Бывший ученик рязанской школы №69: Директор поступила неправильно. Но я воспринял это спокойно

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-26T18:02:41+03:00

В результате конфликта между родителями и руководством школы мальчика фактически попросили перевестись в другое учебное заведение

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Школьный конфликт – явление неизбежное и многоплановое. Он может возникнуть из ничего: из-за малейшего спора, разницы в пристрастиях, одежде, успехах в учебе. И разрешить его ребята способны так же быстро, как и создали. Гораздо хуже, когда дети становятся заложниками непонимания между взрослыми. Именно такая ситуация сложилась в школе №69, где из-за разногласий родителей и администрации ребенок был вынужден сменить учебное заведение.

«ОН НЕ БУДЕТ ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ»

Два года назад рязанка Валентина Григорьева устроилась на работу уборщицей в школу №69. Вместе с ней сюда пришел учиться и ее сын – 7-классник Андрей (имя изменено – Ред.). Семья жила в Семчине, и добираться до учебного заведения вместе им было очень удобно. Однако минувшим летом ситуация изменилась: Валентина Алексеевна решила уволиться и написала заявление по собственному желанию.

– Пока была в отпуске, принесла заявление, но ни директора, ни секретаря в тот момент на месте не оказалось. Я оставила заявление на пункте охраны с просьбой передать руководителю. Как положено законом, спустя две недели,

2 августа, пришла за трудовой книжкой, – рассказала Валентина Алексеевна.

Однако так просто уйти ей не удалось. Казалось бы, элементарный процесс увольнения перерос в настоящий скандал.

– Директор наорала на меня, швырнула трудовую книжку, что аж страничка оторвалась. Ее разозлило, что я передала заявление не лично ей в руки. Она пыталась меня заставить написать заявление и о том, что я по собственному желанию хочу забрать своего сына из школы. Я отказалась – мы хотели окончить 9-й класс и пойти в техникум. Зачем ему лишние хлопоты перед выпуском?

Андрею сейчас 15 лет, но с будущей профессией мальчик пока не определился. Родители говорят, что он мечтает стать то десантником, то поваром, то прокурором... Но в планах было после 9-го класса поступить в ссуз.

– Какие нормальные родители будут переводить ребенка на один год в другую школу? Надо привыкнуть к новым учителям, к их манере преподавания, голосу, адаптироваться в новом классе... Я сказала, что не буду писать заявление и что буду на нее жаловаться. А она в ответ: «Он не будет здесь учиться, жалуйтесь сколько угодно, мне ничего не будет, – говорит Валентина Алексеевна. – В итоге она вынудила нас написать заявление. Но я до сих пор не могу понять, чем мой ребенок им не угодил.

Стоит отметить, что поводов отчислять мальчика за плохую дисциплину или отставание по учебе не было.

– Парень он у нас общительный, но не задира. Учителя мне говорили, что мальчик мой хороший, чтоб я его не ругала. Никогда меня не вызывали в школу. Успеваемость у него неплохая, уроки не пропускал, не опаздывал. Дружил с одноклассниками, – говорят родители.

«РАЗВЕ МОЖЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ТАК ПОСТУПАТЬ?»

После тяжелого разговора с директором родители поняли, что, настаивая в такой ситуации, они только навредят ребенку. На семейном совете было решено выбрать сыну другую школу в своем районе. Посетив несколько общеобразовательных учреждений, остановились на 35-й.

– Директор в новой школе доброжелательный. Мы познакомились с классным руководителем, учитель посмотрел оценки Андрея, порадовался, что сын играет в волейбол и на аккордеоне. Тогда муж пошел в школу и написал заявление на перевод сына из школы, – рассказала родительница.

Конфликт вроде исчерпан, но Валентина Григорьева переживает за судьбу сына:

– Он у меня спрашивает: «Мам, а разве может заслуженный учитель (имеется в виду директор школы Татьяна Детко – Ред.) так поступать?» А я не знаю, что ответить ребенку, как его воспитывать дальше? Как мне его растить, когда в школе он видит такие примеры. У меня нет цели никого наказывать, я просто хочу, чтобы о поступке директора знали и другие учителя, и родители, и руководство управления образования. Кто-то же должен ответить за это!

