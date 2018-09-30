175-летие генерала Скобелева рязанцы отпраздновали в Заборове

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-30T18:45:18+03:00

На торжествах в Александро-Невском районе побывали представитель президента России в ЦФО, рязанский губернатор и посол Болгарии

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29 сентября в село Заборово Александро-Невского района Рязанской области съехалось несколько сотен человек из районного центра, Рязани, Москвы и из-за границы. В этот день Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, герою русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, исполнилось 175 лет.

Восстановленный усадебный дом рода СкобелевыхФото: Владимир ФРОЛОВ

На празднование прибыли представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, рязанский губернатор Николай Любимов и другие почетные гости. Приезжавших встречали собравшиеся в усадьбе Скобелевых жители села, специально выстроенные караулы казаков, десантников, кадетов и военный оркестр.

Жители села и ученики кадетских классов встречали гостейФото: Владимир ФРОЛОВ

О значении генерала Скобелева для истории России и для патриотического воспитания молодого поколения говорили в своих выступлениях Игорь Щеголев и Николай Любимов.

– Я хочу поблагодарить тех людей, которые вовремя спохватились и спасли от разрушения храм, привели в порядок захоронения Михаила Дмитриевича и его родителей, создали музей и мемориальный комплекс высокого уровня, – признался представитель президента.

– Именно рязанская общественность первой в стране постаралась возродить интерес к личности полководца, – подчеркнул глава области.

Рязанский губернатор повторил оценку Академии Генштаба, снова назвав Скобелева «Суворову равным»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Начальник управления министерства обороны России по увековечению памяти павших Александр Кирилин передал главе Александро-Невского района Владимиру Оводкову новый экспонат для музея Скобелева – дореволюционный плакат-лубок, где герой изображен со своим отцом, также генералом Дмитрием Скобелевым.

Вручение Александро-Невскому району нового экспоната, который займет свое место в музееФото: Владимир ФРОЛОВ

Посол Болгарии в России Атанас Крыстин напомнил:

– Много веков связывают наши страны. Общая историческая память скреплена кровью павших за свободу Болгарии воинов, скреплена общей духовностью. Память о Скобелеве остается для нас священной.

Мемориальный музей Скобелева встечал гостей юбилейной экспозициейФото: Владимир ФРОЛОВ

Звучали стихи, которые посвятили юбиляру русские поэты, в том числе рязанец Яков Полонский. К подножию памятника Михаилу Дмитриевичу были возложены гирлянда, перевитая лентой российского триколора, и живые цветы.

Возложение цветов к памятнику «белому генералу»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Гости Заборова посетили богослужение в церкви села, музей в здании построенной Скобелевым сельской школы и восстановленный усадебный дом Скобелевых, а также место захоронения героя и его родителей.