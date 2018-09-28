Где рязанским автомобилистам придется платить за проезд?

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-28T15:40:12+03:00

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Недавно рязанских водителей огорошили новостью о расценках на проезд по строящимся в городе платным дорогам. «КП»­АЗС» выяснила, где именно придется заплатить за быстрый и комфортный проезд.

«РАЗМЕР ПЛАТЫ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ»

В сентябре рязанское правительство утвердило постановление регионального минтранса об установлении платы за проезд по платным дорогам, которые планируют построить в Рязанской области.

Размер платы будет зависеть от высоты автомобиля, количества осей и наличия искусственных сооружений на платных участках дороги. Для легковых машин с двумя и более осями (включая авто с прицепом) и высотой над передней осью до 2 метров плата составит 12 рублей за 1 километр дорог и 84 рубля за километр проезда по искусственным сооружениям. Для автомобилей высотой более 2 метров и с большим числом осей плата еще выше. Отметим, что максимальный тариф положен для грузовиков с тремя и более осями и высотой более 2,6 метра. Он составляет 38,5 рубля по дорогам и 269 рублей – по искусственным сооружениям. Согласно документу, каждый год тарифы будут индексироваться путем умножения на накопленный с 2018 года индекс потребительских цен.

Важно отметить, что в документе отражены максимальные значения, за рамки которых инвесторы дороги не имеют права выходить.

– Размер платы за проезд не должен превышать максимальный размер и может зависеть по общему подходу от капитальной стоимости объекта и затрат на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, – пояснил нам и.о. министра транспорта и автомобильных дорог региона Валерий Еремин. – Однако в каждом конкретном случае размер платы будет устанавливаться непосредственно концессионным соглашением.

36 КМ ПЛАТНЫХ ДОРОГ ЗА 5 ЛЕТ

Итак, где же рязанским автолюбителям придется раскошелиться за проезд по платной дороге? Как нам пояснили в региональном минтрансе, в течение пяти лет в Рязанской области планируют построить около 36 километров платных дорог.

Речь идет о втором этапе Северного обхода Рязани, который соединит въезд в город от поворота с трассы М5 на поселок Совхоз Рязанский до выезда в сторону Владимира. На этих 14,3 километра дороги будет четыре развязки. Также планируют сделать платным восточный участок Северного обхода. И еще один платный участок будет на Северном обходе от Михайловского шоссе с подъездами к 7­му Мервинскому проезду и улице Островского в Рязани.

– В настоящее время концессионные соглашения не заключены, ведется подготовительная работа для их заключения, – пояснили в минтрансе.

КСТАТИ

В Рязани в настоящее время платный проезд предусмотрен только по путепроводу через железную дорогу в районе Соколовки. Проехать по нему стоит 25 рублей, а по смарт­карте – 20 рублей. Новое постановление о расценках на проезд по платным дорогам этого участка не коснется.