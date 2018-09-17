Рязанский подрядчик превратил капремонт в коммунальный апокалипсис

СЕГОДНЯ 18:07 2018-09-17T18:09:32+03:00

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Масштабная программа капитального ремонта идет в Рязани уже три года. И всем эта программа хороша, если бы не нерадивые подрядные организации, в очумелых ручках которых ремонт иногда превращается в локальный апокалипсис.

В Рязани рекордсменом по числу претензий, пожалуй, можно считать муниципальное предприятие «Ремонтно­строительное управление №1».

Исходят они как от собственников и арендаторов квартир в этих домах, так и от контролирующих органов, и касаются в основном качества, проводимого капитального ремонта кровли многоквартирных домов.

Дело – потоп

В редакцию «Комсомольской правды» уже обращались жильцы домов №16 и №18 на проезде Грибоедова и дома 5а на улице Строителей в Рязани. Ремонт кровли на этих домах начался еще в начале лета. Сперва срок сдачи этих объектов из-за дождей с 1 сентября перенесли на 15 число. Но и этой отсрочки рабочим из «РСУ №1» не хватило – монтаж кровли не завершен до сих пор.

Что характерно, претензии к работе этой организации есть и у прокуратуры Пронского района. Ведомство проверило ремонт кровли домов №4 и №7 в селе Береговая Погореловка и обнаружило, что подрядчик и там допустил множественные нарушения. В том числе не завершил работу на объекте, а именно – не выполнил работы по наращиванию фановых труб. Кроме того, были некачественно проведены окраска карниза и ветровой доски, раскрепление деревянных элементов, герметизация ограждений и снегозадержателя кровли. Местами имеются провисы пароизоляции, а также присутствует строительный мусор.

За работой подрядчика следят неусыпно?

Между тем, по данным, предоставленным «Комсомолке» в пресс-службе администрации Рязани, между «РСУ №1» и региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов заключены договоры на выполнение порядка 880 (!) видов работ в 2018 году. При этом, как нас заверили чиновники, за деятельностью подрядчиков на объекте следят неусыпно и с большим вниманием.

– Качество работ инженеры Фонда капитального ремонта контролируют постоянно с самого начала и до завершения капитального ремонта многоквартирного дома. Специалисты отражают замечания в журналах работ, проверяют соответствие используемых материалов, объемов, соблюдение графика работ. При приемке работ по капитальному ремонту на объект выезжает специальная комиссия, в которую входят представители Фонда, подрядной организации, управляющей компании и собственников помещений в многоквартирном доме, если жители самостоятельно принимали решение о проведении капремонта и выбрали уполномоченное лицо, – отрапортовали в администрации Рязани на запрос «КП».

«Всегда пытаемся договориться с жильцами»

В самом «РСУ №1» от проблем не открещиваются. Директор организации Николай Кленушкин заявил корреспонденту, что обращения по вопросу качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту МП «РСУ №1», рассматриваются, а претензии удовлетворяются:

– Мы всегда стараемся идти навстречу жильцам ремонтируемых домов, всегда пытаемся решить вопрос в досудебном порядке. Что касается квалификации наших сотрудников, сообщу, что в штате МП «РСУ №1» находится 44 человека. Все трудовые отношения оформлены в соответствии с Трудовым кодексом. Да, среди разнорабочих в субподрядных организациях трудятся выходцы из бывших стран СССР, но все они имеют необходимую квалификацию и разрешения на работу на территории России.

Сейчас, по словам Николая Сергеевича, в работе «РСУ №1» остаются порядка ста домов, но и они будут завершены в самое ближайшее время.

Пока исполнитель договаривается с обиженными жильцами, чье имущество пострадало от протечек, следующим в очереди на капремонт остается надеяться, что им достанется более ответственный подрядчик, а долгожданное обновление дома не превратится в очередную коммунальную катастрофу.

КОНКРЕТНО

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области «Комсомолке» пояснили: если подрядчик не укладывается в сроки, то ему грозят штрафные санкции за каждый день просрочки.

– Согласно условиям договора, подрядчик несет риск случайной порчи и повреждения любого имущества в многоквартирном доме. Таким образом, в случае если по вине подрядчика собственникам нанесен ущерб, они вправе обратиться в Фонд капитального ремонта Рязанской области с заявлением. Мы направим это обращение подрядчику с требованием устранить недостатки, – рассказала главный специалист по связям со СМИ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Анастасия Батищева.