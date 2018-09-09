Агитмобиль, фейковые газеты и «свободный» интернет: рязанский политолог рассказал о нарушениях в день выборов

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-09T14:39:08+03:00

Александр Семенов (в центре) отметил, что незаконную агитацию в интернете подстегивает несовершенство законодательства. Фото: Константин МОГИЛИН

По состоянию на 13 часов 9 сентября поступило семь обращений

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9 сентября, в единый день голосования, в гостинице «Старый город» работает «Клуб избирателей Рязанской области». Сюда со всего региона поступает информация о нарушениях в ходе выборов.

Политолог Александр Семенов рассказал корреспонденту «Комсомолки» о самых распространенных из них.

- На 13 часов к нам поступило 7 сообщений о предполагаемых нарушениях. Еще 16 обращений мы зафиксировали до единого дня голосования. Всю полученную информацию будет тщательно проверять юристы на наличие признаков нарушений. Далее мы будем доводить эти сведения до избирательной комиссии Рязанской области.

По словам политолога, много сообщений в этом году касалось агитации в интернете в день голосования.

- Дело в том, что федеральные законы не регулируют жестко этот вопрос, в итоге появилась законодательная дыра, - считает Александр Семенов, - Так, в день выборов некоторые политические силы продолжают себя рекламировать, выкладывая ролики явно агитационного характера.

Также Александр Викторович отметил, что в этом году вернулся такой полузабытый прием черного пиара, как выпуск поддельных листовок и газет:

- Давно у нас не было этого. Наверное, с избирательной компании 2015 года. Печатаются газеты от якобы различных партий, которые пытаются сбить с толку избирателей и сформировать у них негативный образ об этой политической силе или кандидате.

Не обошлось в этом году и без автомобиля, увешанного агитацией одной из партий.

- В день голосования этот агитационный автомобиль курсирует по всему городу, что, безусловно, является грубейшим нарушением закона, - утверждает политолог. – И, что самое главное, непонятно, зачем они это делают? Какого-то существенного количества голосов этот прием дать не может.

Напомним, в единый день голосования в регионе выбирают депутатов Рязанской городской думы, депутатов областного парламента и формируют состав других представительных органов власти на местах.