10 грибных мест Рязанской области

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-25T21:25:38+03:00

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Людей с берестяными коробами и плетеными корзинами, а то и с пластиковыми ведрами по утрам можно увидеть прежде всего на железнодорожных станциях. Тайна объясняется просто: вдоль рельсовых путей много обширных лесопосадок, а кое-где они проходят и сквозь леса. Там, откуда отправляются пригородные автобусы, грибников гораздо меньше – разве что при отъезде в сторону Мещеры.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ОКИ

На мещерском берегу самые близкие зоны сбора грибов – в лесу между Агро–Пустынью и Полянами (автобусы из Торгового городка, 15 км от Рязани, остановка «Поворот на Агро–Пустынь»), между Солотчей и Полково (25 км, остановка «Полково»), а также за селом Ласково между Ласковским и Сегденским озерами (45 км).

Многие «тихие охотники» пытаются сбыть большую часть собранного прямо там же. Каждый день около полудня на дороге между селом Ласково и поселком Приозерный среди продавцов черники встают и продавцы грибов. Больше всего здесь лисичек, устилающих светлые поляны с зеленовато–голубоватой травой.

Те, кто любит забираться в местность поглуше, едут на собственном автотранспорте в окрестности деревни Лопухи (между Варскими и Дубровичами). Там в 2010 году леса были спасены с помощью белорусских пожарных, и на краю болот сборщиков часто ждет удача. Здесь преобладают подберезовики и опята.

Уже за курортным районом рязанцы собирают грибы вдоль Келецкой канавы (от остановки автобусов «Кельцы») и в торфяном районе у сел Малиновка и Рябиновка (от одноименных остановок автобусов).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРИБЫ ОБЕРЕГАЕТ

Возле сел Деулино (на реке Пра) и Болонь (в Клепиковском районе) начинается национальный парк «Мещерский». Здесь с «тихой охотой» все обстоит не так просто, как в обычном лесу.

Особо охраняемая зона пока составляет 59 394 гектара. На ней запрещен сбор грибов, ягод «и иных дикоросов» (например, лекарственных трав) вне участков, специально определенных дирекцией парка. То есть, если кто-то увидел грибницу и начал резать шляпки, не справившись предварительно с картой, при выходе с территории парка он может попасть под проверку. При отсутствии специального пропуска есть опасность попасть на административный штраф – размером до 4 тысяч рублей.

Собранные грибы очищаются перед тем, как выкладываются на рынкеФото: Владимир ФРОЛОВ

СПАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Также на левом берегу рязанцы часто собирают грибы в длинном лесу, тянущемся вдоль Оки от села Сумбулово до села Панино (остановки автобусов «Выползово», «Петровичи», «Агломазово», 35–50 км от Рязани). Здесь традиционно много белых боровиков, хотя около упавших деревьев можно найти и опята.

Те, у кого больше времени, и они по состоянию здоровья могут себе позволить ночевку в палатке (ведь не всегда стоит такая жара, какая была в первые дни августа), уезжают в леса рядом со спасскими селами Федотьево и Ижевское. Самыми популярными грибами этих мест остаются подберезовики и лисички.

ПРАВЫЙ БЕРЕГ ОКИ

На рязанской стороне Оки лесов, хоть и не таких густых и сплошных, как мещерские, тоже хватает.

Некоторые рязанцы отправляются за грибами с вокзала «Рязань–1» по московскому направлению – в лесопосадки возле сел Дивово и Слемы. До них, соответственно, 40 и 45 минут пути на электропоезде (у одноименных железнодорожных станций).

В противоположную сторону от Москвы большинство грибников отправляется в леса возле сел Кирицы и Сушки (платформа «270 км», 1 час 10 минут пути). Те, кому не жалко потратить весь летний день с утра до позднего вечера, достигают платформ Ушинский и Ванчур – это уже за районным центром Шилово (120 км от Рязани). Последняя обратная электричка на Рязань проходит там в 19:45.

Наконец, кто–то выезжает с вокзала «Рязань–2» на юг – до платформы «216 км» (дорога занимает 20 минут) и бродит по зеленой зоне вокруг сел Сажнево и Романцево. Отсюда привозят белые грибы и рыжики.

ЗАКОННО!

Разрешение на посещение территории национального парка «Мещерский» можно получить в офисе учреждения по адресу: Рязанская область, г. Спас–Клепики, пл. Ленина, д. 20. Для этого нужно приехать в офис учреждения и обратиться в отдел туризма. Плата за пребывание в парке составляет: при нахождении менее суток – 50 рублей с человека, от 1 до 7 суток – 250 рублей с человека. В выдаче разрешения на посещение может быть отказано в том случае, если на территории Рязанской области или отдельных районов установлен высокий класс пожарной опасности. Уточнить места, где сбор грибов разрешен, можно заранее в администрации парка по телефону: 8 (49142) 2–63–98.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Галина Симонова, биолог, сотрудник центра общественных экологических инициатив:

– Санитарные врачи уже около 60 лет напоминают нашим согражданам: собирать грибы вдоль автомобильных дорог небезопасно. Они накапливают в себе соединения свинца, содержащиеся в выхлопных газах машин. Во времена СССР считалось, что от магистральных трасс надо отходить на 1000 метров, а от дорог областного значения – на 500 метров. Но за последние 30 лет вредных веществ в автомобильном топливе стало намного меньше, и эти нормативы, я думаю, надо сократить втрое.