Стал известен поименный состав Рязанской городской Думы

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-13T18:44:00+03:00

Владимир Жириновский, Александр Шерин, Адрей Красов и еще несколько «локомотивов» партий отказались от мандатов в парламенте областного центра

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13 сентября состоялось заседание избирательной комиссии города Рязани, на котором озвучили поименное распределение кресел в парламенте областного центра.

От своих мандатов отказались представители партийных списков: Владимир Жириновский и Александр Шерин (ЛДПР), Татьяна Панфилова и Андрей Красов (Единая Россия), Сергей Пупков (Справедливая Россия). Теперь их места займут соответственно: Павел Охунов и Никита Усачов (ЛДПР), Владислав Фролов и Владимир Грачев (Единая Россия), Андрей Семенюк (ЛДПР).

Если новые обладатели мандатов от них не откажутся в течение пяти дней, то состав Рязанской городской Думы будет, выглядит следующим образом:

«Единая Россия» - Юлия Рокотянская, Юрий Сандин, Елена Волкова, Александр Лемдянов, Инна Орешина, Лариса Максимова, Владислав Фролов и Олег Грачев.

ЛДПР - Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, Павел Ахунов и Никита Усачев.

КПРФ - Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев и Алексей Захаров.

«Справедливая Россия» - Александр Кривов и Андрей Семенюк.

Еще 20 парламентариев определили по итогам голосования по одномандатным округам:

Роман Худяков, Сергей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самарский, Светлана Попова, Татьяна Климова, Виталий Трубицин, Владимир Бочаров, Светлана Ворнакова, Сергей Фомин, Александр Бурцев, Дмитрий Фомин, Галина Трушина, Сергей Дейнего, Роза Ризатдинова, Александр Сидоров, Александр Чайка (все Единая Россия), Денис Милюков (КПРФ), Сергей Караев (Справедливая Россия) и Олег Шишов (ЛДПР).