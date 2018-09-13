Рязанский художник получил благодарность от президента России

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-13T15:52:15+03:00

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Тем, кто не интересуется изобразительным искусством, имя Владимира Янаки, наверняка, ни о чем не скажет. А тем временем работы этого рязанского художника находятся в зарубежных коллекциях, а совсем недавно ему вручили благодарность от Президента России Владимира Путина. Корреспондент «Комсомолки» встретилась с художником в его творческой мастерской.

В художественную школу против воли

Можно сказать, что творческий путь Владимира Янаки, как и у большинства талантливых людей, начался еще в детстве. Однако это прошло незаметно для самого Владимира: да, рисовать он всегда любил, но вот от художественной школы, куда отдала его мама, мальчик был не в восторге.

- Мне было 11 лет, - вспоминает Владимир. - А занятия проходили после обычной школы с трех до шести. Конечно же, это дополнительная нагрузка, было тяжело. Но со временем я привык, втянулся. Потом перешел в художественный колледж, а там уже стал мечтать о поступлении в Суриковский институт.

На бюджетное отделение станковой живописи Владимир поступил с первого раза, хотя конкурс был большой, а количество бесплатных мест ограничено. Первые два года он обучался в общих мастерских, а потом попал к большому мастеру Валентину Сидорову, энергетика которого заряжала и вдохновляла молодого художника. Во времена обучения его не раз отправляли на стажировку за границу, но больше всего Владимиру запомнились летние пленэры.

- Мы на два месяца уезжали в старинные русские города, - вспоминает Владимир. - Мне посчастливилось побывать в Коломне, Боровске, но больше всего мне понравилось в Ростове Великом. Дух ярославской земли меня очень вдохновил. А вообще пленэры делают специально, чтобы студенты не только работали в течение года над учебными заданиями, но и писали с натуры самостоятельно, без помощи и без подсказок. Потому что одно дело - писать модель в аудитории, и совсем другое - на пленэре, в условиях быстро меняющегося освещения.

После окончания института Владимир вернулся в Рязань, вступил в Союз художников России, а через три года получил мастерскую, в которой сегодня он проводит все свое свободное время.

Поездка в Сирию – неоценимый опыт

Крупные выставки, мастер-классы, поездки на север, после которых Владимир написал целую серию работ – творческая жизнь молодого художника кипела на протяжении всех лет его работы в Рязани. Но, пожалуй, одним из самых ярких событий стала организация его персональной выставки в Сирии в прошлом году. Предложение поступило Владимиру из министерства обороны России. Художник не отказался – сам он из семьи военных, а подобная поездка – в первую очередь, неоценимый опыт.

Персональная выставка рязанского художника в Сирии пользовалась большим успехом у российских военных

- У меня была главная задача – помочь морально нашим офицерам, солдатам, которые находятся вдалеке от дома, - говорит Владимир Янаки. - Потому что там время течет иначе, нежели в мирной жизни. После выставки один солдат подошел ко мне и сказал, что у него такое чувство, будто он побывал дома. И для меня это была самая высокая похвала.

Выставку представленных в Сирии работ Владимир назвал «С любовью к родине». Состояла она из 12 пейзажей и сюжетных картин. Однако, наряду с этим, художнику удалось и поработать.

- Для художника это потрясающий опыт, - делится впечатлениями художник. - Там ведь другие краски, влажность, температура. Потрясающе красивые вечера, южные сумерки. Мне удалось сделать небольшие зарисовки. Я планирую начать работу над серией сюжетных работ большого формата. Конечно, на тему войны. Этот цикл я хочу назвать «На сирийской земле». Сразу после приезда я не стал этого делать, потому что мне хотелось, чтобы внутри выкристаллизовался какой-то образ, родилась идея.

После окончания серии работ по русскому северу, художник примется за эскизы к будущим сирийский картинамФото: Ирина КОВАЛЕВА

Высокая оценка от руководства страны

Пока идеи работ оформляются в сознании художника, награда уже нашла своего героя. В начале сентября Владимиру Янаки вручили благодарность от Президента России. В благодарности написано: «За развитие культуры и изобразительного искусства Российской Федерации». А вот из приставления становится ясно, что художника отметили столь высокой наградой именно за проведение выставки в Сирии.

- Конечно, это почетно и престижно, - говорит Владимир Янаки. - Для меня это, в первую очередь, признание моих заслуг перед страной. И я выражаю большую благодарность президенту России Владимиру Путину за высокую оценку моей работы на территории Сирийской Арабской Республики. Но самое главное для меня – это продолжать работать.

Под работой Владимир подразумевает не только творчество, но и общественную деятельность. Так, совместно с министерством внутренних дел Рязанской области он проводил и еще планирует провести мастер-классы для детей-инвалидов из центра «Вера». По словам художника, эта работа не менее важная для него, а дети, порой могут многому научить даже маститого художника.