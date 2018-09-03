Первый раз в «Роснефть-класс»: РНПК поздравила детей с 1 сентября

3 Сент. 17:04 2018-09-07T13:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Знать, что ты получишь достойную и нужную профессию, быть уверенным в будущем и понимать, что вопрос с местом работы для тебя решен уже сейчас – такие возможности дарит рязанским школьникам и студентам АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

Уже на протяжении нескольких лет предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования: школа-вуз-предприятие, благодаря которой молодежь нашего региона имеет возможность получить практико-ориентированные знания. В этом году РНПК запустила третий «Роснефть-класс» и очередную группу студентов направления «Химическая технология» в Радиотехническом университете.

УЧЕНИКИ «РОСНЕФТЬ-КЛАССА» – ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ РНПК

1 сентября генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов посетил школу №43, чтобы познакомиться и пообщаться с учениками «Роснефть-класса». Специально для этого школьники организовали круглый стол, в ходе которого Владимир Владимирович рассказал о профессии нефтепереработчика, поделился с ребятами информацией о последних достижениях завода и поздравил их с началом нового учебного года.

– Я рад видеть новых ребят, новые юные лица. Хочу сказать, что «Роснефть-класс» – это хороший задел на ваше ближайшее будущее, – сказал Владимир Абрамов. – Не обязательно, что вы будете работать на нефтеперерабатывающем заводе. Самое главное, что вы – будущие технические специалисты. Это важно, как для страны в целом, так и для Рязанской области. Новичкам советую активнее вовлекаться в процесс. Знайте, вы под нашим надежным крылом.

Круглый стол посетили и только пришедшие в специализированный класс школьники – в этом году их 16, и ребята, которые уже второй год обучаются в «Роснефть-классе». Все они имели возможность задать интересующие их вопросы руководству предприятия и молодым специалистам. Конечно, в первую очередь они спрашивали о процессе обучения, особенностях поступления в вуз при поддержке РНПК и возможностях дальнейшего трудоустройства на завод. Также ребят интересовала продукция, выпускаемая предприятием, и мнение молодых специалистов о своей работе и возможностях обучения в специализированных классах.

– Мы в свое время только мечтать могли о возможности получать знания о нефтепереработке уже в школе и общаться со своими будущими коллегами, – сказал инженер-технолог РНПК Андрей Земских. – Я считаю, что для ребят это прекрасная возможность, которая принесет свои плоды.

Понимают это и сами школьники. Так, Мария Полякова поступила в класс осознанно, заранее заботясь о своем будущем.

– Мне нравятся такие предметы, как химия и физика. А «Роснефть-класс» дает углубленное изучение этих предметов, потом можно пойти в вуз на направление «Химическая технология», а дальше тебя на завод возьмут, – говорит Мария.

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Второй ступенью корпоративной системы является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском радиоуниверситете. В этом году набрана уже седьмая группа нефтехимиков, которым в будущем предстоит пополнить ряды сотрудников предприятий «Роснефти».

Познакомиться со студентами на линейку приехал главный инженер АО «РНПК» Кирилл Язев. Он рассказал ребятам, что в процессе обучения их ждут хорошие перспективы.

1 сентября главный инженер РНПК Кирилл Язев встретился со студентами-нефтехимиками

Студенты-нефтехимики занимаются на новейшем оборудовании в лабораториях, которые РНПК оснастила современными приборами и техникой. Кроме того, предприятие активно участвует в подготовке будущих специалистов. Сотрудники завода организовали группу преподавателей, которые читают специальные дисциплины, разрабатывают темы выпускных работ и консультируют студентов.

Ну, а после окончания вуза выпускники получат преимущество при приеме на работу не только в РНПК, но и другие предприятия Роснефти.

НАША СПРАВКА

«Роснефть-класс» в Рязани был открыт в 2016 году. Из него уже выпустилось 18 человек. В этом году в двух специализированных классах – 10-м и 11-м – будут учиться 33 школьника.

На базовую кафедру «Химическая технология органических веществ» РГРТУ в этом году набрано 27 студентов. Впервые в этом году 11 студентов приняты на подготовку по программе магистратуры. Всего на направлении занимаются 215 студентов по очной, заочной и вечерней формам обучения.

В 2018 году на работу в РНПК будут приняты 7 выпускников, обучавшихся в рамках корпоративной системы.

На правах рекламы.