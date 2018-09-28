Опыт и профессионализм: лаборант РНПК стала призером престижного конкурса
22 и 23 сентября в Москве прошел первый финал Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». За призовые места в различных компетенциях боролись более 130 участников из 28 регионов. Среди них честь региона отстаивала лаборант испытательной лаборатории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Ольга Емельянова. Она заняла 3е место в компетенции «Лабораторный химический анализ».
Навыки и опыт – залог успеха
Для Ольги Емельяновой со школьных лет любимым предметом была химия, поэтому вопросов с выбором профессии не возникло. Она продолжила династию нефтяников, которую заложил ее отец. В 1992 году Ольга Ивановна пришла на нефтезавод. За годы работы она зарекомендовала себя как очень грамотный и ответственный специалист. Так что у руководства Рязанской нефтеперерабатывающей компании не возникло сомнений, когда встал вопрос, кого же отправить на чемпионат.
Ольга Ивановна готовит растворы на всю лабораторию, которые потом применяются для различных анализов, рассказывает начальник испытательной лаборатории АО «РНПК» Зарема Асулова. То есть она выполняет наиболее сложные работы, которые связаны с аналитической химией. У нее большой опыт, соответствующая подготовка, образование, поэтому и было решено отправить именно ее.
Ольга Емельянова неоднократно становилась призером корпоративного конкурса «Лучший по профессии», однако в таком крупном состязании принимала участие впервые. О необходимости участия в чемпионате «Навыки мудрых» стало известно всего за две недели до его проведения времени на подготовку было немного. Но, по словам лаборантки, задания конкурса не стали для нее сюрпризом и нисколько не испугали. Сложнее оказалось справиться с волнением.
Конечно, очень ответственно представлять такое большое предприятие, как наше, призналась нам Ольга Ивановна. Но с волнением усилием воли я справилась и сделала все, что нужно было. А задания, которые пришлось выполнять – это наша работа, которую мы делаем каждый день.
Навыки, опыт и хорошая материальнотехническая база предприятия, по мнению Ольги Емельяновой, вот то, что помогло занять ей достойное призовое место.
Работники старшей возрастной категории – источник знаний и опыта
26 сентября в стенах родного предприятия Ольгу Емельянову поздравил генеральный директор АО «РНПК». Владимир Абрамов поблагодарил Ольгу Ивановну за труд и мастерство, вручил ей цветы и ценные подарки от предприятия:
От всей души поздравляем вас с победой в этом конкурсе! Это очень важно для нас, ведь WorldSkills – это не просто конкурс, а укрепление престижа профессий реального сектора экономики.
Также Владимир Абрамов отметил, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания первой среди дочерних предприятий «Роснефти» приняла участие в конкурсе для профессионалов старше 50 лет, что еще раз подчеркивает – на этом предприятии особо ценят сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.
Мы давно работаем с людьми, которые подходят или уже вышли за пределы пенсионного возраста, рассказывает генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. Считаем, что эти люди являются источником знаний и умений, которые необходимы в таких сложных производствах, как нефтепереработка.
В НК «Роснефть» уже много лет успешно действует система наставничества, реализуется программа профессионального обучения и повышения квалификации, позволяющая сотрудникам всех уровней и возрастов развивать свои компетенции. Ну а чемпионат «Навыки мудрых» и его победители просто еще раз напомнили окружающим о том, что работники предпенсионного и пенсионного возраста являются понастоящему востребованными специалистами.
НАША СПРАВКА
«Навыки мудрых» новое направление чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Его организаторами являются «Ворлдскиллс Россия» и Федеральная служба по труду и занятости «Роструд».
В этом году соревнования проходили по 26 компетенциям. На выполнение заданий каждому участнику отводилось от двух до восьми часов, а оценивало результаты жюри, состоящее из восьмидесяти экспертов.
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