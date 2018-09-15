Открывшийся цирк подарил рязанцам уникальное шоу белых медведей

15 Сент. 00:00 2018-09-16T00:22:19+03:00

С отремонтированным зданием и его возможностями познакомились первые зрители программы «Цирк на льду»

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В связи с капитальным ремонтом здания Рязанского цирка горожанам на 4 года пришлось забыть о серьезном цирковом искусстве. Конечно, все с интересом следили за преображением здания и территории вокруг – и с нетерпением ждали первых представлений. Так что открытие цирка, которое прошло 14 сентября, стало действительно значимым событием для города.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Торжественной церемонии открытия и первому представлению предшествовала пресс-конференция. На ней представители региональных СМИ смогли задать интересующие вопросы генеральному директору «Росгосцирка» Дмитрию Иванову, новому директору Рязанского цирка Тамаре Бортниковой, представителю подрядчика, который делал ремонт, а также артистам программы «Цирк на льду».

На пресс-конференции журналисты познакомились с новым директором Рязанского циркаФото: Ирина КОВАЛЕВА

Конечно, журналистов в первую очередь интересовало, что изменилось в цирке в лучшую сторону в техническом плане. Дмитрий Иванов отметил, что в новом здании все сделано на высшем уровне.

– Здание оборудовано системами кондиционирования и пожарной безопасности, а в зале установлены удобные кресла. Кроме того, здесь самое современное световое и звуковое оборудование, которое позволит проводить любые мероприятия. Что касается условий содержания животных, здесь все соответствует международным нормам и требованиям: это и климат-контроль, и места для приготовления пищи, и холодильные камеры.

Представитель подрядчика добавил к этому списку качество отделки здания: оказывается, здесь использован особый эко-материал, так что и зрителям, и артистам, и животным в отремонтированном цирке должно быть комфортно.

Генеральный директор «Росгосцирка» отметил, что большое внимание при обустройстве здания уделили маломобильным гражданам. Пандусы при входе, специальные места в зале и даже туалеты для инвалидов – на сегодняшний день здесь сделан максимум, чтобы они могли наравне со всеми наслаждаться цирковым искусством.

Впечатлением о новом здании цирка поделился заслуженный артист России Сергей Просвирнин, который, кстати, четыре года назад участвовал в последних представлениях перед закрытием цирка на ремонт.

– Если честно, я тогда думал, что ваш цирк закроют лет на десять, – вспоминает артист. – Но фундаментальную реконструкцию сделали за очень короткий срок. Здесь сегодня есть все, чтобы артисты классно работали для зрителей. Конечно, мы переживали, потому что цирк новый, было непонятно, как и что будет, но генеральные прогоны и репетиции показали, что все работает, все сделано здорово.

На протяжении всего представления зрителей веселили клоуныФото: Ирина КОВАЛЕВА

НАСТОЯЩИЙ ЛЕД В РАЗГАР ТЕПЛОЙ ОСЕНИ

После пресс-конференции новый директор Рязанского цирка Тамара Бортникова, которая в недавнем прошлом возглавляла тульский цирк, показала журналистам цирковое закулисье: оборудованный медпукт, раздевалки для артистов и помещения для животных, среди которых особого внимания заслуживает конюшня.

– Она уникальна, – говорит Тамара Сергеевна. – Это самая большая конюшня в России. Уникальность ее в том, что в ней абсолютно все трансформируется. В конюшне могут находиться и лошади, и верблюды, и мелкие животные.

В Рязанском цирке можно увидеть попугая на велосипедеФото: Ирина КОВАЛЕВА

Ну, а после перед зданием цирка прошла красочная церемония открытия, в которой приняли участие рязанские детские коллективы, а также юные цирковые артисты из Тулы. Кстати, в ходе общения с журналистами Тамара Сергеевна пообещала, что в скором времени и в Рязани откроется детская цирковая студия.

На церемонии открытия Рязанского цирка выступили юные артисты из ТулыФото: Ирина КОВАЛЕВА

После приветственных слов, вручения символического ключа подрядчиком новому директору и обязательного перерезания красной ленточки первые зрители устремились навстречу цирковому искусству.

Зал порадовал зрителей цветовым оформлением секторов и лестницы, удобными креслами, а цирковая арена – настоящим льдом. Намораживали его целую неделю. Благодаря ему и мастерству артистов, зрители первого предпремьерного представления в разгар теплой осени смогли погрузиться в атмосферу зимней сказки.

АТТРАКЦИОН С БЕЛЫМИ МЕДВЕДЯМИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ

Первую программу выбирали специально для открытия цирка: удивительно красочная, способная погрузить зрителей в мир волшебства, света, его величества трюков и костюмов – это именно то, что нужно для премьеры.

На представлении рязанцев поразили световые эффектыФото: Ирина КОВАЛЕВА

Жонглеры на моноциклах и воздушные гимнасты, канатоходцы и забавные клоуны. Но самое главное – это великолепные животные. В ходе представления зрители смогли увидеть дрессированных кошек, собак, катающихся на велосипеде попугаев и морского льва, играющего в мяч.

Дрессированный морской лев сыграл в мяч со зрителямиФото: Ирина КОВАЛЕВА

Но, конечно, гвоздем программы стали белые медведи. Во время представления они кувыркались, обнимались с дрессировщиками, но при этом не забывали показывать свой характер и периодически напоминали: несмотря на белую и пушистую внешность, они все же хищники.

Гвоздь программы – аттракцион с белыми медведямиФото: Ирина КОВАЛЕВА

Кстати, это единственный в мире аттракцион с белыми медведями. И сегодня именно у рязанцев есть возможность познакомиться чуть ближе с этими удивительными животными.