Новые правила выдачи знака «Инвалид» сократят количество нарушителей

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-14T18:36:30+03:00

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Сегодня по закону на каждой парковке должно быть выделено не менее 10% от общего числа мест для инвалидов. Обычно они расположены ближе к входу в здание и шире по своим габаритам. Однако зачастую на этих удобных местах можно увидеть автомобили, не имеющие никакого отношения к инвалидам.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

Возможность оставлять машину на специально выделенных местах, нераспространение большинства запрещающих знаков, бесплатная парковка – все это преимущества, которые получают инвалиды, передвигающиеся на собственном автомобиле или автомобиле родственников. К сожалению, нередко воспользоваться этими льготами стремятся абсолютно здоровые люди ради собственного удобства и выгоды.

До недавнего времени сделать это было несложно: наклейки со знаком «Инвалид» находились в свободной продаже. Для того чтобы проверить, действительно ли водитель машины может по закону использовать этот знак, контролерам приходилось сверяться со специальным реестром. Именно в него вносились номера транспортных средств самих инвалидов либо их родственников.

Однако именно здесь и таилась лазейка, в которую с удовольствием пробирались те, кто прав на льготы не имел. Знаком пользовались вполне здоровые родственники инвалидов, а иногда ради этого подделывали документы или выкупали право на льготную парковку у настоящих инвалидов. Но благодаря изменениям в законодательстве ситуация должна измениться.

КАК СТАЛО СЕЙЧАС?

С 4 сентября вступили в силу новые правила выдачи автолюбителям опознавательного знака «Инвалид». Теперь получить его можно будет там, где, собственно, и оформляется инвалидность, а именно в государственных федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. Так что теперь он будет привязан не к номеру машины, как раньше, а к конкретному человеку.

Для того чтобы получить этот знак, инвалид или его законный представитель должен обратиться в бюро медико-социальной экспертизы и написать заявление на выдачу знака, после чего на руки выдается талон. По нему через некоторое время в том же бюро медико-социальной экспертизы можно получить знак «Инвалид».

Изменится и дизайн знака. Теперь на его полях либо в правом верхнем углу будет указываться персонифицированный номер и срок, на который действует данный знак. Если инвалидность установлена бессрочно, то и знак срока окончания действия не имеет.

На обратной стороне будет указано название учреждения, которым выдан знак, фамилия, имя, отчество, группа и срок, на который дается инвалидность.

Знак изготавливается в течение 30 дней. Первые заявления на его оформление уже поступают от рязанцев. В главном бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области заверили, что очередей не будет. Хотя именно этого и боятся инвалиды.

БУДУТ ЛИ СОБЛЮДАТЬСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА?

Получается, нет в машине инвалида – нет льгот. Но кто и как будет проверять, действительно ли припаркованный автомобиль принадлежит инвалиду или ждет его? С точки зрения уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной, здесь сложностей не должно возникнуть.

–Да, раньше сотрудникам госавтоинспекции нужно было ждать водителя, чтобы проверить, есть ли у него документы и установить, есть у него реальное право пользоваться этим знаком или нет, – поясняет омбудсмен. –Теперь же в идеале у каждого сотрудника госавтоинспекции должен быть реестр с внесенным в него персонифицированным номером знака.

Именно за такие изменения долгое время и боролась Наталья Епихина, пытаясь отстоять права инвалидов. Ведь теперь должны исчезнуть те, кто получал льготы по липовой справке в центре госуслуг. В бюро МСЭ провернуть подобное будет нереально.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области располагается по адресу: Рязань, улица Вокзальная, д. 22.

Телефон для справок: 8 (4912) 777-346.

Время работы: 8:30-17:00, перерыв 13:00-14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и справку об инвалидности.