизавета Галкина начала трудовой путь в РКБ «Глобус» в должности инженера. Она с отличием окончила факультет «Автоматики и информационных технологий», а также магистратуру. В первое время пришлось совмещать вечернее обучение в магистратуре и работу, что было непросто.

- Работой своей довольна: устраивает и расположение, и коллектив, и зарплата. А еще мне нравится работать с людьми, взаимодействовать как с коллегами, так и с заказчиками. Тем более что я работаю в подразделении эксплуатационной документации, и мы плотно сотрудничаем с конструкторскими бригадами, -­ говорит она.

Удачное сочетание коммуникабельности и технического склада ума заложили в Елизавете родители. Ее мама ­- преподаватель физики, а папа -­ солист музыкального театра.

- Родители вложили много сил в мое воспитание: с ранних лет водили в театры, а после посоветовали поступить в музыкальное училище, где я освоила игру на аккордеоне, училась играть на гитаре. Но профессию музыканта в будущем я даже не рассматривала -­ меня привлекала физика. Мои бабушка и дедушка ­ физики, и я решила продолжить семейную традицию, выбрала техническую специальность, -­ рассказывает наша героиня.

Кстати, дедушка Елизаветы до сих пор преподает физику в Рязанском государственном агротехнологическом университете и известен своей строгостью и требовательностью.

Первые задания Елизаветы в бюро эксплуатационной документации уже были ответственными -­ связанными с решением вопросов по документации в головной организации. А спустя три года ей доверили работу с иностранными слушателями, прибывающими на предприятие для обучения.

- Когда мне предложили работать с иностранными группами, я была взволнована, ведь это колоссальная ответственность -­ быть лицом предприятия. Но отказаться от такого предложения просто не имела права -­ редко когда представляется такая возможность. Хотя к карьерному росту я не стремлюсь, для меня семья на первом месте, -­ признается Елизавета.

Вместе с супругом они активно участвуют в корпоративной жизни предприятия. Одним из ярких впечатлений для них стал сплав на байдарках по реке Пра в Рязанской области.

- Два дня мы провели в чудесном походе. Любовались восхитительными видами природы Рязанского края, готовили пищу на костре, ночевали в палатках, весело проводили время в корпоративных играх на сплочение коллектива. Мужу очень нравятся наши выезды и не только на природу, но и в музеи, на экскурсии, на праздничные собрания. Он всегда с радостью участвует во всех семейных мероприятиях, которые проводит «Глобус». А молодежная жизнь у нас на предприятии очень насыщенная!

Яна Подъячева придерживается правила не смешивать семью и работу. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

«Вдохновляет возможность открывать что­то новое»

Еще один пример успешного совмещения работы и личной жизни показывает молодой специалист Яна Подъячева, начавшая свой трудовой путь в «Глобусе» в 2015 году. Она успешно окончила Рязанский радиоуниверситет по специальности «Инженерное дело в медико­биологической практике». Образование позволяло ей пойти по стезе мамы­фармацевта, но между медицинским и техническим предприятием Яна Подъячева выбрала второе.

- На протяжении всего обучения в университете РКБ «Глобус» был у нас на слуху. Еще со студенческой скамьи мне представлялось, что на предприятии дружный коллектив, интересная работа, всегда есть стимул для развития. Уже через месяц после защиты диплома я вышла на работу, и все мои ожидания оправдались. В коллективе приветствуется взаимопомощь, доброе отношение, в том числе и руководства. Нет никакой рутины ­ я каждый день узнаю что-­то новое, -­ рассказывает Яна.

В своем отделе молодой специалист занимается разработкой программного обеспечения и документации. Свою работу девушка­-инженер считает творческой и интересной.

- Меня вдохновляет возможность каждый день открывать что-­то новое. Помогает в этом опыт старшего поколения. Мой наставник Татьяна Львовна Ремнева очень выручала меня в первый год работы. Да и сейчас помогают коллеги, в том числе из других отделов -­ в одиночку у нас на предприятии не принято работать, и высокие достижения возможны благодаря сплоченной работе в коллективе.

Загруженность в РКБ «Глобус» высокая, для инженеров установлен ненормированный рабочий день. Недавно Яна вышла замуж, но ей успешно удается совмещать работу и семью.

- У меня есть принцип ­- производственные проблемы оставлять на предприятии, не нести домой. Я постаралась перенять отношение родителей к работе. Они трудолюбивые, ответственные, исполнительные, но не смешивают семью и работу, свято хранят семейный очаг.

На предприятии немало сотрудниц с большими семьями, с детьми. РКБ «Глобус» всячески помогает в решении семейных вопросов: оформляет в детский сад, устраивает новогодние праздники и дарит подарки для детей сотрудников, а летом помогает устроить ребенка в оздоровительный лагерь.

На корпоративные выезды: в походы, экскурсии, в поездки по другим городам, в музеи и театры многие сотрудники выезжают с семьями.

- Профком постоянно приглашает на какие-­либо мероприятия. Это большая редкость в наше время. Сейчас сложно найти работу, которая устраивала бы и с финансовой точки зрения, и раскрывала бы потенциал, и коллектив был бы дружным. Мне с работой повезло. Каждый день я с радостью иду на работу, продумываю планы.

На опытных работников молодые специалисты РКБ «Глобус» смотрят как на достойный пример для подражания.

- Поражает огромный багаж знаний, то, как они влились в работу. В наше время всю жизнь проработать на одном предприятии ­- это подвиг, но это именно то, к чему я стремлюсь. Наши сотрудники увлечены работой, подходят к ней творчески. На их знаниях и опыте и держится предприятие.

В списочном составе «Глобуса» ровно половина - женщины, и треть руководителей -­ представительницы прекрасного пола. Это опытные сотрудницы, которым удается уделять время и семье, и работе. Вот и Яна Подъячева нацелена на постоянное профессиональное совершенствование. За три года работы она прошла плановую аттестацию, подтвердила квалификацию инженера 2-­й категории и уверенно заявляет: «Придет время, и мы, молодые, будем готовы принять эстафету и стать наставниками для новых поколений».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50 % сотрудников РКБ «Глобус» составляют женщины, то же соотношение в категории специалистов. Среди руководителей женщин - одна треть. Среди молодых специалистов, принятых на предприятие после окончания РГРТУ, в 2018 году одну треть составили девушки. И это неудивительно, ведь среди студентов радиотехнических специальностей молодых людей значительно больше.

На правах рекламы.