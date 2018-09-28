От чайной церемонии до каллиграфии: Рязанский госуниверситет отметил день рождения Института Конфуция

СЕГОДНЯ 16:29 2018-09-28T16:50:44+03:00

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27 сентября в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина торжественно отметили День Института Конфуция. На 8-ую годовщину приехала директор Института Конфуция Манчестерского университета Карен Вонг.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ВЕЛИКИХ КУЛЬТУР

На праздничном концерте в конференц-зале РГУ собрались студенты, преподаватели, интересующиеся китайской культурой рязанцы, иностранные гости, директора и учащиеся школ города. Торжественно открыл мероприятие ректор РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук Андрей Минаев.

- Для нас очень важно взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Россия и Китай – стратегические партнеры в современном мире. Древнейшая культура Китая и богатейшая русская культура проникнуты человеколюбием и идут навстречу друг другу. Институт Конфуция РГУ несет знания, китайскую культуру не только студентам, взрослым, но и школьникам. В нашем университете обучается много студентов из Китая. Надеемся, что вы станете послами русской ментальности и культуры в своей великой стране, - отметил Андрей Иванович.

Андрей Минаев выразил уверенность в долголетнем сотрудничестве России и КНР. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

В этом году Институт Конфуция РГУ принимает немало почетных гостей. В мае 2018 года в Рязань впервые прибыл посол КНР, а на 8-ю годовщину рязанского Института Конфуция приехала директор Института Конфуция Манчестерского университета (Великобритания) Карен Вонг. Иностранная гостья провела в Рязани несколько дней. Она познакомилась с деятельностью института Конфуция, побывала на фестивале китайского кино, посетила достопримечательности, в том числе, музей Сергея Есенина в Константинове. Она отметила теплый прием и высокий профессионализм преподавателей института Конфуция.

- Больше всего я ощутила теплоту окружающих меня в Рязани людей, вы создали настоящую домашнюю обстановку. Это мой первый визит, но я надеюсь, что еще много раз к вам приеду, - произнесла она.

Госпожа Карен Вонг поразилась высокому профессионализму преподавателей рязанского Института Конфуция. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

В рамках своего визита в Россию госпожа Вонг посетит еще Институты Конфуция в Москве и Санкт-Петербурге. Выбор учебных заведений не случаен. Институт Конфуция РГУ в 2014 году вошел в топ-25 институтов Конфуция мира и несколько лет подряд признается лучшим в России.

ЧИСЛО УДАЧИ И ПРОЦВЕТАНИЯ

С днем рождения Институт Конфуция поздравила замминистра экономического развития и торговли региона Галина Крутова:

- За 8 лет институт Конфуция стал поистине образовательным, научным и культурным центром нашего региона, и вносит большой вклад в экономическое развитие области. Рязанские предприятия активно сотрудничают с китайскими партнерами. В прошлом году Китай вышел в лидеры контрагентов Рязанской области по части экспорта.

Директор института Конфуция с российской стороны Елена Марьяновская приветствовала собравшихся и отметила, что изучение китайской культуры позволит еще глубже проникнуться русскими традициями. В своей поздравительной речи директор Института Конфуция с китайской стороны Нина Шань отметила, что согласно китайской нумерологии цифра 8 имеет особое значение - она символизирует удачу, благополучие, процветание и бесконечность.

- Наш институт прошел восьмилетний путь благодаря совместным усилиям китайской и российской сторон. Любителей китайского языка и культуры становится все больше, - рассказала она.

С каждым годом все больше рязанцев интересуются китайской культурой.

ФИЛЬМЫ, КУХНЯ И ПОЭЗИЯ

Помимо праздничных речей, гостям подарили концерт с чтением китайской поэзии, исполнением песен на китайском языке, национальными танцами, демонстрацией мультфильма в переводе. После чего для гостей работали всевозможные секции, связанные с культурой Поднебесной. Пришедшие узнали, что праздник неслучайно проводится в конце сентября, ведь 29 числа в мире отмечают день рождения Конфуция.

Гостей праздника пригласили на чайную церемонию. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Всем пришедшим подарили сувениры и угостили блюдами национальной кухни - пельменями и острыми салатами. Также в секциях студенты обучали рязанцев основам каллиграфии и предлагали присоединиться к чайной церемонии, познакомиться с китайской поэзией.

Все желающие могли попробовать свои силы в каллиграфии. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Институт Конфуция, помимо научной деятельности, большое значение уделяет просветительской работе. За годы своего существования рязанцам подарили множество праздников, связанных с культурой древней страны. Традиционно уже в 5-й раз в рамках китайских дней проходит кинофестиваль. Для всех желающих в течение недели организованы кинопоказы фильмов китайских режиссеров. В этом году встречи проводят в большом кинозале «Киномакс», чтобы принять всех желающих. Заключительные сеансы состоятся 28 сентября.

Секция китайской кухни собрала самое большое число посетителей. Фото: Марина РОМАНЕНКО.