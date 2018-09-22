2018-09-21T17:46:16+03:00
Общество

Водитель рязанской маршрутки, спасший пассажира: Я просто оказал первую помощь – ничего особенного

Анастасия КУДРЯШОВА
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Александр Дудкин 27 лет провел за рулем автомобиля.Александр Дудкин 27 лет провел за рулем автомобиля.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
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На днях рязанцы обсуждали в соцсетях поступок, разрушающий сложившийся в обществе стереотип о маршрутчиках – в Рязани водитель спас жизнь пассажиру. «КП»-­АЗС» встретилась с Александром Дудкиным, оказавшим первую помощь молодому человеку с приступом эпилепсии.

«ВДРУГ В САЛОНЕ КТО­ТО РЕЗКО ВСКРИКНУЛ»

Негативное отношение к водителям коммерческих автобусов у рязанцев сложилось неспроста: то и дело некоторые из них нарушают правила движения, грубят и устраивают разборки между собой прямо на дорогах. На память приходят несколько крупных ДТП с участием маршруток, в том числе с серьезно пострадавшими пассажирами. Около года назад на улице Циолковского коммерческий микроавтобус перевернулся, летя на красный. В страшной аварии получили травмы 18 человек. В начале года еще один «гонщик» торопился проскочить перекресток и на полном ходу врезался в троллейбус. Тогда пострадали восемь пассажиров маршрутки, в том числе трое детей.

Случаи, когда водитель проявил вежливость, участие, заботу о перевозимых им людях – действительно редкость. На этом фоне особого внимания заслуживает, казалось бы, рядовой случай, когда человек просто помог ближнему.

Водитель с 27-­летним стажем Александр Дудкин два года назад пришел на работу в ООО «Таксавто». Работа непростая. По несколько напряженных часов в день он проводит за рулем «Газели» по маршруту №33. На дорогах бывает разное, но 18 сентября произошло из ряда вон выходящее событие. В утренний час пик маршрутка следовала по привычному пути, как вдруг в районе остановки «ТД «Алина» на улице Новоселов одному из пассажиров стало плохо.

– Ехал спокойно, ничего не предвещало беды, как вдруг в салоне кто­то резко вскрикнул. На переднем кресле сидел молодой человек лет 30, я прекрасно видел его лицо в зеркале. Он вытянулся в струнку, запрокинул голову назад, охваченный спазмом. Я сразу понял, что у него эпилептический припадок, – рассказал Александр.

Водитель быстро остановил машину. Пассажиры сразу разбежались от эпилептика, в том числе и его испуганная юная соседка.

– У него пошла пена изо рта. Я поискал ложку, чтобы зажать между зубами, но не нашел. Сразу положил его на бок на сидения, чтобы язык не перекрыл горло, и он не задохнулся. Пена прошла, спазм тоже закончился, и я поднял ему веки, но глаза все еще были закатаны вверх. Знаю, что в этом случае таких больных нельзя трогать, чтобы они ничего себе не сломали в агонии.

Александр вызвал скорую. Пассажирам он предложил воспользоваться другим транспортом, вернув деньги за проезд. Врачи приехали в течение 20 минут. Все это время водитель провел рядом с мужчиной.

На конечной остановке некоторые водители не всегда ведут себя мирно, но не в случае с нашим героем (его маршрутка слева). Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На конечной остановке некоторые водители не всегда ведут себя мирно, но не в случае с нашим героем (его маршрутка слева).Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«ВОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ»

О том, как действовать в случае эпилептического приступа, Александр хорошо знает благодаря опыту, полученному на прежнем месте работы. Также дважды в год в его нынешней компании водители проходят инструктаж, в том числе, по оказанию первой помощи.

– Я человек спокойный, взвешенно оценил ситуацию и начал действовать. За годы работы дальнобойщиком всякое повидал: и трупы на дорогах, и сбитых пешеходов, и серьезные аварии. Понимаю, что несу ответственность за каждого пассажира. Я просто оказал первую необходимую помощь, ничего особенного в этом нет.

По его словам, в их таксопарке водители с уважением относятся друг к другу и не устраивают гонки на дороге в погоне за выручкой.

– Обидно, что какой­-нибудь нарушитель-­гастарбайтер за рулем маршрутки устроит серьезную аварию, а нас потом всех под одну гребенку ровняют. Я за ужесточение требований к иностранным водителям, но с другой стороны, если их уберут, то половина маршруток просто встанет. Труд у нас тяжелый, поэтому мало желающих идти на эту работу.

Александр попросил обратиться со страниц газеты к своим нерадивым коллегам: «Будьте взаимно вежливы!». Что касается пассажиров, то герой нашей публикации напомнил любителям без спроса выходить через заднюю дверь, что они рискуют жизнью:

– Иногда случается, что ждешь сигнала светофора, а в это время люди в салоне сами открывают заднюю дверь и пытаются выйти на дорогу. Но не всегда получается контролировать ситуацию во всех зеркалах. Загорается зеленый сигнал светофора, начинаю ехать, а пассажир в это время выходит. Я ведь могу его переехать случайно. Люди должны понимать, что сами отвечают за свою жизнь.

Хочется верить, что пример Александра возьмут на заметку остальные водители, и передвигаться на коммерческом общественном транспорте в Рязани станет спокойнее.

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