В разговоре с корреспондентом «КП» Андрей действительно проявил себя как спокойный и рассудительный парень. Он рассказал нам, как долго мама боялась менять работу, переживая, что это может отразиться на его успеваемости:

– Мама думала, что если уволится, то учителя будут занижать мне оценки, возникнут проблемы с директором. Мы с отцом ее успокаивали, говорили, что если хочет, пусть уходит из школы. В результате так и вышло. Я, честно, не понял, почему из-за проблем между взрослыми должен уходить из школы я. Конечно, директор поступила неправильно. Но я спокойно воспринял это.

По словам Андрея, в новой школе ему понравилось, разве что отстает по ремонту от 69-й.

– Сначала мне не хотелось куда-то переходить, привыкать к новому. Но ребята в новом классе меня хорошо приняли, с некоторыми уже успел подружиться. Класс у нас даже более сплоченный, чем мой прежний. Сейчас думаю: даже хорошо, что познакомился с новыми людьми.

Как нам удалось узнать, новичок в классе получил первые отметки и подтвердил хорошую успеваемость. В будущее он смотрит с оптимизмом:

– Школа хорошая, может, и останусь дальше учиться, перейду в 10-й класс.

«ДИРЕКТОР ПРЕДЛОЖИЛА ОТЦУ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ МАЛЬЧИКА В ШКОЛЕ»

В управлении образования и молодежной политики Рязани нам официально подтвердили возникший конфликт между нашей читательницей и директором школы. По результатам служебного разбирательства нам сообщили, что претензий со стороны администрации школы к работе Валентины Григорьевой не было.

– Она выполняла свою работу добросовестно, однако излишне эмоционально позволяла себе выяснять отношения с коллегами в коридорах школы. Администрация школы неоднократно предлагала ей решать возникающие вопросы в кабинете, – ответили нам в пресс-службе горадминистрации.

Что касается ребенка, управление образования отмечает, что за 2 года учебы в школе мальчик «зарекомендовал себя с положительной стороны: обучался на 4 и 5, занимался в оркестре, выступал на итоговом фестивале «Овация».

По данным управления образования, отец ученика добровольно обратился 9 августа с письменным заявлением, с просьбой выдать личное дело сына для перевода в другую школу.

– Детко предложила отцу продолжить обучение мальчика в школе, несмотря на увольнение мамы. Отец ответил, что у сына есть друзья в другой школе, и по решению семьи мальчик будет учиться там, – заверили в пресс-службе.

Согласно закону, решение о переводе ребенка принимают родители. Также в администрации родителям напомнили их права:

– В соответствии со статьей 45 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» родители (законные представители) вправе защищать интересы своих детей, в том числе путем направления обращений в администрацию школы или комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Валентина Алексеевна уже направила письмо начальнику управления образования Рязани, но ответ вряд ли будет отличаться от полученного редакцией.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог центра здоровья «Доктор+» Валентина КОНКИНА:

– В статье речь идет о неразрешенном конфликте между взрослыми людьми, в который оказался втянут ребенок. К сожалению, такое происходит довольно часто. В этой ситуации хочется обратить внимание на два аспекта: изменение жизненных обстоятельств у подростка и изменение его мировоззрения и отношения к миру в связи с новым опытом.

Успешность адаптации в новом учебном учреждении зависит от личностных особенностей подростка, выработанных у него на данный момент специальных стратегий совладания со стрессом, поддержки окружения. При благоприятных условиях ребенок может уже через месяц адаптироваться в новом учебном заведении. При негативном развитии событий адаптация может затянуться.

В подростковом возрасте, как известно, происходит становление мировоззрения и выработка собственного отношения к миру. Оказавшись в такой ситуации, подросток еще не может адекватно оценить ее. Он ориентируется на мнение родителей и близких и свои собственные представления о справедливости. Задача родителей – справиться со своими чувствами в этой ситуации и признавать чувства ребенка, которые могут отличаться от их собственных. Важно понимать, что есть конфликты, которые можно разрешить, а бывают конфликты затяжные. И тогда для подростка будет ценным опытом то, как взрослые принимают решение о завершении конфликта, как сами проживают его, какую стратегию используют и насколько это в итоге оказывается эффективным.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели!

А с какими конфликтными ситуациями сталкивались в школе ваши дети и каким образом вам удалось их разрешить? Как в сложившихся обстоятельствах проявила себя администрация учебного заведения? Делитесь своими историями с нами по телефону редакции: 8 (4912) 95-78-87.