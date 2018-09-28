Опыт и профессионализм: лаборант РНПК стала призером престижного конкурса

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-28T12:22:28+03:00

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22 и 23 сентября в Москве прошел первый финал Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». За призовые места в различных компетенциях боролись более 130 участников из 28 регионов. Среди них честь региона отстаивала лаборант испытательной лаборатории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Ольга Емельянова. Она заняла 3­е место в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Навыки и опыт – залог успеха

Для Ольги Емельяновой со школьных лет любимым предметом была химия, поэтому вопросов с выбором профессии не возникло. Она продолжила династию нефтяников, которую заложил ее отец. В 1992 году Ольга Ивановна пришла на нефтезавод. За годы работы она зарекомендовала себя как очень грамотный и ответственный специалист. Так что у руководства Рязанской нефтеперерабатывающей компании не возникло сомнений, когда встал вопрос, кого же отправить на чемпионат.

­ Ольга Ивановна готовит растворы на всю лабораторию, которые потом применяются для различных анализов, ­ рассказывает начальник испытательной лаборатории АО «РНПК» Зарема Асулова. ­ То есть она выполняет наиболее сложные работы, которые связаны с аналитической химией. У нее большой опыт, соответствующая подготовка, образование, поэтому и было решено отправить именно ее.

Ольга Емельянова неоднократно становилась призером корпоративного конкурса «Лучший по профессии», однако в таком крупном состязании принимала участие впервые. О необходимости участия в чемпионате «Навыки мудрых» стало известно всего за две недели до его проведения ­ времени на подготовку было немного. Но, по словам лаборантки, задания конкурса не стали для нее сюрпризом и нисколько не испугали. Сложнее оказалось справиться с волнением.

­ Конечно, очень ответственно представлять такое большое предприятие, как наше, ­ призналась нам Ольга Ивановна. ­ Но с волнением усилием воли я справилась и сделала все, что нужно было. А задания, которые пришлось выполнять – это наша работа, которую мы делаем каждый день.

Навыки, опыт и хорошая материально­техническая база предприятия, по мнению Ольги Емельяновой, ­ вот то, что помогло занять ей достойное призовое место.

Работники старшей возрастной категории – источник знаний и опыта

26 сентября в стенах родного предприятия Ольгу Емельянову поздравил генеральный директор АО «РНПК». Владимир Абрамов поблагодарил Ольгу Ивановну за труд и мастерство, вручил ей цветы и ценные подарки от предприятия:

­ От всей души поздравляем вас с победой в этом конкурсе! Это очень важно для нас, ведь WorldSkills – это не просто конкурс, а укрепление престижа профессий реального сектора экономики.

Также Владимир Абрамов отметил, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания первой среди дочерних предприятий «Роснефти» приняла участие в конкурсе для профессионалов старше 50 лет, что еще раз подчеркивает – на этом предприятии особо ценят сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.

­ Мы давно работаем с людьми, которые подходят или уже вышли за пределы пенсионного возраста, ­ рассказывает генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. ­ Считаем, что эти люди являются источником знаний и умений, которые необходимы в таких сложных производствах, как нефтепереработка.

В НК «Роснефть» уже много лет успешно действует система наставничества, реализуется программа профессионального обучения и повышения квалификации, позволяющая сотрудникам всех уровней и возрастов развивать свои компетенции. Ну а чемпионат «Навыки мудрых» и его победители просто еще раз напомнили окружающим о том, что работники предпенсионного и пенсионного возраста являются по­настоящему востребованными специалистами.

НАША СПРАВКА

«Навыки мудрых» ­ новое направление чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Его организаторами являются «Ворлдскиллс Россия» и Федеральная служба по труду и занятости «Роструд».

В этом году соревнования проходили по 26 компетенциям. На выполнение заданий каждому участнику отводилось от двух до восьми часов, а оценивало результаты жюри, состоящее из восьмидесяти экспертов.

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